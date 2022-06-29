«Восторг прошел»: почему алтайский фермер не может продать «идеальное» молоко по достойной цене

Сельхозпредприятие «Система» в Топчихинском районе, первое в Алтайском крае установившее систему добровольного доения с использованием робота, неожиданно столкнулось с проблемой. Производительность на ферме выросла, качество молока тоже, но продать свой продукт по достойной цене хозяйство не может. «Я об этой проблеме говорю на всех уровнях. Уже устал», — посетовал директор Александр Орлов. О плюсах и минусах новой системы он рассказал 28 июня на конференции «Алтай Агро».

Как появилась ферма

О том, что в мире есть такое чудо как робот-дояр, Александр Орлов впервые узнал в далеком 2013 году. Один из первых образцов мировой лидер в автоматизации животноводства — компания «ДеЛаваль» — презентовала в Казахстане. Там был и алтайский фермер, который оказался удивлен, если не больше.

«Увиденное впечатлило, — рассказал Александр Орлов. — На тот момент у нас информации о таких технологиях было совсем мало. Начали изучать».

От мимолетной идеи до ее воплощения прошло целых шесть лет: хозяйство пережило непростые финансовые времена, по сути вновь встав на ноги. И лишь в 2019 году к проекту автоматизированной фермы решено было вернуться.

«Самое главное — я увидел интерес и блеск в глазах специалистов, потому что одного моего решения в таком вопросе не достаточно», — вспомнил тот момент фермер.

Фермер Александр Орлов Из открытых источников в Интернете

Строительство надолго не затянулось — ферму возвели полностью своими силами за 152 дня — в «Системе» для этого есть своя квалифицированная бригада специалистов. 27 февраля 2020 года все было запущено.

Итоговая сумма затрат оказалась в пределах 25 млн рублей, 14 млн из которых ушли на покупку оборудования. Хозяйству повезло, оно вошло в государственную программу и получило компенсации в размере 40% от вложенных затрат.

К слову, автоматизация фермы самим роботом не ограничивается — это целая система кормления и доения и даже удовлетворения коров. Чешет за ушком им специальный аппарат.

Коровы. Животноводство. СС0

Каков он — робот-дояр

Автоматизированную ферму в хозяйстве решили опробовать на первотелках — их здесь во всем стаде порядка 80%. Коровы местные — закупать на стороне «Система» не стала.

Вот тут и раскрылась проблема: вымя у первотелок оказалось не совсем сформировано, но робот-дояр справился и с этим.

Главный принцип всей системы — это добровольность. Буренка сама решает, когда ей хочется доиться. Происходит это порой и ночью, когда срабатывает инстинкт. Тогда и приходит к умному автомату.

Коровы. Животноводство. СС0

Есть правда одно ограничение — больше четырех доек в сутки робот не допускает, считая каждую из них. Пришла буренка в пятый раз — он ее вежливо выпроваживает, пугая сжатым теплым воздухом. Как говорится, иди на выход.

Иногда происходит наоборот: буренка, по каким-либо причинам не желающая в течение 12 часов идти на дойку, попадает на карандаш. К ней начинает уже присматриваться оператор. Вне таких моментов его участие в жизни коровьего царства минимально.

Какие сделаны выводы

В фунтиковском хозяйстве сейчас три варианта содержания коров: кроме фермы с роботом, есть привычная привязная технология и беспривязная с доильным залом по типу евро-параллель.

Фляги. Молоко. CC0

Александр Орлов поделился итогами по последним двум. Итак, рентабельность производства. На беспривязном содержании по итогам 2020 года она составила 13%, по 2021 году — 17%. Роботизированная ферма сработала куда успешнее — по тем же периодам рентабельность здесь составила 40% и 43%. Директор предприятия утверждает: с учетом конъюнктуры, которая складывалась зимой, по итогам 2022 года рентабельность может оказаться еще существеннее.

Следующий показатель — продуктивность. С помощью доильного зала в 2021 году «Система» получала 7,2 тыс. кг молока на каждой корове, а с помощью робота-дояра — 8,5 тыс. кг. Правда, в этом моменте Орлов не преклонен.

