Юбилейный год Профсоюза строителей Алтайского края — вектор развития

Алтайская краевая организация профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации провела итоговый в 2023 году пленум.

В начале заседания председатель краевой организации Андрей Замороко подчеркнул для всех участников — членов крайкома и приглашенных, что 2023 год-значимый в истории краевой профсоюзной организации.

75-лет отмечает Алтайский краевой союз организаций профсоюзов и свой 70-летний юбилей — Алтайская краевая организация профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации. Соответственно основные и значимые мероприятия, проведенные краевой организацией, приурочены к юбилейным датам.

В отчетном докладе он коротко охарактеризовал состояние дел в краевом отраслевом профсоюзе на сегодняшний день.

Было отмечено, что с момента вступления в должность председателя краевой организации, одной из важных задач Андрей Замороко видит работу по привлечению в ряды профсоюза новых членов на предприятиях стройиндустрии региона.

Так как на момент принятия в ноябре 2019 года дел, увидел, что ряды профсоюза строителей Алтайского края, к большому сожалению, достаточно опустели. И причины этого различны. Одно из препятствий — позиция руководителей предприятий, в том числе собственников и учредителей, которые не желают, а иногда и вовсе запрещают создавать профсоюзные организации у себя на предприятии.

В ходе работы, изучая актуальный и наболевший вопрос, Андрей Замороко принял решение, обсудить обстановку дел с профильными организациями других регионов России.

Так, в честь празднования вышеуказанных юбилейных дат, краевой комитет организовал и пригласил провести в Алтайском крае Всероссийский отраслевой семинар-совещание территориальных организаций профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации.

Форум собрал представителей более чем из 10 регионов России. Основной вопрос, волнующий все профсоюзы строителей России-это взаимодействие власти, работодателей и профсоюза в современных условиях.

На протяжении всего мероприятия, с 24 по 28 мая, участники, члены профактивов могли дать оценку пройдённого пути, поделиться опытом и определить основные направления дальнейшего развития профсоюзного движения строителей России. Обменивались опытом реализации механизмов социального партнерства в условиях децентрализации отрасли.

Были подняты насущные вопросы расширения и укрепления членства ППО в ситуации увеличения доли так называемых, «желтых» или «карманных» профсоюзов, когда руководство и владельцы строительных организаций искусственно создают ведомый профсоюз из числа лояльных лиц.

Насыщенная деловая часть съезда в сочетании с позитивным отдыхом оказалась для членов профсоюзных комитетов России достаточно полезной. По мнению участников, это хорошая возможность встретиться, пообщаться в формальной и неформальной обстановке, проанализировать вековой опыт развития российских профсоюзов в новых политических и социально-экономических условиях. Мероприятие объединило и открыло двери для продолжительного делового межрегионального партнерства во благо процветания профсоюзного движения!

Важными для популяризации и развития профсоюза строителей Алтайского края, повышения правовой грамотности членов профсоюза, обмена опытом, председатель краевой организации Андрей Замороко считает рабочие командировки профактива в отраслевые организации по России. В этом году они прошли в Екатеринбурге, Красноярске, Кемерове, Новосибирске, Бийске, Белокурихе, Сочи, Москве.

В целях повышения престижа строительных профессий и роста профессионализма рабочих, крайком во взаимодействии с правлением Союза строителей регионального объединения работодателей Алтайского края на базе КГБПОУ «Алтайский архитектурно-строительный колледж» провели конкурс профессионального мастерства «Строймастер» в номинациях «Лучший каменщик», «Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций», «Лучший штукатур», «Лучший сварщик».

Краевой комитет профсоюза строителей ведет активную правовую и социальную защиту своих членов, особенно, когда это касается ветеранов краевого профсоюза строителей. В очередной раз удалось восстановить социально-трудовые права бывшего работника Бийского деревообрабатывающего комбината, который в свое время за добросовестный и плодотворный труд, за активную работу в профсоюзе был удостоен почетного звания «Ударник двенадцатой пятилетки». В удостоверении, выданном в августе 1989 года, была допущена техническая ошибка в указании имени, что в дальнейшем привело к невозможности получения причитающихся ему, как ветерану труда федеральных льгот на лечение и санаторно-курортное обслуживание.

Проведенная профсоюзом строителей работа, позволила получить необходимые сведения, подтверждающие наличие почетного звания.

Для объединения, поддержания профсоюзного духа, привлечения в свои ряды как новых членов, а так же ранее состоявших в рядах профсоюза строителей Алтайского края, краевой комитет провел ряд культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий.

Систематически актив организует посещение на безвозмездной основе концертов, спектаклей, скидки на санаторно-курортное обслуживание. Пользуется спросом и дисконтная карта.

В подведении итогов работы за год Алтайской краевой организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов приняли участие представители Алтайского крайсовпрофа. Заместитель председателя АКСОП Максим Ветров дал подробный анализ работы руководящих органов крайкома профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов, указав на ряд недостатков и перспективных точек роста.

В свою очередь редактор газеты «Профсоюзы Алтая» Павел Селиверстов призвал профактив сосредоточить внимание на необходимости усиления линии социального партнерства, как в большей мере отвечающей редакционной политике издания. Также в плане оптимизации информационного обмена предложено больше показывать результаты деятельности по налаживанию ситуации с охраной труда на предприятиях строительной отрасли.

Президиум краевой организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации, заслушав доклад председателя, одобрил проделанную в истекшем году работу, признав ее удовлетворительной. Также в ходе заседания был поощрен профактив.

В конце заседания, председатель профсоюза строителей Алтайского края Андрей Замороко поблагодарил всех присутствующих за проделанную работу, пожелал всем благополучия, мира. Пользуясь случаем, поздравил с наступающим Новым годом, выказав уверенность в необходимости дальнейшего продвижения профсоюзного движения.