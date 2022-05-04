Россия планирует «построить» самый длинный газопровод из Африки в Европу

Министр энергетики Нигерии Чиф Тимпире Сильва отметил, что Россия заинтересована в инвестициях в газопровод, который свяжет Нигерию и Марокко с Европой.
«Представители России посетили мой офис на прошлой неделе. Они очень хотят инвестировать в этот проект, и есть много других людей, которые также хотят инвестировать в проект», — рассказал он.
По словам министра, администрация президента Нигерии Мухаммада Бухари намерена начать строительство до мая 2023 года. Предварительную стоимость проекта он не назвал.
Длина газопровода составит 5,660 км — это сделает его длиннейшим в мире.
На сегодняшний день самый длинный энергопровод — нефтепровод «Дружба» (5500 км), который начинается в Самаре и проходит по территории Белоруссии, Польши, Германии, Литвы, Латвии, Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии.