Как меняется облик новостроек: почему сегодня встречают по фасаду

Благодаря оригинальному оформлению фасадов проекты выделяются на общем фоне, становятся узнаваемыми на рынке и заявляют о своем уровне. О сформировавшихся тенденциях и влиянии недостатка импортных строительных и отделочных материалов на качество оформления городских зданий поговорили с директором ГК «Алгоритм» Ксенией Белоусовой.

— Какие изменения в дизайне жилых комплексов произошли в последнее время?

— Сегодня дизайн жилых домов претерпел значительные изменения, которые обус­ловлены повышенным запросом на уникальность и разнообразие в оформлении экстерьера и архитектурных решений.

Отчетливо наблюдается отход от стерильной одно­образности. В процессе проектирования фасадов уделяется значительное внимание деталям.

Даже в случае реализации проекта строительства жилого комплекса поэтапно, с изменениями в оформлении на каждой стадии, обычно сохраняется концептуальная связь между всеми объектами.

Основной двигатель этих перемен — покупатели. Возможность быть владельцем жилья не в типовом, а в уникальном доме стала важным критерием для клиентов.

— Какие конкретные дизайнерские решения сейчас популярны?

— В современном дизайне популярны минималистичные фасады с простыми формами, четкими линиями и использованием нейтральных оттенков. Минимализм подчеркивает геометрию и функциональность здания, может включать в себя инновационные материалы и технологии.

ЖК «Сокол». Источник: ГК «Алгоритм».

— Важен ли дизайн здания для покупателей жилья? Повлияли ли новые дизайнерские решения на итоговую стоимость квартир?

— Конечно. Несмотря на то что основными критериями при выборе жилья остаются планировка, ремонт, сроки сдачи объекта, транспортная доступность и развитие инфраструктуры, запрос на индивидуализм, эстетику и комфорт постепенно растет, и потребители проявляют серьезный интерес к оригинальности, предпочитая новаторские решения, а не старые стандарты.

Востребованность индивидуальности со стороны покупателей способствует появлению более разнообразных и смелых предложений на рынке, а это, на мой взгляд, благоприятно влияет на привлекательность города, поскольку любой стандарт может стать ограничением.

Конечно, новые дизайнерские решения влияют на окончательную стоимость квартир, поскольку это связано с материалами и затратной частью, но важно понимать, что архитектура — не просто визуальный облик здания, а сложное явление, определяющее структуру окружающего пространства и сценарии его использования.

— Какие материалы применяются сегодня в создании красивого фасада ЖК?

— Наиболее привлекательными материалами сегодня являются либо стекло, либо навесные фасады с имитацией кирпича. Однако эти материалы с наиболее эффективным эстетичным исполнением используются в основном в бизнес-классе.

— Стеклянных небоскребов в нашем городе пока что нет. Какие же материалы используются в фасадах жилых комплексов Барнаула сегодня?

— В реалиях нашего города широко применяются более традиционные материалы, такие как камень, особенно известняк, и клинкерный кирпич.

Керамические панели представлены в различных конфигурациях — плоские, рельефные, изогнутые, с имитацией камня и дерева, что позволяет получить текстурированную внешнюю отделку и создать необычные фасады.

Фиброцементные панели также популярны благодаря широкому выбору цветов и текстур и способности создавать интересные дизайнерские решения.

— Используются ли эти материалы в ваших проектах?

— Конечно. Например, наш новый жилой комплекс «Сокол». В отделке его фасадов мы активно используем именно фиброцементные панели белых и бежевых оттенков, благодаря чему жилой комплекс получается крайне стильным и эстетичным.

Вообще, если говорить о ЖК «Сокол», то его можно назвать дизайнерским домом, так как мы проделали большую работу в направлении визуальной составляющей. Речь не только о стильных фасадах, в структуру которых мы уместили элементы в фактуре дерева, что добавляет визуальному восприятию ощущения уюта и экологичности.

Мы уделили большое внимание и дизайну внутренних помещений, сделав его современным и стильным, однако я считаю, что главное достижение в разработанном дизайне — это создание красоты и стиля в их естественном виде, без перегибов в виде мрамора и золота.

В текущее время граждане хотят жить в современном жилье. И этот проект полностью отвечает всем представлениям о комфорте и стиле современной жизни.

ЖК «Сокол». Источник: ГК «Алгоритм».

— Что делать российскому девелоперу в условиях дефицита импортных стройматериалов? Сможет ли Россия оперативно организовать их замещение?

— Текущую ситуацию, к сожалению, сложно назвать уникальной. Процесс импортозамещения в нашей стране идет уже достаточно давно. Поэтому на сегодняшний день в среднем и эконом- сегменте импортозамещение вполне развито, хотя некоторые производители все еще используют импортное сырье или комплектующие. С премиальным сегментом все сложнее.

Да, на рынке есть достойные российские производители фасадных материалов и в премиум-сегменте, но не все покупатели готовы перейти на них. Для тех, кто предпочитает европейские материалы, всегда есть возможность параллельного импорта. Однако стоимость таких материалов значительно выросла, примерно вдвое по сравнению с 2021 годом.

— Что происходит с ценами сегодня? Можно ли считать, что они стабилизировались?

— К сожалению, цены растут и сегодня. Мы наблюдаем, что повышение цен на большинство материалов происходит почти ежеквартально. Что-то дорожает совсем ненамного, а что-то весьма существенно. Поэтому, к сожалению, нельзя говорить о том, что цены стабилизируются. Мы хорошо понимаем и чувствуем эти тенденции, поэтому закладываем в наши проекты все последующие корректировки стоимости тех или иных материалов.

В целом я надеюсь, что в дальнейшем импортозамещение станет более полноценным. Недостающие комплектующие или сырье будут по-прежнему привозить по параллельному импорту или из нейтральных стран.

Премиальные европейские материалы, конечно, останутся на рынке, однако цены на них будут расти, в то время как цены на отечественные материалы будут стабилизироваться и даже снижаться.

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте НашДом.рф.

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