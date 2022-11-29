Зарплатные войны и наплыв туристов. Через что алтайским ИТ-компаниям пришлось пройти в 2022 году

Представители алтайских IT-компаний рассказали, почему их очень радует политика импортозамещения и совсем не радуют московские хедхантеры, предлагающие местным специалистам втрое большие зарплаты.

IT-отрасль глазами алтайского минцифры

Состояние IT-отрасли обсудили представители двух десятков коммерческих и государственных структур на экспертном совете премии «Менеджер года-2022″ по IT и связи от ИД „Алтапресс“. Наиболее острыми темами текущего года стали импортозамещение и кадровые вопросы.

По словам министра цифрового развития и связи Алтайского края Евгения Зрюмова, сейчас все органы власти переходят на отечественное ПО, и это стало одним из драйверов развития отрасли. Большие успехи достигнуты в сфере замены программного обеспечения, однако к аппаратной части вопросы еще остаются.

Евгений Зрюмов,

министр цифрового развития и связи АК:

Ситуация 2022 года отличалась необходимостью сохранения коллективов и занятия ниш, оставленных ушедшими с российского рынка западными компаниями. Активное внедрение отечественных программных и аппаратных ресурсов было флагманом этого года. И, конечно же, многие использовали этот шанс — брали целевые кредиты и гранты. Это подтягивало и реальный сектор.

Евгений Зрюмов. Анна Зайкова.

Как продвигается цифровизация Алтая

„Несмотря на проблемы с поставками оборудования (доставками, логистикой) и другими сложностями этого года, мы свои задачи выполнили и даже перевыполнили, — рассказал директор Алтайского филиала „Ростелеком“ Сергей Лавренюк. — Мы провели современные линии связи в 78 населенных пунктах края, еще в 18 — предоставили мобильную связь и беспроводной интернет по федеральному проекту „Устранение цифрового неравенства“ (УЦН 2.0). До конца года охватим оптикой 51 тысячу домохозяйств.

Считаю это существенным шагом к тому, чтобы достаточно большое количество семей получили качественный доступ в интерне. Сейчас доля клиентов, подключенных к услуге широкополосного доступа к сети Интернет по оптическим технологиям, составляет 62%. Оптический кабель проложен до 500 населенных пунктов Алтайского края“.

Сергей Лавренюк. Анна Зайкова.

Говоря о работе с корпоративными клиентами компании, Сергей Лавренюк отметил, что в 2022 году „Ростелеком“ занимался переводом облачных сервисов клиентов с зарубежных серверов на собственную облачную платформу. В Алтайском крае облачные решения оператора применяют уже более 150 компаний.

Сергей Лавренюк,

директор Алтайского филиала „Ростелеком“:

„Мы разрабатываем план миграции и перевозим виртуальные машины и сервисы в наши облака в ЦОД из Amazon Web Service и Google Cloud Azure“. Взамен зарубежных предлагаем бизнесу объектные и файловые хранилища, среди которых — корпоративная почта CommuniGate Pro, „Облачный диск для бизнеса“ (аналог облачных дисков Google, One Drive и Dropbox), а также „Виртуальные рабочие столы“, работающие по типу Microsoft RDP\RDS и Citrix VDI».

Сергей Лавренюк. Анна Зайкова.

Как зарубежная цифра сменяется отечественной

Многие участники круглого стола отметили успешное продвижение импортозамещения в сфере IT.

Александр Степанов,

официальный партнер фирмы «1С» в Алтайском крае:

Мы хотим выгнать SAP (немецкий конкурент 1С) отсюда из России полностью. Мы сами за рубежом работаем плотно. У меня обслуживаются турецкие, арабские, казахские компании. Мы без ложной скромности можем быть рупором для продвижения российских технологий по всему миру.

Александр Степанов. Анна Зайкова.

Евгений Зрюмов добавил, что Минцифра России активно субсидирует компанию 1С. Малый бизнес покупает решения 1С за 50% стоимости, остальную половину компенсирует государство.

Так, совладелец компании «АЛЬКОН» Алла Трубникова рассказала, что предприятие интегрировало в свои процессы программу 1С, продолжая идти в ногу со временем, принимая очередные вызовы, чтобы оставаться эффективной и полезной обществу.

Алла Трубникова,

компания «АЛЬКОН»:

Радует то, что, несмотря на некоторый отток специалистов, в Алтайском крае много сильных IT-компаний. У них есть огромные ниши и большая поддержка от государства возможности освоить их.

Впрочем, кому-то и вовсе не пришлось озадачиваться импортозамещением. Так, например, гендиректор Центра информационной безопасности Павел Плетнев заметил, что его компания с самого открытия в 2009 году делала ставку исключительно на отечественные решения.

Алла Трубникова. Анна Зайкова.

Те , кто решает все

Миграция кадров для ряда компаний стала критичной. Некоторым фирмам пришлось полностью перебазироваться за рубеж. Были и такие, которые просто исчезли.

