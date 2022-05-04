Россия планирует «построить» самый длинный газопровод из Африки в Европу

Министр энергетики Нигерии Чиф Тимпире Сильва отметил, что Россия заинтересована в инвестициях в газопровод, который свяжет Нигерию и Марокко с Европой.

«Представители России посетили мой офис на прошлой неделе. Они очень хотят инвестировать в этот проект, и есть много других людей, которые также хотят инвестировать в проект», — рассказал он.