Жители регионов Алтая оформили в августе ипотеку в ВТБ на рекордные 1,9 млрд рублей

Заемщики банка в Алтайском крае и Республике Алтай в августе получили 600 ипотечных кредитов на сумму свыше 1,9 млрд рублей. Такой объем выдач в месяц стал рекордным за последние три года и по отношению к июлю увеличился на 47%. Средний размер одного кредита составил 3,2 млн рублей, сократившись по сравнению с январем на 8%.

Всего по итогам восьми месяцев года ипотеку оформили 2,8 тысячи клиентов банка, проживающих в Алтайском крае и Республике Алтай, общий объем сделок составил 9 млрд рублей. Это в полтора раза больше, чем в аналогичном периоде 2022 года.

В августе мы фиксировали высокий спрос на жилищные кредиты со стороны жителей региона — месяц стал рекордным по объему ежемесячных выдач. Во многом, на спросе отразилось ожидание корректировки процентных ставок по кредитам вследствие роста ключевой ставки Банка России: клиенты спешили выйти на сделку на максимально выгодных для себя условиях. Из трендов можно отметить рост интереса к программам господдержки: если в июле на них пришлось треть от числа всех сделок, то в августе их доля увеличилась до 38%. В ближайшей перспективе мы ожидаем дальнейшего смещения спроса в сторону программ с господдержкой, которые сейчас позволяют сохранить на минимальном уровне кредитную нагрузку в части ежемесячного платежа, — отметил управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Дмитрий Горбунов.