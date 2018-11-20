«Это лучшая площадка в Сибири»: участники поделились впечатлениями об Алтайском ИТ-форуме

Около тысячи человек приняли участие в Алтайском региональном ИТ-форуме, который состоялся в Барнауле в конце октября. Среди партнеров и участников мероприятия были крупные мировые и российские вендоры. Их эксперты выступили с докладами, приняли участие в работе круглых столов и экспо-зоны. После мероприятия они поделились своими впечатлениями о форуме.

Сергей Ларченко,

начальник отдела продаж DEPO Computers:

Общее впечатление как всегда отличное. Довольно много участников было в этом году. Я выступил на двух площадках форума — в театре драмы и АКИПКРО. Такое распределение выступлений позволило пообщаться с разными группами целевой аудитории и донести информацию до заинтересованных участников

Дмитрий Журмилов,

директор Дальневосточного и Сибирского филиалов Huawei:

Очень высокий уровень мероприятия, ничем не уступает многим другим региональным форумам. Замечательно, что сформулированы четкие цели и задачи форума, темы секций очень актуальные.

Федор Крошин,

региональный представитель Huawei Enterprise Business Group в СФО Huawei:

Отличное мероприятие, организация на очень высоком уровне, чувствуется уровень погружения регионального правительства и бизнеса в форум. Это действительно, лучшая площадка в Сибири.

Владимир Маслов,

директор департамента цифрового развития ТПП РФ:

Хочу поблагодарить за приглашение на 11-й Алтайский региональный IT форум. Он прошёл очень продуктивно. Была собрана большая и заинтересованная аудитория. Вопросы поднимались те, что действительно волнуют предпринимателей в сфере IT. Было приятно видеть живой диалог с властью. Считаю, что такие мероприятия нужно проводить по всей стране. Они способствуют развитию отечественных IT компаний, выявляют проблемные места в обход бюрократических препон. ТПП РФ и в дальнейшем будет оказывать содействие в проведении подобных, безусловно, полезных, мероприятий.

Алексей Лобов,

директор по развитию бизнеса CyberPower:

Хотим выразить благодарность, организация мероприятия на высоком уровне. Благодаря насыщенной программе (посещение предприятий, круглых столов) у нас сложилось представление об основных потребителях региона в направлении систем бесперебойного электропитания. Прежде всего, это государственные предприятия и организации. В связи с планами цифровизации потребление оборудования этого сегмента (ИБП, системы контроля и управления батарейных массивов, глобальное программное обеспечение для систем гарантированного электропитания) будет уверенно расти. Чаще всего посетители интересовались ИБП для электропитания серверного оборудования с резервированием и масштабированием по времени автономии. Достаточно активный интерес вызвала система CуberPower — BMS, система поэлементного контроля и управления зарядом — АКБ. Батареи присутствуют в каждом ИБП, а в трехфазных системах стоимость этого элемента приходится не редко более половины. Спасибо за форум и знакомство с Алтаем!

Павел Плетнев,

гендиреткор компании «Центр информационной безопасности»: