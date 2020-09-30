Более 400 участников зарегистрировались на Алтайский форум информационных технологий, который состоится 6−9 октября. Большая часть площадок будет работать в онлайн-формате. Это позволит принять участие желающим не только из Алтайского края, но и из других регионов.

Более 400 участников уже зарегистрировались на Алтайский IT-форум.

Регистрацию прошли гости из Абакана, Ангарска, Иркутска, Улан-Удэ, Кызыла, Красноярска, Новокузнецка, Кемерово, Новосибирска, Междуреченска, Северска, Томска, Омска, Перми, Лиски, Краснодара, Сочи, Москвы и городов Алтая.

Участников форума ждет насыщенная 4-дневная программа: тематические секции, экспертные дискуссии и круглые столы. Всего 8 площадок, на которых выступит более 40 спикеров. Некоторые из них планируют посетить Барнаул, чтобы встретится с партнерами лично.

В форуме примут участие крупнейшие IT-компании Сибири и представители международных вендоров, 14 из них — в статусе партнеров. Впервые мероприятие поддержали Postgres Professional, «Акронис Инфозащита» и Yealink.

Начнет свою работу форум 6 октября. В этот день пройдут 2 секции, посвященные инфраструктурным решениям и вопросам импортозамещения.

7 октября состоятся секции по информационной безопасности и автоматизации.

На 8 октября запланирована пленарная сессия и совещание Совета ТПП РФ по развитию информационных технологий и цифровой экономики.

В завершающий день форума пройдет круглый стол по цифровизации промышленности. В этом году планируется провести его на базе «ЗИАС Машинери» — одного из главных в России производителей фасадных систем.

Более 400 участников уже зарегистрировались на Алтайский IT-форум. Фото из архива ООО НТЦ ГАЛЭКС.

На днях в программу форума будут внесены последние обновления. Актуальная версия доступна по ссылке.

Участие в форуме бесплатное по предварительной регистрации. Заполнить форму можно по ссылке.

Как принять участие в IT-форуме

Участие бесплатное

Мероприятия проходят в режиме онлайн

Обязательна предварительная регистрация на сайте www.itforumaltai.ru/2020

Кто организатор?

Региональный IT-форум — крупнейшее ежегодное мероприятие Алтайского края в сфере информационных технологий. Организатором выступает комитет АлтТПП по информационным технологиям при поддержке правительства Алтайского края в лице Министерства цифрового развития и связи Алтайского края, Совета ТПП РФ по развитию информационных технологий и цифровой экономики и Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий России (АПКИТ).

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