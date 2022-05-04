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Экономика

Россия планирует «построить» самый длинный газопровод из Африки в Европу

Власти Нигерии заявили о заинтересованности России в инвестициях в газопровод, который свяжет Африку со странами Европы, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Лагос. Нигерия. Его население превышает 13 млн человек, а плотность составляет 18 150 людей на каждый квадратный километр.
Лагос. Нигерия. Его население превышает 13 млн человек, а плотность составляет 18 150 людей на каждый квадратный километр.
travelask.ru

Министр энергетики Нигерии Чиф Тимпире Сильва отметил, что Россия заинтересована в инвестициях в газопровод, который свяжет Нигерию и Марокко с Европой.

«Представители России посетили мой офис на прошлой неделе. Они очень хотят инвестировать в этот проект, и есть много других людей, которые также хотят инвестировать в проект», — рассказал он.

По словам министра, администрация президента Нигерии Мухаммада Бухари намерена начать строительство до мая 2023 года. Предварительную стоимость проекта он не назвал.

Длина газопровода составит 5,660 км — это сделает его длиннейшим в мире.

На сегодняшний день самый длинный энергопровод — нефтепровод «Дружба» (5500 км), который начинается в Самаре и проходит по территории Белоруссии, Польши, Германии, Литвы, Латвии, Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии.

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