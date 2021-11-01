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1 ноября
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Экономика

Восемь месяцев подряд обесцениваются пенсии

Согласно данным Росстата, пенсионные выплаты обесцениваются с февраля 2021 года — в сравнении с предыдущим годом.

Зарплата. Кошелек.
Зарплата. Кошелек.
CC0

Если в январе текущего года средний размер пенсии вырос на 0,4% относительно начала 2022 года, то с февраля началось обесценивание выплат. В феврале пенсии уменьшились на 0,1%, в марте — на 0,2%, в апреле — на 0,1%, в мае — на 0,5%.

Летом падение ускорилось: в июне реальный размер пенсий сократился на 1,0%, в июле — на 0,9%, в августе — на 1,0%. К сентябрю пенсии обесценились на 1,8%.

В Росстате отмечают — статистика не учитывает единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей, которую пенсионеры получили в сентябре после указа российского президента РФ Владимира Путина, пишет Газета.Ru.

Номинально пенсии выросли в 2021 на 5,5%, однако индексацию превысила инфляция, которая на текущий момент достигла 7,4%.

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