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Алтайское поле
Экономика

«Вопрос некорректный»: как устроены серые схемы вывоза зерна и почему на Алтае о нем не говорят

2020 год в вопросе торговли зерном между Россией и Казахстаном стал переломным. Стороны признали: неучтенная продукция тайными тропами утекает из одной страны в другую. В Казахстане полагают, что с приграничных российских территорий за сезон к ним нелегально завозится более 1 млн тонн различной продукции. При этом растворяются налоги, которые должны оседать в казну. 50 оттенков серого экспорта изучил altapress.ru.

Зерно.
Зерно.
Анна Зайкова

Что происходит в хозяйствах

Один из ведущих сельхозпроизводителей на северо-западе края «Панкрушихинский агропромснаб» уборочную завершил еще 3 октября.

Вопреки засухе и пессимистическим прогнозам урожай оказался самым богатым за 25 лет, качество тоже на высоте. В ближайшее время все зерно здесь подработают и уберут в амбар.

Сергей Топчиев, директор «Панкрушихинского агропромснаба», довольно потирает руки. Местные переработчики в этом году не скупятся, цены растут словно на дрожжах.

За крупные партии зерна мукомолы готовы выкладывать по 16 тыс. рублей за тонну — астрономическая по нынешнем меркам сумма.

Поле. Зерно.
Поле. Зерно.
Pixabay.com

Интересуются алтайским зерном и казахстанские закупщики. Но учитывая, что спрос внутри региона хозяйство вполне устраивает, на сторону оно не смотрит.

«Алтайской продовольственной компании» из Волчихинского района тоже грех жаловаться. Засуха, которая в апреля пугала всех, кто работает на земле, оказалась не столь суровой. Урожайность, конечно, оказалась ниже, чем в прошлом году, — это минус.

Зато сама уборка прошла в сверхоптимальные сроки, что несомненный плюс. В хозяйстве уже смолотили даже подсолнечник, покупатели дружно выстроились за ним в очередь.

Директор «АПК» Александр Балаков рассказывает: с соседним государством его предприятие никогда не работало.

Александр Балаков, председатель Союза крестьянских (фермерских) формированй Алтайского края.
Александр Балаков, председатель Союза крестьянских (фермерских) формированй Алтайского края.
Дмитрий Лямзин

«О вывозе продукции в Казахстан, честно, только мельком слышал. Нам это не интересно. Это тема мелких фермеров», — пояснил Балаков.

Как нелегально вывозят зерно

Приграничная степная зона Алтайского края — лакомый кусочек нашего региона для казахстанских закупщиков. Тех, кто приехал сюда за «серым» зерном. Работают они с небольшими хозяйствами, обрабатывающими 300−500 га земли.

Этой прослойке алтайского крестьянства не везет: объемы зерна небольшие, зернопереработчики особо дел вести не хотят и часто гнут цену в свою пользу. Бороться за свои права с воротилами мукомольного бизнеса у «малышей» возможностей не много.

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А тут вот он — готовый покупатель. Зерно казахи забирают на месте, это значит, что фермеру не надо думать о транспорте.

Сделки происходят в серую, за наличный расчет, и по бухгалтерии никак не проходят, минуя положенные налоговые отчисления, например НДС (если предприятие работает на общей системе налогообложения).

Полученные средства, как правило, расходятся по конвертам и достаются нанятым тоже по серым схемам работникам. Это значит, что НДФЛ государство не получает.

Что дальше происходит с зерном — тайна, покрытая густым серым мраком. Есть предположение, что вывозят его, минуя таможенные посты. В Казахстане все обеляется: там уже есть хозяйства, которые производят зерно, правда, только на бумаге. Российская продукция спокойно выдается за местную. И всем вроде бы хорошо.

Овес. Поле. Зерно
Овес. Поле. Зерно
СС0

«Мы анализировали ситуацию с ноября 2019 года по март 2020-го и рассчитали, что объем теневого рынка только пшеницы в Казахстане за этот период оценивается примерно в 600−700 тыс. тонн. А если добавить сюда подсолнечник, лен, рапс, ячмень и прочее, то цифра будет под 1 млн тонн. Это очень серьезно», — рассказал ресурсу ElDala Евгений Карабанов, официальный представитель Зернового союза Казахстана.

И как это делают официально

Сергей Топчиев уверяет: вывоз зерна в Казахстан осуществляется и вполне легальными способами. По его словам, в Алтайском крае официально зарегистрированы компании, занимающиеся этим.

Они сами отбирают пробы продукции, проводят анализы, формируют партии и, главное, предлагают достаточно конкурентные цены, выплачивая при этом аванс. Все деньги — через банковские перечисления.

Зерно. Поле.
Зерно. Поле.
СС0

Директор «Панкрушихинского агропромснаба» полагает: не было бы казахстанских партнеров — цена на зерно на алтайском рынке была бы на 2−3 тыс. за тонну ниже.

