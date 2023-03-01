Воронежская компания банкротит барнаульского производителя гречки

Арбитражный суд Алтайского края ввел на барнаульском «Крупяном заводе» первую стадию банкротства — наблюдение. Признать его несостоятельным потребовала воронежская компания «Сударушка», которой барнаульский переработчик задолжал за недопоставку предоплаченной гречки-ядрицы. У завода — давняя история: его строил предприниматель первой волны Сергей Михеев, поставлявший на рынок Барнаула подсолнечное масло.

Череда судебных процессов

Дела у «Крупяного завода» до 2021 года шли неплохо: по данным портала ФНС «Прозрачный бизнес», в 2021 году его выручка составила почти 1,6 млрд рублей — в 10 раз больше, чем в 2019 году (140,9 млн).

Более того, в 2021 году краевые власти сообщали: компания участвует в нацпроекте «Производительность труда» и намерена внедрять у себя бережливое производство. И к концу года уже достигла успехов, увеличив на 33% выработку на одного человека на пилотном потоке.

Тем не менее уже в 2022-м иски о взыскании с компании долгов подали более десятка алтайских кредиторов. Но признать «Крупяной завод» банкротом потребовала компания из Воронежа — «Сударушка».

В 2021 году она перечислила заводу деньги в оплату гречки-ядрицы первого сорта, а тот, получив предоплату, поставил товар не в полном объеме. В арбитраже Воронежской области «Сударушка» взыскала с «Крупяного завода» 16,6 млн рублей, после чего и подала заявление о его несостоятельности в арбитраж Алтайского края.

20 февраля суд ввел на «Крупяном заводе» наблюдение на полгода. Временный управляющий — Юрий Родионов.

Гречка. Олег Богданов

История строительства

«Крупяной завод» построил бизнесмен Сергей Михеев, известный в 1990-х годах как один из основателей ассоциации сельхозпереработчиков «Интер» — производителя растительного масла — в основном, подсолнечного.

Это был крупный по тем временам поставщик продукции на рынок Сибири, в Барнауле масло продавали в собственных киосках фирмы, а затем и в супермаркетах.

Бизнес Сергей Михеев вел вместе с младшим братом Алексеем Михеевым. А строить завод для производства гречневой крупы он начал в 1998-м, купив имущество у обанкротившегося «Барнаульского экспериментального завода крупнопанельного домостроения».

Прокурор Алтайского края Юрий Параскун пытался оспорить покупку. Но успеха не добился, и в 2000 году «Крупяной завод» ввели в эксплуатацию.

«Завод дался нам очень тяжело. Ведь комплекс зданий обанкротившегося предприятия, который мы приобрели для создания завода, был полностью разрушен. Во время работы мы забывали про отпуска, некогда было обращать внимание на здоровье», — рассказывал Сергей Михеев изданию «Континент Сибирь» еще в 2005 году.

Арбитражный суд Алтайского края. altapress.ru

История идей

В середине 2000-х Сергей Михеев вошел в состав общественного совета по предпринимательству при губернаторе и нередко выступал с различными бизнес-инициативами.

К примеру, он активно продвигал идею строительства в Барнауле торгового дома для продажи продукции местных переработчиков. В Барнауле идея, что называется, «не взлетела».

А вот в Москве он все же создал Торговый дом «Алтай» — в 2006 году. Но, очевидно, бизнес «не взлетел» и в столице. В 2015 году ТД «Алтай» прекратил деятельность. В том же 2015-м у «Крупяного завода» сменился учредитель — им стала Елена Пьянкова.

Банкрот. СС0

Неудачная попытка

А в 2017-м пост гендиректора «Крупяного завода» вместо Сергея Михеева занял его сын Александр Михеев, возглавляющий компанию и в настоящий момент (информация об их родственных связях есть в картотеке арбитражного суда).

В деле о банкротстве «Крупяного завода» есть сведения, что Михеев-младший все же пытался не допустить банкротства отцовского детища — он оплатил часть задолженности перед «Сударушкой».

Суд, однако счел, что этого недостаточно: долги превышают 300 тыс. рублей, просрочка — более трех месяцев, и это — основания ввести наблюдение. Впрочем, как пояснил altapress.ru один из арбитражных управляющих, прекратить банкротство можно на любой стадии, заключив мировое соглашение с кредиторами.

Кроме воронежской фирмы «Крупяной завод» должен крупные суммы и другим контрагентам. Так, барнаульской компании «Агрогрупп» предприятие задолжало почти 18 млн рублей, новоалтайскому «Зерномиру» — более 2 млн., кемеровской «Агро-Компании «ИРС» — более 800 тыс. и т.п., указано в картотеке арбитража.

Гречка. Гречневая крупа. СС0

Известно также, что по юридическому адресу «Крупяного завода» (ул. Трактовая, 41/3), зарегистрирована «Алтайская мукомольно-крупяная компания», директором которой также является Александр Михеев.