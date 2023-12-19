Высокое и исключительное. Каким оказалось качество урожая в Алтайском крае в 2023 году

Урожай 2023 года в Алтайском крае продемонстрировал высокое качество, а по некоторым культурам оно определяется не иначе, как исключительное.

Напомним, что предварительные итоги полевого сезона на прошлой неделе в рамках интернет-форума на официальном сайте региона подвел министр сельского хозяйства Сергей Межин.

Говоря об основных показателях, глава краевого минсельхоза отметил:

Результаты полевой кампании — достойные. По оперативным данным, сбор зерновых и зернобобовых составил 4,9 миллиона тонн, масличных — 1,7 миллиона тонн, сахарной свеклы — 1,3 миллиона тонн (…) Если детализировать, то пшеницы получено 2,75 миллиона тонн, ячменя — около 0,5 миллиона тонн, овса – 0,3 миллиона тонн, гречихи – 0,9 миллиона тонн.

Также Сергей Межин уточнил, что окончательные итоги сельскохозяйственного сезона обозначит Росстат весной следующего года.

Но если тоннаж алтайского урожая еще будет уточняться, то вот выводы экспертов о его качестве уже сделаны. И результаты исследований сельскохозяйственных культур, выращенных в крае, говорят о том, что наш регион демонстрирует хорошие кондиции по основным культурам.

Как сообщили в Алтайском филиале ФГБУ "Центр оценки качества зерна", к началу декабря специалисты исследовали 53,5% собранного зерна и заключили, что из них 3-му классу соответствует 49%, 4-му классу — 31%. Таким образом, 80% исследованного урожая — продовольственных кондиций (остальные 20% — зерно 5 класса).

В этом году урожай пшеницы на Алтае можно считать лучше среднемноголетних показателей, — подчеркивают в ведомстве.

Исследовали эксперты и алтайские овес и ячмень, которые сильнее всего пострадали от сложных метеоусловий в текущем году. Напомним, что с апреля по август в Алтайском крае установилась засушливая погода, сменившаяся проливными дождями в сентябре и октябре. Фермеры испытывали серьезные сложности с уборочной кампанией, однако сумели показать высокий результат и собрать большой и качественный урожай зерна.

По словам Сергея Межина, аграрии смогли максимально реализовать накопленный запас прочности.

Подтверждают этот тезис и результаты экспертизы. Так, специалисты выяснили, что по овсу некачественного зерна оказалось всего 1,5%, а ячменя, не соответствующего нормам ГОСТ, в регионе не выявили вовсе.

По остальным зерновым и зернобобовым культурам наблюдается хорошее качество. Так, через исследования прошел почти весь урожай алтайского гороха: 96% из 195,5 тыс. тонн. Специалисты заключили, что 1 классу соответствует 53,5%, 2 классу — 34,5% и 3 классу — лишь 12%. Высокое качество алтайского гороха подтверждается и небывалыми экспортными отгрузками. Один только Китай закупил более 77 тыс. тонн нового урожая.

Удался и урожай алтайской гречихи, причем даже лучше, чем в прошлом году. Из 64% исследованной на Алтае гречихи 45,5% соответствует 1 классу (в 2022-м — 29%), 30,5% — 2 классу (46%) и 24% — 3 классу (25%). Таким образом, наблюдается смещение качественных показателей в сторону первоклассного зерна.

Что же касается масличных культур, то можно говорить об исключительном качестве алтайских рапса и сои. Испытания прошли 68% урожая рапса. Из них 94,5% — зерно первоклассной кондиции. Из урожая сои на исследования поступило 70%, а результаты показали, что все до единой партии, прошедшие испытания, — наивысшего продовольственного качества, добавляют в экспертном ведомстве.