«Честно сказать, они — идеальные покупатели, — сообщил Сергей Топчиев. — Расчеты всегда вовремя. Есть предоплата, и никаких проблем. Прекрасный вариант взаимодействия, когда местные переработчики начинают выкручивать руки».

Как ни парадоксально, но государство порой само провоцирует нелегальный экспорт. Андрей Кожанов, руководитель крупного сельхозпредприятия «Партнер», утверждает, что в Михайловском районе надо долго ждать, чтобы получить нужные документы на партии вывозимого зерна.

В местном отделении Россельхознадзора элементарно не хватает оргтехники, заявляет он.

Что же касается местных зернопереработчиков, то в сложившейся не в их пользу ситуации они виноваты сами, считает Кожанов. Мелкие фермеры из-за диктатуры мукомолов либо схлопнулись, либо ушли в тень.

Зерно. Элеватор.
Зерно. Элеватор.
СС0

А «крупняки», имеющие свои элеваторные мощности, сдавать за бесценок зерно не хотят. «Вот и едят они тот борщ, который сами и сварили», — полагает фермер.

Что происходит у соседей

О том, что с серым экспортом зерна надо что-то делать, первыми заговорили омичи. По их подсчетам, только с сентября по декабрь 2019 года в Казахстан из региона нелегально вывезли более 200 тыс. тонн зерна.

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Это подтверждал парадоксальный факт: в ряде приграничных хозяйств урожайность в прошлом году не превышала 10−12 ц/га, при условии, что никаких катаклизмов в регионе не было. По другую сторону границы в этот же момент собирали по 30 ц/га. «Как такое возможно?» — удивлялись в местном минсельхозе.

Чтобы в этом году ситуация не повторилась, власти региона решили принять меры. На дорогах усилен контроль за перевозкой сельхозпродукции.

Через границу тоже просто так больше не прошмыгнешь: все грузовики досматриваются, а информация о каждой машине с зерном, идущей в Казахстан, передается для проверки в налоговую инспекцию.

Зерно. Урожай.
Зерно. Урожай.
СС0

Аналогичные меры применяются и в соседней Новосибирской области. По данным министра сельского хозяйства региона Евгения Лещенко, местные предприятия легально продали в Казахстан 61,2 тыс. тонн зерна урожая 2019 года, нелегально — почти в два раза больше.

«Нелегальный экспорт влечет колоссальные потери налогов для государства и деформирует зерновой баланс по обе стороны границы: недобросовестные участники рынка оставляют региональных мукомолов, элеваторную отрасль, а также легальный трейдерский бизнес без зерна», — рассказал чиновник «Коммерсанту».

В минсельхозе Алтайского края на запрос altapress.ru о серых схемах вывоза зерна ответили, что «вопрос некорректный». «Так как он противоречит деятельности целого ряда служб федерального значения, в том числе Россельхознадзора, таможенной службы и налоговых органов», — сообщил замминистра сельского хозяйства края Николай Халин.

В Алтайском крае началась посевная кампания.
В Алтайском крае началась посевная кампания.
Дмитрий Лямзин

Какие есть перспективы

В федеральном ведомстве полагают, что кардинальным образом сложившуюся ситуацию изменит новая цифровая система контроля. Она призвана определять происхождение, местоположение и маршрут движения сырья, а также стимулировать развитие инфраструктуры хранения урожая.

Однако реализация данной системы рассчитана на достаточно долгосрочный период. В 2020 году планируется только принять поправки в Закон «О зерне», которые станут отправной точкой.

Поэтому говорить о сером экспорте или молчать можно еще долго.

В Алтайском крае началась посевная кампания.
В Алтайском крае началась посевная кампания.
Дмитрий Лямзин

Справка

Объем и структура экспорта сельскохозяйственной продукции с территории Алтайского края в Республику Казахстан (по данным Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай)

Наименование продукции

2018/19 сельскохозяйственный год

2019/20 сельскохозяйственный год

тонн

% к итогу в группе

тонн

% к итогу в группе

Зерновые и зернобобовые культуры

122 065,8

100,0

316 716,9

100,0

гречиха

2269,6

1,9

10 810,8

3,4

овес

1287,2

1,1

751,6

0,2

пшеница

99 334,5

81,4

288 358,2

91,0

рожь

511,2

0,4

2,6

0,0

ячмень

14 634,8

12,0

12 509,3

3,9

горох

3229,5

2,6

3563,3

1,1

нут

71,0

0,1

0,0

0,0

чечевица

728,0

0,6

721,0

0,2

фасоль

Масличные культуры

95 370,5

100,0

124 699,7

100,0

подсолнечник

89 791,2

94,1

101 855,1

81,7

рапс

301,5

0,3

4507,0

3,6

лен масличный

18,1

0,0

105,8

0,1

соевые бобы

5259,7

5,5

18 232,0

14,6
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