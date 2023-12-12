Платежи в китайских юанях бьют рекорды

Подводя некоторые предварительные итоги 2023 года можно отметить, что корпоративными клиентами открыто в АО «Банк Акцепт» в 2023 году на 35% больше счетов в китайских юанях, чем в 2022 году, а объем платежей в этой валюте в 2023 году увеличился в четыре раза по сравнению с 2022 годом,— рассказал начальник отдела валютных операций Банка Акцепт Владимир Артемьев.
При расчетах в китайских юанях необходимо соблюдать требования к оформлению платежных поручений, установленные платежной системой Китая.
Основные из требований заполнения платежных поручений:
- Перед адресом Получателя должно быть указано ADD. (ЭЙ ДИ ДИ) — специальное кодовое слово;
- В дополнительной информации должен быть указан код характера платежа. Например, при оплате товаров — /PYTR/GOD/ (/ПИ ВАЙ ТИ АР/ДЖИ ОУ ДИ/), при оплате услуг — /PYTR/STR/((/ПИ ВАЙ ТИ АР/ЭС ТИ АР/) .
Сотрудники отдела валютных операций Банка Акцепт помогут при возникновении вопросов по оформлению платежных поручений и документов валютного контроля.
По любым вопросам совершения валютных операций обращайтесь в АО «Банк Акцепт» по телефону (383) 373-69-07.
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