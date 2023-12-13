В зоне повышенного внимания. Вопрос цен на мясо птицы и яйца в Алтайском крае поставили на контроль

Правительство Алтайского края держит на контроле вопрос, связанный с ценами на мясо птицы и яйца в регионе. Данная тема накануне обсуждалась в ходе оперативного совещания, которое провел губернатор Виктор Томенко.

На встрече с членами регионального кабмина губернатор особо подчеркнул, что в Алтайском крае, как в одном из ключевых аграрных регионов, детально разбираются во всех тенденциях, связанных с ценообразованием на указанные продукты.

Цены на продукты в магазинах, особенно на яйца и мясо птицы, — одна из самых волнующих и чувствительных тем в последнее время и для жителей нашего края, и для россиян во многих других регионах России, — отметил Виктор Томенко.

Напомним, что в этом контексте губернатор дал поручение членам регионального правительства дополнительно уточнить все детали, касающиеся ценообразования.

В тех случаях, где возможно повлиять на этот процесс, Виктор Томенко распорядился сделать все необходимое, чтобы цены на все основные продукты питания оставались приемлемыми для всех жителей края.

Между тем следует отметить, что в целом в 2023 году в Алтайском крае объемы производства яиц и мяса птицы выросли по сравнению с 2022 годом.

Как отмечают в краевом минсельхозе, по итогам 11 месяцев этого года фиксируется рост объемов производства яиц в размере порядка 29 млн штук к прошлому году.

К концу декабря, согласно прогнозам, производство выйдет на мощность около 1,1 млрд яиц. Рост объемов производства произошел в том числе благодаря реализации инвестпроектов на птицефабриках "Комсомольская" и "Молодежная", доложил губернатору министр сельского хозяйства Алтайского края Сергей Межин.

Что касается производства мяса птицы, то и в этом отношении наблюдается рост показателей. В частности, в рамках проекта по модернизации конвейерной линии "Алтайского бройлера", как и планировалось, удалось увеличить мощность до 10 тысяч голов птицы в час.

Ранее сообщалось, что до 2025 года в алтайское предприятие планируют вложить около 5 млрд рублей. В том числе в 2023 году инвестиции в расширение мощности убойного завода с 6 тысяч до 10 тысяч голов птицы в час составят 1,2 млрд рублей. Кроме того, выбраны участки в Зональном районе для строительства новых площадок содержания птиц. Ожидается, что в 2025 году производство увеличится до 115 тысяч голов птицы в живом весе. В прошлом году предприятие выпустило около 67 тысяч тонн птицы в живом весе, в этом году объем производства должен составить свыше 80 тысяч тонн.

К слову, жители Алтайского края в ноябре текущего года сообщали, что не всегда имели возможность, приобрести мясо кур в торговых сетях. Данная ситуация была напрямую связана с модернизацией на "Алтайском бройлере".

Этот вопрос также находился на постоянном мониторинге краевых властей. Кроме того, сразу же был применен механизм, направленный на обеспечение бесперебойных поставок мяса птицы.

Так, в региональном управлении по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры по этому поводу сообщали, что ввиду остановки плановой отгрузки продукции с предприятия "Алтайский бройлер" выпадающие объемы мяса птицы замещались птицефабриками Омской, Томской областей, а также птицефабриками других территорий, входящими в холдинг "Черкизово".