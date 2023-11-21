Выставка Металл-Экспо: итоги международного металлургического форума 2023

С 7 по 10 ноября в Экспоцентре на Красной Пресне прошла выставка «Металл-Экспо 2023». В рамках мероприятия были представлены современные технологии и оборудование, используемые в металлургической промышленности. Также вручались награды лидерам отрасли и обсуждались актуальные вопросы и тенденции. Об основных итогах масштабного мероприятия, расскажем ниже.

Ориентир на инновации

Технологические инновации были признаны одним из ключевых направлений развития отрасли. Их внедрение уже позволяет добиться улучшения энергоэффективности производства, повышения качества продукции, а также получения новых видов металлургической продукции.

С ростом спроса, обусловленным увеличением населения и развитием городской инфраструктуры, а также расширением строительной и автомобильной отраслей, спрос на металлы будет продолжать расти. Именно поэтому, в рамках «Металл-Экспо 2023» было решено сохранить курс, ориентированный на масштабное внедрение инноваций.

Эффективный обмен опытом

На выставке Металл-Экспо 2023 была представлена продукция, относящаяся к самым разным секторам отрасли. Это: сталь, металлопрокат, оборудование для отрасли, продукция литейного производства и многое другое. Также на мероприятии были широко представлены поставщики сырья и материалов для металлургической промышленности. Партнеры обсуждали вопросы долгосрочного сотрудничества, обменивались опытом, делились результатами внедрения новейших технологий и т.д. На выставке были представлены не только российские, но и иностранные производители.

Курс на экологичность производства

Экологические требования, предъявляемые к участникам рынка, ужесточаются с каждым годом. Компании в очередной раз обсудили эффективные способы работы над снижением выбросов и повышением энергоэффективности. Экологически чистые решения при производстве металла найти непросто, но без них осуществлять деятельность сегодня уже невозможно.

Награждение лучших

Оргкомитет выставки «Металл-Экспо» традиционно провел награждение производственных, научно-производственных и научно-исследовательских коллективов, чья работа позволила освоить новые виды продукции, внедрить в эксплуатацию новейшее оборудование или достичь других значимых результатов. Золотые и серебряные медали получили десятки участников.

Налаживание международных связей

Как и в любой другой отрасли, для металлургической важно развитие международной торговли и укрепление торговых связей между странами. Традиционно «Металл-Экспо» стала платформой для налаживания взаимодействия между стратегическими партнерами, включая Россию, Индию, Китай, Бразилию.