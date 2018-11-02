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Экономика
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Золотой совет: Центробанк побил рекорд по закупке драгметалла

Запасы золота Банка России впервые превысили две тысячи тонн, его общая стоимость оценивается в 78 млрд долларов.

Золотые слитки.
Золотые слитки.
СС0

В докладе Всемирного золотого совета (WGC) сообщается, что на долю Банка России приходится 17% всех мировых золотовалютных резервов.

Только за последний квартал ЦБ увеличил золотовалютные резервы на 92,2 тонны драгоценного металла, пишет Lenta.ru. При этом мировой объем закупок золота составил более 148 тонн, что на 22% больше, чем в прошлом году.

После России самым активным покупателем золота стала Турция, где объем закупок драгметалла составил 18,5 тонн, добавляет Nation News.

Ранее первый зампредседателя ЦБ Дмитрий Тулин заявил, что золото является «стопроцентной гарантией от юридических и политических рисков», пишет ura.ru.

Увеличение закупок золота наблюдается на фоне падения курса рубля к мировым валютам и избавления России от ценных бумаг казначейства США.

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