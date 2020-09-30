Более 400 участников уже зарегистрировались на Алтайский IT-форум.

Регистрацию прошли гости из Абакана, Ангарска, Иркутска, Улан-Удэ, Кызыла, Красноярска, Новокузнецка, Кемерово, Новосибирска, Междуреченска, Северска, Томска, Омска, Перми, Лиски, Краснодара, Сочи, Москвы и городов Алтая.
Участников форума ждет насыщенная 4-дневная программа: тематические секции, экспертные дискуссии и круглые столы. Всего 8 площадок, на которых выступит более 40 спикеров. Некоторые из них планируют посетить Барнаул, чтобы встретится с партнерами лично.
В форуме примут участие крупнейшие IT-компании Сибири и представители международных вендоров, 14 из них — в статусе партнеров. Впервые мероприятие поддержали Postgres Professional, «Акронис Инфозащита» и Yealink.
Начнет свою работу форум 6 октября. В этот день пройдут 2 секции, посвященные инфраструктурным решениям и вопросам импортозамещения.
7 октября состоятся секции по информационной безопасности и автоматизации.
На 8 октября запланирована пленарная сессия и совещание Совета ТПП РФ по развитию информационных технологий и цифровой экономики.
В завершающий день форума пройдет круглый стол по цифровизации промышленности. В этом году планируется провести его на базе «ЗИАС Машинери» — одного из главных в России производителей фасадных систем.
На днях в программу форума будут внесены последние обновления. Актуальная версия доступна по ссылке.
Участие в форуме бесплатное по предварительной регистрации. Заполнить форму можно по ссылке.
Как принять участие в IT-форуме
- Участие бесплатное
- Мероприятия проходят в режиме онлайн
- Обязательна предварительная регистрация на сайте www.itforumaltai.ru/2020
Кто организатор?
Региональный IT-форум — крупнейшее ежегодное мероприятие Алтайского края в сфере информационных технологий. Организатором выступает комитет АлтТПП по информационным технологиям при поддержке правительства Алтайского края в лице Министерства цифрового развития и связи Алтайского края, Совета ТПП РФ по развитию информационных технологий и цифровой экономики и Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий России (АПКИТ).
Партнеры IT-форума
- Генеральный партнер — Dell Technologies
- Партнеры секций — Yealink, Xerox, Microsoft, «Базальт СПО», «Конфидент», Postgres Professional, «Акронис Инфозащита», Huawei, Astra Linux, «ИнфоТеКС», «Центр информационной безопасности»
- Партнеры экспозоны — Yealink, Xerox, «Центр информационной безопасности»
- Партнер круглого стола — Huawei
- Технические партнеры — «Галэкс», «MEM Групп»
- Официальный оператор — Алтайский филиал ПАО «Ростелеком»
- Генеральный информационный партнер — «Алтапресс»
- Информационный партнер — HeadHunter