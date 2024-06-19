Власти Барнаула поставили на контроль вопрос создания ИЗУ на Лесном пруду

Вопрос создания искусственного земельного участка (ИЗУ) на реке Барнаулке в районе Лесного пруда обсудили в администрации города, сообщили в пресс-центре мэрии.

Совещание по вопросу создания искусственного земельного участка (ИЗУ) на реке Барнаулке в районе Лесного пруда.

Совещание по данному вопросу провел глава краевой столицы Вячеслав Франк. В обсуждении также приняли участие председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич, первый заместитель главы города Андрей Федоров, заместитель главы администрации города, руководитель аппарата Оксана Финк, глава администрации Центрального района Максим Сабына, советник главы города Александр Столбенко, руководители городских профильных комитетов, председатель городской Общественной палаты Борис Черниченко, руководители ООО «МДС-Алтай», президент Ассоциации СРО «Алтайские строители» Юрий Гатилов, представители Минприроды края.

Председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города Антон Воробьев напомнил, что региональным минприроды по итогам аукциона в 2020 году выдано разрешение на создание ИЗУ на водном объекте (пруд Лесной на реке Барнаулка), а также заключен договор по созданию ИЗУ с ООО «МДС-Алтай».

Проектная документация по объекту прошла общественные обсуждения, также была получена государственная экологическая экспертиза, краевым министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства утвержден проект планировки создаваемого земельного участка.

На основании заявления ООО «МДС-Алтай» в мае текущего года профильным комитетом было выдано разрешение на проведение работ. По состоянию на сегодняшний день подрядчик готов приступить к созданию искусственного участка.

Совещание по вопросу создания искусственного земельного участка (ИЗУ) на реке Барнаулке в районе Лесного пруда. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

Как заявил коммерческий директор компании «МДС-Алтай» Сергей Золотухин, реализация проекта предполагает расчистку и углубление русла реки, создание набережной, а в дальнейшем на создаваемом земельном участке возможно строительство порядка 200 тыс. «квадратов» жилья и социальных объектов, а в последствии и дороги — Мамонтовской магистрали, которая должна улучшить транспортную ситуацию не только данного микрорайона, но и города в целом.

Глава администрации Центрального района Барнаула Максим Сабына, в свою очередь, проинформировал, что у горожан, проживающих в поселке Кирова, имеется ряд вопросов по реализации проекта, с которыми они обратились к властям.

В частности, они касаются организации работ и движения строительной техники и транспорта, экологии, отведения грунтовых вод и ряд других.

В этом контексте глава города дал поручение первому заместителю главы администрации города и комитету по строительству, архитектуре и развитию города совместно с инвестором организовать рабочую встречу с инициативной группой жителей, на которой должны быть даны разъяснения и исчерпывающие ответы на все поставленные вопросы.

Вячеслав Франк. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

Считаю, что реализация такого масштабного проекта требует всестороннего разъяснения, особенно для той части барнаульцев, которой этот проект непосредственно коснется. Необходимо организовать рабочую встречу с инициативной группой жителей, она должна состояться в ближайшее время, я также приму в ней участие, — подчеркнул Вячеслав Франк.

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