Взгляд через «одно окно», или Перспективы для бизнеса

Кризис кризисом, а предприниматели работают. Удаленно или не очень, с импортозамещением или без, но бизнес — это поток событий и ему нельзя останавливаться.

— В бизнесе я не первое десятилетие и за этот период пережила разные стадии бизнеса: от отчаяния, выгорания, рутины до создания системы управления своим успешным бизнесом. Поэтому сейчас я смотрю на всё под другим углом, взглядом собственника и бизнесмена, и понимаю, что могу передать свой опыт другим предпринимателям в построении прибыльного бизнеса, выстроив рабочую бизнес-систему. Так что, теоретиком меня никто не называет — начинает диалог Татьяна Владимировна.

— Татьяна Владимировна , расскажите про методы вашей работы?

— Наши клиенты получают цельный, комплексный подход к ведению бизнеса. Мы делаем всё «от счета до отчета», а также выполняем функции по управленческому учету и построению-внедрению бизнес-процессов. Для этого у нас есть все необходимые ресурсы: знания, опыт в различных отраслях, ПО, штат специалистов различной направленности: экономисты, HR, юристы, бухгалтеры, аналитики, финансовые и налоговые консультанты.

Наши регламенты взаимодействия с клиентами выстроены в режиме «одного окна», все вопросы собственник может решить в стенах Центра. Предприниматели приходят порой с чувством мрачной безнадеги, проблемы так и давят железной хваткой фатальности. А выходят после беседы безусловно приободрённые, с ответами на ряд своих вопросов, в нашем «окне» они видят «свет», который помогает найти свой путь, новое направление в развитии бизнеса.

— Как сохранить бизнес , когда все рушится: в мире , стране , экономике?!

— Излюбленный пример ответственности за себя — кислородная маска в самолете. Ни у кого не возникает вопроса, почему надо надевать ее прежде всего на себя, а потом уже на ребенка. Если я сам буду в порядке, то смогу помочь и окружающим.

Я действую по тому же принципу, обеспечиваю безопасность своему бизнесу, своему коллективу, чтобы иметь возможность помогать другим предпринимателям.

Мы стараемся донести своим клиентам, что нужно сохранять спокойствие, что мы рядом, на связи и отслеживаем в режиме нон-стоп обновления в законодательстве, успокаиваем их и вместе продумываем стратегию действий в сложившейся ситуации.

Конечно, сейчас многих волнуют вопросы мобилизации и различные юридические тонкости, связанные с этим. Наша миссия — помочь собственникам, призванным на военную службу, оперативно и правильно оформить передачу управления компанией, сохранить и приумножить бизнес, пока они стоят на рубежах страны. Мы становимся гарантом налаженной работы финансовой и управленческой деятельности.

Самое главное — не паниковать, так как финансы и их учёт требуют холодной головы.

— Что сейчас вы могли бы порекомендовать руководителям компаний?

В кризис руководитель — это опора, тот, кто создает ощущение безопасности, ясного пути. Если уж руководитель сам в замешательстве и не может спрогнозировать свою деятельность хотя бы на какой-то минимальный период, то о каком спокойствии и работоспособности в команде может идти речь? Может начаться хаос, паника и будет сложно удерживать команду в рабочем режиме.

Поэтому ещё раз повторюсь: важно успокоиться и в первую очередь самому себе задать вопросы, что поменялось в текущих условиях, куда собираемся двигаться, какие предположения относительно будущего? И уже с некоторой готовностью можно сообщить этот план окружающим. Если руководитель не готов задать себе эти вопросы, а тем более найти на них ответы, то тогда на помощь приходим мы — Центр сопровождения бизнеса.

— Одним из ключевых направлений вашей компании является бухгалтерское обслуживание. Скажите , а после какого размера выручки компании нужен главный бухгалтер в штат?

— Этот вопрос я слышала много раз. Обычно он возникает тогда, когда собственника (или руководителя) не устраивает работа бухгалтера. Можно поменять на другого. Но если замена не помогает, то дело явно не в «солдате». Что-то не так внутри самой системы управления документооборотом и процессами в целом.

Требовать от бухгалтера, чтобы у него был порядок, при этом не требуя того же от себя и всей компании в целом, бессмысленно.

А, наведя порядок в процедурах, описав регламенты и реализовав механизмы безупречного их выполнения, уже можно не очень волноваться о том, где твой бухгалтер: в соседнем кабинете, дома, на даче или где-то на другом конце города в своем офисе.

Поэтому мы за комплексный подход, за то, чтобы компания клиента могла перейти на другую ступень развития.

— Создаётся впечатление , что вы такая отважная и бесстрашная — совсем ничего не боитесь?

— Отнюдь. Мне тоже бывает тревожно, но свой страх я всегда направляю в нужное русло, ведь это естественный защитный механизм в ситуациях, где действительно необходима быстрая реакция, действие, решение. Он мощнейший двигатель и катализатор для того, чтобы сделать что-то лучше для себя, семьи, страны!

Центр сопровождения бизнеса «Новые решения»

Барнаул, пр. Строителей, 117, 3 вход, 2 этаж.

Новосибирск, пр. Димитрова, 4/1, БЦ «Кобра», 5 этаж, офис 5С2.

новые-решения.соm