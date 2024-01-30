Займы под стоянку и под залог авто — что выгоднее

Займы «под стоянку» и залог авто — наиболее распространенные варианты займа под залог авто. Оба имеют свои условия и преимущества, обсудим подробнее:
1. Заем под залог авто, в обиходе «заем под ПТС»
- Позволяет получить необходимую сумму в кратчайшие сроки и избежать бюрократических процедур;
- Не требует большого пакета документов;
- Наконец, автомобиль остается в распоряжении владельца.
Заем под авто подойдет тем, кто, например, работает в такси или в доставке и не может обойтись без машины. Однако, важно понимать, что в этом случае придется доплатить за аренду и установку GPS-трекера. Это необходимая мера, которая позволит исключить угон или продажу авто третьим лицам.
2. Заем «под стоянку»
- Транспортное средство передается компании и находится на охраняемой стоянке
- Отсутствие комиссий за установку оборудования
Этот вариант больше подходит, если, например, ты едешь в командировку и тебе понадобились деньги. И авто будет в безопасности, поскольку у нас охраняемая автостоянка, и экономнее, поскольку нет комиссий на установку оборудования, — рассказала старший менеджер по работе с клиентами компании «Ваш инвестор» Дарья Баженова.
Наконец, главным преимуществом займа «под стоянку» является повышенная сумма выданного займа. Если брать заем под залог авто, то для клиента она составит 60% от рыночной стоимости автомобиля. Если речь идет о займе под стоянку авто — то 75% от рыночной стоимости автомобиля.
Вопросы по поводу займов могут возникнуть всегда, особенно если клиент впервые оказывается в нашем офисе. Не стоит волноваться, наши специалисты всегда придут на помощь, найдут к вам подход и подробно проконсультируют.
Подробнее на сайте https://vashinvestor.ru/
Займы предоставляет ООО МФК «ЦФР ВИ». Свидетельство ЦБ РФ №1803550008909, ИНН 5407967714.
16+
Самое важное - в нашем Telegram-канале