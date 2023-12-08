Продажи розничных кредитов по итогам года вырастут в 1,5 раза

По итогам 2023 года продажи розничных кредитов в России вырастут на 57%, превысив 16 трлн рублей (без учета POS-кредитования). Однако уже в четвертом квартале рынок кредитования физлиц замедлится: выдачи сократятся на 16% по отношению к третьему. На фоне ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ этот тренд продолжится в дальнейшем. Такой прогноз на 14-ом Инвестиционном Форуме ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!» озвучил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Новые требования регулятора изменили спрос заемщиков на кредиты с сентября. На фоне его ужесточений (роста ключевой ставки и ограничений на выдачу кредитов физлицам) в четвертом квартале произошло «охлаждение» рынка. По прогнозам банка, выдачи превысят 4,1 трлн рублей: это на 21% выше, чем в четвертом квартале 2022 года, но на 16% ниже, чем в третьем квартале нынешнего.

По данным ВТБ*, за одиннадцать месяцев россияне оформили кредиты на 14,8 трлн рублей (без учета POS-кредитования), что на 65% превышает результат аналогичного периода 2022 года. ВТБ за этот период выдал 2,5 трлн рублей розничных кредитов, что в 1,6 раза превышает показатель за 11 месяцев 2022 года. Продажи ипотеки в банке достигли 1,3 трлн рублей, кредитов наличными — почти 950 млрд рублей, автокредитов — почти 200 млрд рублей.

Драйвером роста рынка в 2023 году становятся ипотека и автокредиты, объем продаж которых достигнет 9,3 трлн рублей в сравнении с 6,8 трлн по кредитам наличными. Однако рекордные показатели сформированы во многом за первые три квартала. Повышение ключевой ставки и введенные Банком России ограничения уже отразились на продажах в конце года, предвосхитив «зимний» период розничного кредитования. В следующем году рынок ожидает стагнация, поскольку ключевая ставка будет близка к текущему уровню большую часть года. Надеемся, что регулятор сможет выполнить необходимые таргеты по инфляции, что поможет банкам вернуться к фазе роста кредитного рынка и развитию программ рефинансирования, — подчеркнул Георгий Горшков.

По оценке ВТБ, в рамках ипотеки в этом году банки предоставят клиентам на покупку жилья около 7,6 трлн рублей. Этот показатель более чем наполовину превысит результат 2022 года. В четвертом квартале рост ставок и меры ЦБ по «охлаждению» рынка сократили спрос заемщиков на 10% по сравнению с третьим. В 2024 году, по оценке ВТБ, уровень продаж ипотеки в России достигнет 5,2 трлн рублей (с учетом завершения госпрограммы), что будет примерно на треть ниже результатов 2023 года.

В автокредитовании ВТБ впервые ожидает роста продаж рынка примерно до 1,6 трлн рублей. Этот результат более чем в два раза превысит показатель по итогам 2022 года. Рынок смогли поддержать расширение ассортимента китайских машин, перезапуск отечественного производства, а также увеличение числа субсидированных программ. В 2024 году рост автокредитования продолжится, основными факторами будут выступать восстановление рынка продаж новых машин до докризисного уровня.

В части потребительского кредитования, по оценке ВТБ, до конца года спрос на необеспеченные кредиты продолжит снижаться в связи с мерами ЦБ по охлаждению рынка и изменением ценовых параметров после увеличения ключевой ставки. Их влияние также приведет к уменьшению среднего чека по кредитам.

Справка 14-й Инвестиционный Форум ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!» проходит 7-8 декабря в Центре международной торговли. Его основная тема – «Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики». В программе форума — выступление Президента России Владимира Путина и пленарная сессия с представителями финансового блока Правительства РФ и предпринимателями. Гости форума — представители органов власти, российского делового сообщества, инвесторы из Китая, Индии, Турции, стран Персидского залива, Ближнего Востока, Африки, Средней и Юго-Восточной Азии и других стран, с которыми Россия развивает сотрудничество.

* Прогноз ВТБ на основе данных Frank RG (Франк РДжи)