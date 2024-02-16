«ЯШЗ Авиа». Качество — это принцип и залог успеха

Качество продукции — залог успеха и основа доверия потребителей к бренду. Именно поэтому ООО «ЯШЗ Авиа», один из крупнейших производителей авиационных шин в России, ежедневно стремится соответствовать высоким стандартам качества.

Компания «ЯШЗ Авиа» производит авиационные шины для гражданской авиации, что подразумевает большую ответственность. Производитель всегда под пристальным наблюдением контролирующих органов, особенно в случае возникновения каких-либо авиационных инцидентов.

В прошлом году произошла аварийная ситуация с самолетом и была высказана гипотеза о том, что вероятной причиной стала поломка шасси. Но в результате выяснилось, что причиной стало внешнее механическое воздействие, вызванное ударом при столкновении с посторонним объектом. Важно подчеркнуть, что «ЯШЗ Авиа» следит за уровнем качества выпускаемых авиационных шин, который подтверждается результатами периодических испытаний. Для предприятия это имеет большое значение, что, в свою очередь, укрепляет доверие со стороны потребителей.

Из официального документа, предоставленного Росавиацией разработчику и производителю авиационных шин, следует, что

воздушное судно выполняло регулярный рейс из Еревана в Минеральные Воды. Во время взлета экипаж почувствовал толчок на определенной скорости, но все же решил продолжить взлет и связался с диспетчером для осмотра взлетно-посадочной полосы. После получения информации о фрагментах покрышки экипаж принял решение о посадке самолета в аэропорту назначения Минеральные Воды.

Согласно отчету специально собранной комиссии, произошло повреждение (разрыв) пневматики основного колеса. Разрушение шины не оказалось связано с её качеством. Причиной стал сквозной разрыв каркаса авиашины в зоне протектора и в зоне боковин, резкая деформация при повышенном внутреннем давлении вследствие удара при наезде на посторонний предмет, что привело к падению давления и перегреву внутренних слоёв. Это спровоцировало отделение брекерно-протекторного слоя из-за внешнего воздействия.

На сегодня, в рамках Правительственной программы импортозамещения в РФ, стоит задача комплексного развития авиационной отрасли до 2030 года. ПАО «Яковлев» планирует поставить российским авиакомпаниям 142 единицы узкофюзеляжных ближнемагистральных пассажирских самолётов, предназначенных для перевозки пассажиров от 87 до 108 на дальность 3050 или 4600 км. Все эти лайнеры планируется комплектовать авиационными шинами отечественного производства уже в текущем 2024-м году.

ООО «ЯШЗ Авиа» заключило ряд договоров с разработчиками самолетов, в том числе с ПАО «Яковлев», в рамках НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы). Для обеспечения уверенного роста и развития, предприятие нацелено на расширение ассортимента выпускаемой продукции и активное освоение новых рынков сбыта. В условиях честной конкуренции и вне зависимости от политической ситуации, стремится поддерживать и гарантировать высочайшее качество своей продукции.

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