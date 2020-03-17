Всем выйти из сумрака. Зачем нужен налог для самозанятых и когда он появится в Алтайском крае

Алтайский край в обозримом будущем испытает на себе новацию в сфере налогообложения. Ожидается, что скоро в регионе введут налог для самозанятых. Редакция altapress.ru разбиралась, что это значит, сколько жителей Алтая уже платят такой налог и каковы нюансы данной практики.

Что такое налог для самозанятых

Налог на профессиональный доход для самозанятых граждан — это специальный налоговый режим, который применяется в ряде регионов России с 2019 года. Действовать этот режим будет в течение 10 лет.

Изначально его ввели в качестве эксперимента в четырех регионах страны — Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане. С 2020 года географию применения налога для самозанятых расширили на Санкт-Петербург, Воронежскую, Волгоградскую, Ленинградскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую области, Красноярский и Пермский края, Ненецкий, Ханты-Мансийский (Югра), Ямало-Ненецкий автономные округа, а также Республику Башкортостан.

Таким образом, сегодня этот режим действует в 23 субъектах Федерации.

Налоги. СС0

В Федеральной налоговой службе подчеркивают, что налог на профессиональный доход не является дополнительным налогом. Переход на него осуществляется на добровольных началах.

У тех плательщиков, которые не перейдут на этот режим, остается обязанность платить «подать» с учетом других систем налогообложения, которые они применяют в обычном порядке.

Физические лица и индивидуальные предприниматели, которые переходят на новый специальный налоговый режим (самозанятые), могут платить с доходов от самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке — 4% при работе с физическими лицами и 6% — с юридическими.

«Это позволяет легально вести бизнес и получать доход от подработок без рисков получить штраф за незаконную предпринимательскую деятельность», — указывают в ФНС.

Доходы. Налоги. pixabay.com

Плюсы нового режима

Руководитель краевого УФНС Юрий Куриленко неоднократно высказывался о достоинствах налога для самозанятых.

По его словам, гражданам это дает возможность «выйти из тени», открыть дополнительные опции — например, доказать свою платежеспособность при получении банковских займов, позволяет самозанятым формировать свои пенсионные права и получать в будущем социальные гарантии.

При этом уплата налога очень проста — не нужно представлять декларацию, так как учет доходов ведется автоматически в мобильном приложении. Также не нужно приобретать кассовый аппарат — налогоплательщик может сформировать чек в мобильном приложении «Мой налог».

Юрий Куриленко. Анна Зайкова.

Кроме того, при таком режиме отсутствует обязанность уплачивать фиксированные взносы на пенсионное и медицинское страхование. Налогоплательщик может рассчитывать на налоговый вычет. И очень важно то, что самозанятость можно легко совмещать с работой по трудовому договору. То есть зарплата не учитывается при расчете, а трудовой стаж по месту работы не прерывается.

Выход из тени

Говоря о скором приходе налогообложения самозанятых в Алтайский край, председатель комитета по бюджету и налогам регионального Заксобрания Владимир Устинов акцентировал внимание на том, что в тех пилотных регионах, где практика уже внедрена, она получила положительную оценку.

«Понятно, что Алтайский край в конечном итоге придет к такой практике. И я не думаю, что здесь возникнут какие-­то проблемы. Единственное, что многие выводы можно будет сделать уже на практике. Вызывает положительную оценку то, что уплата налога для самозанятых является простой и прозрачной процедурой, а процентная ставка — абсолютно незапредельна», — подчеркнул собеседник.

Платежи , налоги. архив УФНС России по Алтайскому краю

Его коллега и заместитель по бюджетному комитету в АКЗС Александр Молотов также с оптимизмом смотрит на налого­обложение самозанятых граждан.

«В целом такую практику можно считать позитивной, поскольку в любом случае это является проявлением институционализации отношений между государством и гражданином. Это отчасти вносит свой вклад в решение проблемы серых зарплат, выхода людей из тени. Государство же получает в виде налогов те средства, которые могло бы недополучить», — сказал депутат.

Кроме того, Александр Молотов обратил внимание на простоту администрирования процессов, связанных с уплатой налога на профессиональный доход.

«Не зря в плане цифровизации ФНС России называют одной из лучших в мире», — резюмировал депутат.

Налоги. СС0

Кому подходит новый налоговый режим Новый спецрежим могут применять физлица и индивидуальные предприниматели (самозанятые), у которых одновременно соблюдаются следующие условия: 1. Они получают доход от самостоятельного ведения деятельности или использования имущества. 2. Ведут деятельность в регионе проведения эксперимента. 3. При ведении этой деятельности не имеют работодателя, с которым заключен трудовой договор. 4. Не привлекают для этой деятельности наемных работников по трудовым договорам. 5. Ежегодный доход не превышает 2,4 млн рублей.

Когда налогообложение самозанятых внедрят в Алтайском крае

Изначально не исключалось, что новая система начнет работать в нашем регионе с 2020 года. Однако в итоге край не попал в число тех 23 субъектов, где сейчас такая практика применяется.

В этой связи ожидается, что возможность уплачивать налог на профессиональный доход на Алтае появится с 2021 года.

Впрочем, это совсем не является помехой для того, что многие жители региона уже отчисляют государству деньги как самозанятые. Как рассказали в региональном управлении ФНС, по данным на середину февраля 2020 года, на такую систему уплаты налогов перешло около 1500 жителей края, которые осуществляют экономическую деятельность в других регионах.

Налоги. Бухгалтерия. открытые источники ( CC0)

Причем порядка 500 человек начали платить налог для самозанятых уже с этого года. Существенный рост таких налогоплательщиков в краевом УФНС связывают с расширением географии и приходом этой системы в сибирские регионы — Новосибирскую область и Красноярский край.