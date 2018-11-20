«Это лучшая площадка в Сибири»: участники поделились впечатлениями об Алтайском ИТ-форуме

Сергей Ларченко,
начальник отдела продаж DEPO Computers:
Общее впечатление как всегда отличное. Довольно много участников было в этом году. Я выступил на двух площадках форума — в театре драмы и АКИПКРО. Такое распределение выступлений позволило пообщаться с разными группами целевой аудитории и донести информацию до заинтересованных участников
Дмитрий Журмилов,
директор Дальневосточного и Сибирского филиалов Huawei:
Очень высокий уровень мероприятия, ничем не уступает многим другим региональным форумам. Замечательно, что сформулированы четкие цели и задачи форума, темы секций очень актуальные.
Федор Крошин,
региональный представитель Huawei Enterprise Business Group в СФО Huawei:
Отличное мероприятие, организация на очень высоком уровне, чувствуется уровень погружения регионального правительства и бизнеса в форум. Это действительно, лучшая площадка в Сибири.
Владимир Маслов,
директор департамента цифрового развития ТПП РФ:
Хочу поблагодарить за приглашение на 11-й Алтайский региональный IT форум. Он прошёл очень продуктивно. Была собрана большая и заинтересованная аудитория. Вопросы поднимались те, что действительно волнуют предпринимателей в сфере IT. Было приятно видеть живой диалог с властью.
Считаю, что такие мероприятия нужно проводить по всей стране. Они способствуют развитию отечественных IT компаний, выявляют проблемные места в обход бюрократических препон.
ТПП РФ и в дальнейшем будет оказывать содействие в проведении подобных, безусловно, полезных, мероприятий.
Алексей Лобов,
директор по развитию бизнеса CyberPower:
Хотим выразить благодарность, организация мероприятия на высоком уровне. Благодаря насыщенной программе (посещение предприятий, круглых столов) у нас сложилось представление об основных потребителях региона в направлении систем бесперебойного электропитания.
Прежде всего, это государственные предприятия и организации. В связи с планами цифровизации потребление оборудования этого сегмента (ИБП, системы контроля и управления батарейных массивов, глобальное программное обеспечение для систем гарантированного электропитания) будет уверенно расти.
Чаще всего посетители интересовались ИБП для электропитания серверного оборудования с резервированием и масштабированием по времени автономии. Достаточно активный интерес вызвала система CуberPower — BMS, система поэлементного контроля и управления зарядом — АКБ. Батареи присутствуют в каждом ИБП, а в трехфазных системах стоимость этого элемента приходится не редко более половины.
Спасибо за форум и знакомство с Алтаем!
Павел Плетнев,
гендиреткор компании «Центр информационной безопасности»:
Компания Центр информационной безопасности является участником и партнером ИТ форума уже давно. Очень значимое масштабное мероприятие, на мой взгляд, поскольку есть возможность обменяться контактами, технологиями, знаниями для руководителей служб информационной безопасности и топ-менеджеров, курирующих вопросы информатизации и информационной безопасности.
С каждым годом форум не теряет своей актуальности и собирает все больше участников. Мероприятие позволяет пообщаться в более неформальной обстановке с партнерами и заказчиками. Такое общение дает возможность услышать аргументацию каждого, найти точки соприкосновения, возможность получить ответы на самые злободневные вопросы, касающиеся информационной безопасности.