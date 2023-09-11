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Экономика

ВЭФ-2023: Александр Ведяхин представил ключевые проекты в области искусственного интеллекта на Дальнем Востоке

На VIII Восточном экономическом форуме первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин представил ключевые достижения Дальневосточного центра искусственного интеллекта, который был открыт в прошлом году Сбером и Дальневосточным федеральным университетом (ДВФУ).

Александр Ведяхин представил ключевые проекты в области искусственного интеллекта на Дальнем Востоке.
Александр Ведяхин представил ключевые проекты в области искусственного интеллекта на Дальнем Востоке.
Фото предоставлено Сбербанком.

Сегодня Центр показывает результаты работы за год. Среди них, например, уникальная модель по мониторингу и выявлению зародившихся циклонов, определять их характеристики, отслеживать перемещение. Решение позволяет более оперативно реагировать на это неблагоприятное природное явление и эффективнее предотвращать возможный ущерб за счёт высокой точности и частоты обработки спутниковых данных. Моделью уже заинтересовались зарубежные партнёры. Кроме того, ведётся разработка модели распознавания «царя тайги» — амурского тигра. Это решение позволит детектировать и идентифицировать особь тигра по уникальному рисунку полосок.

Помимо инноваций Дальневосточного центра искусственного интеллекта, были продемонстрированы результаты Сахалинского центра искусственного интеллекта, который был открыт Сбером совместно с Правительством Сахалинской области, СахГУ и СКБ САМИ ДВО РАН в этом году.

Александр Ведяхин,
первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

Открывая Дальневосточный центр искусственного интеллекта, мы ориентировались на решение прежде всего прикладных задач, значимых для региона. Спустя год работы Центра мы видим, что эта идея была верной. Серия разрушительных тайфунов, которые обрушились на Дальний Восток этим летом, показала, насколько важно точно прогнозировать подобные чрезвычайные ситуации, чтобы минимизировать ущерб. В копилке Центра уже есть модель мониторинга циклонов, которая определяет мощность, максимальную скорость ветра и другие важные показатели, которые влияют на степень угрозы. В марте этого года мы открыли аналогичный Центр ИИ на Сахалине. Он уже представил первую свою разработку — прототип модели работы с геопространственными данными “Геометрия” для поиска незаконных свалок. Эти примеры подтверждают эффективность работы в таком синергетическом формате, объединяющем экспертизу Сбера, вузов и регионального правительства.

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