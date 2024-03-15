Жители Алтайского края стали охотиться за рецептами блинов в интернете

Наибольшей популярностью у сибиряков второй год подряд пользуется сайт Eda.ru, потребление интернет-трафика здесь увеличилось на 11%. Абоненты израсходовали на этом сайте более трети от общего объема данных. Второе место удерживает RussianFood, который за год прибавил 25%. На третью строчку вышел сайт 1000.menu. На этом ресурсе пользователи потратили в три раза больше гигабайт мобильного интернета, чем в прошлом году, когда праздновали проводы зимы.
Рейтинг сибиряков, увлеченных поиском идеального рецепта блинов, выглядит так:
- Красноярский край (23% от общего объема данных);
- Кемеровская область (18%);
- Алтайский край, жители которого в прошлом году занимали второе место (17%);
- Новосибирская область (15%);
- Омская область (10%);
- Томская область (9%);
- Хакасия (5%);
- Тыва (2%);
- Республика Алтай (1%).
По данным МегаФона, рост абонентской интернет-активности сибиряков на кулинарных сайтах составил 31% год к году.
Также в преддверии Масленицы увеличился на 9% интернет-трафик и на сайтах по доставке продуктов. В топе по количеству израсходованных гигабайт — Самокат, Лента и Metro.
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