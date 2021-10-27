Вице-премьер надеется, что период нерабочих дней будет коротким

Вице-премьер России Татьяна Голикова выразила надежду на то, что при соблюдении всех мер по недопущению распространения коронавируса, период нерабочих дней будет коротким, заявила она на форуме труда и занятости «Будущее сферы труда в России», передает РИА Новости .

Голикова напомнила о поручениях президента РФ Владимира Путина, согласно которым прививающимся работникам должны предоставлять два выходных, а у перешедших на дистанционную форму работы пенсионеров должна быть сохранена зарплата.

«Надеюсь, что, если все это будет соблюдено, это будет короткий период нерабочих дней, после которого мы с вами снова приступим к работе», — сказала Голикова.

Нерабочие дни введены с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы, пишет Газета.Ru. При этом в регионах можно корректировать их дату.