«Все флаги в гости будут к нам!» Часть 2

На этой неделе мы вновь встречали гостей: 13 сотрудников московской торговой сети «БиМ» приехали к нам, чтобы посмотреть наши реальные практики, самим поучаствовать в них, познакомиться с методологическими основами и, конечно же, обсудить увиденное и прожитое.

Одна из основных целей референс-визита — изучить, как как в компании «Аникс» используют горизонтальное лидерство для управления своими процессами. Поэтому тема бизнес-экскурсии остаётся неизменна вот уже 3 года: «Горизонтальное лидерство — инструмент управления процессами изменений и развития компаний».

На встрече руководители подразделений поделились с гостями опытом развития самоуправления в компании, применения инструментов командной работы и управления процессами изменений. В первый день наши гости на практике посмотрели, как проходят встречи команд СамоУправляемых Подразделений (СУП) коммерческого отдела, департамента логистики, центра обучения и развития и департамента информационных технологий, проработали свои вопросы через инструмент «командный диалог», понаблюдали, как проходит встреча с кустовыми директорами и Штаб про Клиента. А после отправились по магазинам «Аникс», чтобы посмотреть, как всё происходит на месте. Во второй день гости узнали, что такое Встреча Заказчиков и как проходит большая Встреча Управляющих магазинами с руководителями офиса.

Для гостей такой визит — это отличный способ понять, какие процессы и практики работают в компании «Аникс», как проходят процессы внутри неё и как сотрудники справляются с управлением изменениями, и как можно улучшить свои собственные. Кроме того, наши гости изучают примеры, делятся опытом и идеями, а также устанавливают контакты и связи.

А для сотрудников Торгового двора «Аникс» это отличная возможность посмотреть на себя со стороны. Это помогает нам понимать, какого результата мы достигли, на каком уровне мы находимся и какие точки роста ещё есть.

Подводить итоги и выпускать «книгу о нас» после референс-визитов коллег из других компаний — традиция компании «Аникс».

Мотивом создания книги, которую вы держите в руках, стал вопрос одной из участниц команды из сети «БиМ» Галины Ковалёвой:

— Зачем вам это надо? Не совсем очевидно, какую пользу вы получаете от этих встреч. Ведь когда вы вкладываете столько сил и времени во что-то, то должна быть какая-то польза и вам… Мы на протяжении двух дней рефлексировали на тему, что было полезно для нас, но ни разу не обсуждали, в чём ценность для вас.

И вот утром следующего дня команда организаторов посмотрела на себя: а что получаем мы на таких встречах? чем был полезен «БиМ» нам? «Зачем нам другие?»

Я узнал, что у меня

Есть хорошие друзья —

БиМ к нам в гости приезжает.

«Аникс» радостно встречает.

А что же интересно другу?

Что мы можем показать?

Как же можно по-другому

Глаза управляющих зажигать?

Ну, конечно, встреча с УМ —

Лучше способа точно нет.

Да еще и для себя

Мы найдем простой ответ.

Сколько важного товара

Нужно к Пасхе заказать,

Чтобы гость наш Покупатель,

Мог его на полке взять!

Гостя вовлекли в процесс,

Что создало интерес.

И теперь Москва-столица

Будет важным товаром в БиМе дивиться!

Что могли бы сделать лучше:

Если б в магазин пошли,

И директора БиМ и Аникс

Вместе больше времени не в офисе провели!

Автор Наталия Зяблицкая, управляющая департаментом продаж ТС «Аникс».

«Аникс» — компания, которая открыта для других, мы с готовностью делимся тем, как мы живём и работаем, своим опытом управления и развития самоуправления, с радостью встречаем коллег, которым это действительно интересно. Ждём гостей!