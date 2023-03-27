«Все флаги в гости будут к нам!» Часть 2

Одна из основных целей референс-визита — изучить, как как в компании «Аникс» используют горизонтальное лидерство для управления своими процессами. Поэтому тема бизнес-экскурсии остаётся неизменна вот уже 3 года: «Горизонтальное лидерство — инструмент управления процессами изменений и развития компаний».
На встрече руководители подразделений поделились с гостями опытом развития самоуправления в компании, применения инструментов командной работы и управления процессами изменений. В первый день наши гости на практике посмотрели, как проходят встречи команд СамоУправляемых Подразделений (СУП) коммерческого отдела, департамента логистики, центра обучения и развития и департамента информационных технологий, проработали свои вопросы через инструмент «командный диалог», понаблюдали, как проходит встреча с кустовыми директорами и Штаб про Клиента. А после отправились по магазинам «Аникс», чтобы посмотреть, как всё происходит на месте. Во второй день гости узнали, что такое Встреча Заказчиков и как проходит большая Встреча Управляющих магазинами с руководителями офиса.
Для гостей такой визит — это отличный способ понять, какие процессы и практики работают в компании «Аникс», как проходят процессы внутри неё и как сотрудники справляются с управлением изменениями, и как можно улучшить свои собственные. Кроме того, наши гости изучают примеры, делятся опытом и идеями, а также устанавливают контакты и связи.
А для сотрудников Торгового двора «Аникс» это отличная возможность посмотреть на себя со стороны. Это помогает нам понимать, какого результата мы достигли, на каком уровне мы находимся и какие точки роста ещё есть.
Подводить итоги и выпускать «книгу о нас» после референс-визитов коллег из других компаний — традиция компании «Аникс».
Мотивом создания книги, которую вы держите в руках, стал вопрос одной из участниц команды из сети «БиМ» Галины Ковалёвой:
— Зачем вам это надо? Не совсем очевидно, какую пользу вы получаете от этих встреч. Ведь когда вы вкладываете столько сил и времени во что-то, то должна быть какая-то польза и вам… Мы на протяжении двух дней рефлексировали на тему, что было полезно для нас, но ни разу не обсуждали, в чём ценность для вас.
И вот утром следующего дня команда организаторов посмотрела на себя: а что получаем мы на таких встречах? чем был полезен «БиМ» нам? «Зачем нам другие?»
Я узнал, что у меня
Есть хорошие друзья —
БиМ к нам в гости приезжает.
«Аникс» радостно встречает.
А что же интересно другу?
Что мы можем показать?
Как же можно по-другому
Глаза управляющих зажигать?
Ну, конечно, встреча с УМ —
Лучше способа точно нет.
Да еще и для себя
Мы найдем простой ответ.
Сколько важного товара
Нужно к Пасхе заказать,
Чтобы гость наш Покупатель,
Мог его на полке взять!
Гостя вовлекли в процесс,
Что создало интерес.
И теперь Москва-столица
Будет важным товаром в БиМе дивиться!
Что могли бы сделать лучше:
Если б в магазин пошли,
И директора БиМ и Аникс
Вместе больше времени не в офисе провели!
Автор Наталия Зяблицкая, управляющая департаментом продаж ТС «Аникс».
«Аникс» — компания, которая открыта для других, мы с готовностью делимся тем, как мы живём и работаем, своим опытом управления и развития самоуправления, с радостью встречаем коллег, которым это действительно интересно. Ждём гостей!