Банки в России много лет успешно пополняют бюджеты и тем самым помогают развиваться регионам. 2021 год в этом смысле только подтвердил тенденцию. За счет чего это произошло? Как развивался бизнес, и на чем основана его устойчивость?

Вклад в бюджет

— Ирина Анатольевна , Альфа-Банк несколько лет входит в ТОП-10 крупнейших налогоплательщиков края. Какое место вы заняли в 2021 году и почему?

— Альфа-Банк по-прежнему входит в тройку лидеров. По предварительным данным за 2021 год, мы заняли третье место по удельному весу поступлений налогов и сборов в консолидированный бюджет Алтайского края. Значительный объем отчислений обусловлен большой численностью сотрудников банка на территории края.

В Барнауле Альфа-Банк представлен двумя подразделениями.

Во-первых, это операционный офис «Алтайский». Он включает семь кредитно-кассовых офисов, один из которых находится в Бийске. Оперофис — это бизнес-подразделение, работающее напрямую с юридическими и физическими лицами Алтайского края, его численность — 180 сотрудников.

Во-вторых, это Региональный операционной центр в Барнауле (РОЦ). Центр дистанционно обслуживает клиентов банка по всей России, численность персонала — более 1,6 тыс. человек. Сотрудники центра в Барнауле помогают решить абсолютно разные вопросы — от вопросов физлиц на «горячую линию» до ИТ-поддержки юрлиц по рублевым и валютным платежам или Банк-Клиенту.

По итогам 2021 года среднесписочная численность сотрудников Альфа-Банка в Алтайском крае составила 1,8 тыс. человек. Отсюда и серьезная сумма отчислений в бюджет: только отчисления по НДФЛ за 2021 год составили 106 млн рублей.

Драйверы роста

— В ЦБ сообщили , что российские банки получили в 2021 году рекордную прибыль. В этом смысле вы — в тренде?

— Да, операционный офис «Алтайский» Альфа-Банка — в тренде. По сравнению с прошлым годом наша чистая прибыль приросла на 27% и перешагнула 1,6 млрд рублей. В Барнауле Альфа-Банк показал еще и рекорд по привлеченным средствам физических и юридических лиц, который составил 29,9 млрд рублей. Это больше предыдущего года почти в два раза.

— Ставки по вкладам в 2021 году начали расти , и рост был рекордным. Как это отражается на прибыльности банка?

— Да, ставки по вкладам в 2021 году росли, но это было поэтапно и прогнозируемо. Параллельно было повышение на рынке ставок и по кредитам, поэтому дельта между расходами и доходами банка существенно не изменилась.

— Что было драйвером роста бизнеса Альфа-Банка? Вновь , как в 2020 году , ипотека?

— И ипотека тоже. Но, прежде всего, драйвером роста послужил сам бизнес в Алтайском крае. Во-первых, у большинства компаний нашего края увеличились объемы производства и продаж. Значительный прирост показали, в том числе, и наши зерновики и переработчики. Соответственно, на рынке Алтайского края увеличились и экспортные операции, объемы хеджирования валютных рисков и фьючерсы.

Спасибо нашим клиентам за доверие к Альфа-Банку и заведению новых валютных контрактов к нам на обслуживание. У нас увеличились объемы не только рублевых операций, но и валютных, а также объем деривативов.

Событие года-2021 Ирина Бубенко , региональный управляющий Альфа-Банка в Барнауле: — Главное событие 2021 года — это открытие в Барнауле первого phygital-офиса и центра ипотечного кредитования. Несмотря на то, что мы открыли его только 17 декабря 2021 года, клиентопоток уже на уровне среднего по городу — 60−70 человек в день. Офис нового формата хорошо себя зарекомендовал. По отзывам я знаю: некоторые наши клиенты специально едут в phygital-офис на обслуживание.

— Цены на жилье и ставки растут. Почему сохраняется рост ипотечного кредитования?

— В Алтайском крае Альфа-Банк возобновил работу с ипотечными кредитами только в августе 2020 года. За 2021 год объем выдачи ипотеки составил 585 млн рублей. Портфель ипотеки показывает рост в основном за счет льготных программ. Альфа-Банк всегда очень тщательно подходит к оценке заемщика и объекта залога, поэтому роста отказов в 2021 году не зафиксировано.

— Показатели работы банковского сектора в регионе говорят о росте корпоративного кредитования. Отмечает ли это Альфа-Банк?

— В целом, корпоративный кредитный портфель банка в Алтайском крае вырос в прошлом году на 2,7 млрд рублей. Цели у компаний были абсолютно разные: пополнение оборотных средств, финансирование в рамках программ Минсельхоза и Минэкономразвития, а также инвестиционные цели.

Рост портфеля, безусловно, связан с желанием компаний нарастить объемы бизнеса за счет дешевого кредитования. В 2021 году сохранялись низкие процентные ставки, даже несмотря на регулярное повышение ключевой ставки.

Помимо этого, государство по-прежнему оказывало достойную поддержку бизнесу субсидиями и льготными программами. Бизнес активно ими пользовался и наращивал не только оборотку, но и вкладывался в расширение и увеличение своих производственных мощностей.

Взвешенный риск

— Аналитики , как и раньше , говорят о возможном «пузыре» на рынке ипотеки и необеспеченных потребкредитов. Есть ли признаки того , что уровень риска в этом сегменте растет?

— В Альфа-Банке всегда взвешенно подходили к кредитованию физлиц. Первичным критерием для одобрения является оценка платежеспособности клиента и его кредитная история. У банка нет цели любым способом выдать кредит физическому лицу. Нам важно оценить его кредитоспособность и помочь человеку правильно сбалансировать свои долговые обязательства.

Кроме того, в 2021 году мы предлагали клиентам-физлицам хорошие инструменты для снижения затратной части по кредитам, в том числе — по ипотеке. Можно было рефинансировать кредит под ставку ниже и тем самым снизить затраты на погашение. Другой вариант снижения нагрузки — увеличение срока кредита: это позволяет снизить ежемесячный платеж до комфортного уровня.

Наши клиенты использовали все эти инструменты и, на мой взгляд, качество кредитного портфеля Альфа-Банка можно оценить как «хорошее». Кроме того, Альфа-Банк в период пандемии предлагал физическим лицам, попавшим в сложную финансовую ситуацию, реструктуризировать свои кредиты. Тем самым мы поддержали и население, и сохранили качество кредитного портфеля.

Кузница кадров

— В комментариях к постам Альфа-Банка в соцсетях основные вопросы — к персоналу: им кажется , что людей не хватает. Есть ли у вас трудности с наймом персонала?

— Трудностей с наймом нет. Просто в пандемию много наших сотрудников отсутствовали из-за болезни, в связи с чем действительно были такие сложные периоды.

Что касается поиска кадров, то мы любим продвинутых и творческих людей. Мы сотрудничаем с вузами — приглашаем на практику и стажировку студентов. За время практики студенты проявляют себя по-разному. Если видим, что студент вовлечен в работу и желает стать членом нашей команды, предлагаем ему позицию, или включаем его в кадровый резерв. И тогда, при появлении вакансии, мы сможем предложить это место именно ему.

У нас в банке действует карьерная модель, позволяющая проактивным и «горящим» сотрудникам очень быстро продвигаться. Причем возможности продвижения есть не только в Барнауле — у них вполне реальные шансы поработать, например, в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах.

В целом Алтай — это «кузница кадров» для всей России. Наши сотрудники очень часто переезжают в другие регионы, потому что хотят развиваться. И мы даем им такую возможность.

АО АЛЬФА-Банк.Генеральная лицензия Банка России № 1326 от 16 января 2015 года