По его словам, погоня за продуктивностью не есть цель предприятия, скорее, это закономерный итог комплексного подхода. «Я уверен, что в погоне за продуктивность можно упустить из вида многие другие факторы», — утверждает он.

Молоко. CC0

Еще один важный момент, который подчеркивает руководитель, — здоровье животных. За прошедшие 28 месяцев, что в «Системе» применяется робот-дояр, заболеваемость маститом коров была сведена к нулю.

Следующий плюс — качественные характеристики молока. По количеству соматических клеток получаемый в «Системе» продукт оказался даже лучше высшего сорта.

Какие существуют минусы

Однако, как не парадоксально, такое молоко переработчики не оценили. Александр Орлов утверждает: ежедневно в роботизированной фермы уходит порядка 1,5 тонн молока. Продавать его приходится по той же цене, что и все остальное.

«Оказалось, что на молочных заводах даже не знают, что с таким качественным молоком делать», — негодует директор.

О перспективах директор фермы говорит осторожно, но не исключает, что в «Системе» может появиться еще четыре робота-дояра. Александр Орлов видит в этом экономическую логику: чем больше у хозяйства будет качественного молока, тем легче выстраивать отношения с переработчиками, получая за него достойную цену.

Продажа молока. Барнаул. Altapress.ru

Других вариантов выстраивания отношений он пока не видит.

Кто еще решился на роботов

Племзавод «Степное» в Немецком национальном районе стал вторым предприятием, внедрившим систему добровольного доения. Причина такого шага — кадровый голод, найти на селе добросовестных работников предприятию все сложнее и сложнее.

Роботизированная ферма у «Степного» рассчитана на 145 голов скота, обслуживают которых два автомата. Стоимость оборудования составила 40 млн рублей. Часть этих средств хозяйству вернуться в виде компенсаций по государственной программе. Еще 20 млн племзавод вложил в реконструкцию помещений.

Коровы. Животноводство. СС0

Еще в период проектирования на предприятии рассчитывали, что вложенные инвестиции удастся окупить за 2−3 года. Сейчас, спустя четыре месяца после полного запуска роботизированной фермы, о таких сроках руководство «Степного» говорит с осторожностью. Пресловутый кадровый вопрос решился, но параллельно возникли другие, которые надо оперативно решать.

В отличие от «Системы» у «Степного» проблем со сбытом молока, к счастью, не возникает. Все качественное сырье отправляется на комбинат «Брюкке».

«С нашим партнером мы работаем давно и не ссоримся», — отметил директор племзавода.

Кто еще на подходе

Животноводство в агрофирме «Гудвилл» из Смоленского района считается одним из передовых в Алтайском крае. Именно здесь в 2021 году была получена рекордная продуктивность на подразделении «Урожайное» — 9,4 тыс. кг молока на корову. В конце мая 2022 года ферма вышла на целевой показатель в 23 тонн получаемого молока в сутки.

Корова , животноводство. pixabay.com/

На сегодняшний день таких подразделений у «Гудвилла» три — помимо уже упомянутого «Урожайного», специализирующего на производстве товарного молока и выращивании телок, есть еще одна молочная ферма «Кокши» и «Половинка», завязанное на мясном направлении. Все работают в слаженной структуре. Проблема одна — кадры.

«Люди — это вопрос большой. Найти их быстро и легко невозможно. У претендентов либо возникают завышенные требования, либо мало практики, либо они вообще не идут в животноводство», — объяснила Ольга Бабинец, директор по экономике и развитию животноводства агрофирмы «Гудвилл».

Она утверждает: предприятие планомерно идет к главной цели — снижению влияния рабочих на конечный результат. «Если надо что-то оперативно сделать, не надо привлекать десять человек. Не должны они ходить гурьбой и загонять одну корову», — утверждает Ольга Бабинец.

Животноводство. Корова. СС0

Чтобы еще больше повысить экономическую эффективность подразделения «Урожайное» и параллельно решить вопрос по кадрам, руководство «Гудвилла» подумывает о роботизации. Сроки и суммы вложений оно пока не называет, но именно это направление считает для себя стратегическим. «Рано или поздно мы к нему придем», — говорит Бабинец.