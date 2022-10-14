14 октября
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Экономика

«Всем советую»: в Союзе промышленников Алтая назвали, на чем сейчас можно заработать

В Алтайском крае увеличивается производство запасных частей для сельскохозяйственной техники. По словам Виктора Мещерякова, исполнительного директора регионального Союза промышленников, на сегодняшний момент это одно из самых востребованных направлений.

Рабочий на заводе
Рабочий на заводе
СС0

Виктор Мещеряков,
исполнительный директор Союза промышленников Алтайского края:

С запасными частями в сельхозмашиностроении серьезная проблема. Российские предприятия техники изготавливают много, вся она тут же продается. Сервисного обслуживание она тоже требует. Отсюда такой высокий спрос.

По словам промышленника, данным направлением в настоящий момент занимаются многие предприятия. Так, рубцовский технопарк «Юг Алтая» в большей своей части заточен именно на производство запчастей.

Виктор Мещеряков,
исполнительный директор Союза промышленников Алтайского края:

Многим, кто ко мне приезжает и спрашивает, чем бы можно было заняться, всем советую именно производство запчастей. Импорта иностранной техники практически нет, спрос будет только увеличиваться.

В Алтайском крае началась посевная кампания.
В Алтайском крае началась посевная кампания.
Дмитрий Лямзин

Сколько покупают техники

На днях о масштабах техперевооружения в сельском хозяйстве рассказывал вице-губернатор края Александр Лукьянов. По его словам, растет не только сумма вложенных инвестиций, но и количество приобретенным машин.

Александр Лукьянов,
вице-губернатор Алтайского края:

Если в 2020 году объем инвестиций в техперевооружение составил 12 млрд рублей, в 2021-ом — 18,7 млрд рублей, за девять месяцев текущего года мы перешагнули рубеж в 17,5 млрд рублей. Плюсом к прошлому году мы взяли большое количество тракторов и комбайнов. Это и дает нам уверенность в будущем.

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