«Всем советую»: в Союзе промышленников Алтая назвали, на чем сейчас можно заработать

Виктор Мещеряков,
исполнительный директор Союза промышленников Алтайского края:
С запасными частями в сельхозмашиностроении серьезная проблема. Российские предприятия техники изготавливают много, вся она тут же продается. Сервисного обслуживание она тоже требует. Отсюда такой высокий спрос.
По словам промышленника, данным направлением в настоящий момент занимаются многие предприятия. Так, рубцовский технопарк «Юг Алтая» в большей своей части заточен именно на производство запчастей.
Виктор Мещеряков,
исполнительный директор Союза промышленников Алтайского края:
Многим, кто ко мне приезжает и спрашивает, чем бы можно было заняться, всем советую именно производство запчастей. Импорта иностранной техники практически нет, спрос будет только увеличиваться.
Сколько покупают техники
На днях о масштабах техперевооружения в сельском хозяйстве рассказывал вице-губернатор края Александр Лукьянов. По его словам, растет не только сумма вложенных инвестиций, но и количество приобретенным машин.
Александр Лукьянов,
вице-губернатор Алтайского края:
Если в 2020 году объем инвестиций в техперевооружение составил 12 млрд рублей, в 2021-ом — 18,7 млрд рублей, за девять месяцев текущего года мы перешагнули рубеж в 17,5 млрд рублей. Плюсом к прошлому году мы взяли большое количество тракторов и комбайнов. Это и дает нам уверенность в будущем.