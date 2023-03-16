16 марта
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Экономика

Жители крупнейших городов Алтайского края стали чаще задумываться об активном образе жизни

С приходом весны жители Барнаула и Бийска стали больше интересоваться активным образом жизни. Внимание к правильным привычкам и здоровью выросло в два раза. Данные получили после изучения обезличенной статистики обращений к тематическим интернет-ресурсам в мобильной сети МегаФона.

Мужчина разговаривает по смартфону.
Мужчина разговаривает по смартфону.
Фото предоставлено ПАО «МегаФон».

Аналитика оператора показывает, что число поклонников здорового образа жизни в алтайских городах заметно приросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На это могли повлиять желание привести себя в форму после долгой зимы, а также более осознанное отношение к своему здоровью, которое в целом поддерживается в интернет-среде.

В Алтайском крае востребованность сайтов с информацией о полезной еде, ресурсов по доставке готовых блюд и комплексных программ сбалансированного питания выросла в 1,8 раза. В это же время запросы на одежду и товары для спорта увеличились на 46%.

Ресурсы с предложениями городских фитнес-клубов бьют рекорды, они стали популярнее на 62% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Жители региона решительнее всего были настроены улучшить здоровье перед началом весны — пик всех запросов пришелся на конец февраля.

Также люди стали проводить больше времени не только в спортивных залах, но и на свежем воздухе. Специалисты по big data МегаФона проанализировали трафик в локациях для отдыха в двух крупнейших городах края и пришли к выводу, что наиболее востребованными местами у барнаульцев стал «Нагорный парк», а у жителей Бийска — «Парк Победы». Любители прогулок на свежем воздухе активно пользуются мобильным интернетом: приложениями для общения, спортивными ресурсами и музыкальными сервисами. Потребление интернет-трафика в «Нагорном парке» с наступлением весны выросло в 2,2 раза, при этом пик пришелся на пятницу 10 марта. В «Парке Победы» абоненты активнее всего «сёрфили» в сети 1 и 7 марта.

Современные гаджеты могут быть отличным помощниками в закреплении полезных для здоровья привычек: сегодня существуют сотни сервисов и приложений для правильного питания, подбора индивидуальных спортивных программ. Да и в целом заняться фитнесом под любимую музыку или устроить пробежку, слушая аудиокнигу, гораздо приятнее. Чтобы нашим абонентам было проще и комфортнее вести активный образ жизни, МегаФон постоянно совершенствует свою сеть. За последний год мы расширили покрытие и увеличили емкость LTE не только в Барнауле, Бийске и других крупных городах края, но в малочисленных и достаточно удалённых поселениях. Так что заниматься спортом на высоких скоростях 4G можно и на центральной городской площади, и на уединенной лесной тропе, — комментирует директор МегаФона в Алтайском крае Мария Занько.

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