Кадровая ситуация, так или иначе, оказалась нестандартной у всех. Даже те предприниматели, у которых никто уехал, признавали наличие флуктуаций на рынке труда. А у некоторых и вовсе наблюдался приток.

Павел Плетнев. Анна Зайкова.

Павел Кушнер,

директор «Софт-Лоджик»:

Когда начался коронавирус, у нас за три-четыре месяца было потеряно порядка трети очень компетентных специалистов, которые работали в компании по 5−8 лет и больше. Они хотели стать ИП и работать на зарубежные фирмы. Однако после мобилизации многие попросились назад.

Евгений Зрюмов указал на положительный тренд. По его словам, набор в учебные заведения на IT-направления на протяжении последних трех лет ежегодно растет на 15−20%.

Тендерные и зарплатные войны

Еще ряд интересных трендов 2022 года сформулировал директор Алтайского краевого медицинского информационно-аналитического центра (МИАЦ) Виталий Азанов:

«Тендерные войны» — если раньше тендеры теряли 15−20% цены , то теперь игроки сбивают стоимость вполовину. Особенно сложно бороться с московскими компаниями , которые где-то ухитряются добывать недорогое оборудование.

то теперь игроки сбивают стоимость вполовину. Особенно сложно бороться с московскими компаниями которые где-то ухитряются добывать недорогое оборудование. «Зарплатные войны» — отъезд за границу ряда специалистов как из региональных , так и из московских компаний , подтолкнул последние к переманиванию «айтишников» из регионов. По словам Азанова , Москва предлагает втрое бОльшие зарплаты , с которыми , опять же , сложно конкурировать.

так и из московских компаний подтолкнул последние к переманиванию «айтишников» из регионов. По словам Азанова Москва предлагает втрое бОльшие зарплаты с которыми опять же сложно конкурировать. «Зеленое поколение» — кадровые потери приходится восполнять новичками , которые неожиданно оказались гораздо более целеустремленными , чем те , на чьи места они пришли.

Виталий Азанов. Анна Зайкова.

Виталий Азанов,

директор МИАЦ:

Потеряли ряд специалистов, пошли по пути замещения их совершенно «зелеными» бойцами. Новое поколение более хваткое. Молодые ребята за несколько месяцев способны сделать то, на что раньше два-три года уходило. Может быть, правы были те, кто радовался отъезду специалистов, освобождающих рабочие места.

Туризм , как всегда , впереди

Ряд компаний отметил хорошую динамику и перспективы Алтайского края в туристическом секторе. Коммерческий директор «Дианэт.ру» Александр Губарев назвал «туристическим» весь этот год, указав, что Алтай превратился в Мекку для отдыхающих.

Межрегиональный директор по b2c Сибири «ЭР-Телеком Холдинг» Ирина Пасютина добавила, что в Алтайском крае у компании лучшая динамика по сравнению со всеми остальными регионами страны, и указала, что такого не бывало даже в спокойные времена.

Иннокентий Цой. Анна Зайкова.

Директор филиала МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой перечислил ряд реализованных компанией проектов в регионе. Совместно с РЖД высокоскоростным интернетом оснащен отрезок Барнаул — Новосибирск.

В честь 100-летия Чуйского тракта запущен виртуальный аудиогид — приложение, в котором рассказывается о более чем 60 достопримечательностях пути от Новосибирска до Ташанты. Кроме того, целенаправленно модернизировалось оборудование именно в туристических зонах: Сростках и Яровом.

Чем гордиться , есть

Впрочем, туристические проекты — далеко не единственные успешные продукты края в сфере IT. Гендиректор «Центра информационной безопасности» Павел Плетнев сообщил об успешном импортозамещении ряда виртуальных инфраструктур. В частности, полностью переведен на отечественную систему виртуализации центр обработки данных в Республике Алтай.

Уже упоминавшаяся алтайская компания «Софт-Лоджик» известна решениями по процессингу платежей. Ее продукты используются в банках, платежных системах, причем, как российских, так и зарубежных. Недавно компанией был внедрен еще один новый продукт — система управления почтаматами.

Александр Губарев. Анна Зайкова.

Компания DBI во главе с генеральным директором Вадимом Гладышевым внедряет решения по анализу транспортных систем при помощи искусственного интеллекта и нейросетей. Один из проектов фирма развивает совместно со Сколково.

Коммерческий директор Cortel Алексей Клушин рассказал, что до конца 2022 года его компания запустит первый в Сибири центр очистки трафика. По его словам, на сегодня таких сервисов в макрорегионе нет — все они расположены в Москве.

Андрей Шалаев,

директор барнаульского филиала «Открытие Инвестиции»:

Этот год для многих компаний стал периодом вызовов в IT сфере, наша компания как и многие столкнулась и с атаками на сервера и массовыми обращениями клиентов, на которые не была рассчитана инфраструктура. Нестандартные задачи требуют нетривиальных решений и огромных усилий, работа специалистов IT позволила не только решить их, но и сформировать базу для новых вызовов.