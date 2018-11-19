ИТ-проекты. В АлтГУ создана уникальная база данных животного и растительного мира

Сотрудниками Южно-Cибирского ботанического сада АлтГУ создана уникальная база данных животного и растительного мира Алтае-Саянского экорегиона. На прошедшем 1 октября 2018 года финале конкурса «Лучшие проекты информатизации на Алтае» — 2018 проект «Биоразнообразие Алтае-Саянского экорегиона» занял почетное второе место в номинации «Лучший проект в области электронной коммерции, интернет-сервисов и информационной безопасности».

Коллектив сотрудников Южно-Cибирского ботанического сада АлтГУ во главе с доцентом кафедры ботаники Алексеем Вагановым разработал систему управления базой данных. Она размещенна в открытом доступе на сайте www.bioaltai-sayan.ru. Здесь содержится информация о биологическом разнообразии Алтае-Саянского экорегиона (далее — АСЭР) в пределах территорий России, Монголии, Китая и Казахстана и отражает современную общепринятую систематическую классификацию живых организмов.

По словам разработчиков — это уникальный проект, объединяющий информацию о биологическом разнообразии в пределах территории четырех стран и сведения о флоре и фауне территории АСЭР. База данных непрерывно обновляется и пополняется, а благодаря открытому доступу все заинтересованные стороны могут круглосуточно пользоваться имеющейся информацией, а также принять участие в ее обновлении.

Из множества существующих баз данных по изучению биоразнообразия настоящую разработку отличает то, что она не является отражением существующих монографий, а является самостоятельным ресурсом, в свою очередь, основанным на современных научных данных, публикациях и актуальных данных ученых из природной среды.

Проект Южно-Cибирского ботанического сада АлтГУ. предоставлено компанией Галэкс

Актуальные задачи проекта

Основными задачами проекта являются:

предоставление заинтересованным пользователям востребованной информации о биоразнообразии территории АСЭР;

проведение мониторинговых работ в части подсчета количества редких и эндемичных объектов АСЭР;

проведение научных работ в части исследования объектов растительного и животного разнообразия территории АСЭР;

решение научных проблем в систематике и морфологии определенных групп живых организмов , обитающих на территории четырех стран и др.

Что из себя представляет проект ботанического сада АлтГУ

База данных отражает современную общепринятую систематическую классификацию живых организмов и организована в виде списка биологических объектов (животные, растения, грибы), которые представлены на территории АСЭР.

Проект содержит русское и латинское наименования вида, его распространения, как в пределах отдельных стран и их административных единиц (9 субъектов Российской Федерации), так и ландшафтных (экосистемных) единицах, в границах АСЭР.

В настоящее время база данных содержит информацию о более чем 7,2 тыс. видах животных, растений и грибов, представленных по 15 пунктам (характеристика). Характеристика вида включает отличительные морфологические признаки, его принадлежность к принятым классификационным группам по распространенности (уязвимый, редкий, эндемичный и пр.); описание хозяйственного использования вида; специальной информации (базионим, синоним, местоописания вида, тип, число хромосом); вид сопровождается фотографией и (или) рисунком, картой распространения в пределах АСЭР.

В дополнительных разделах реализован сервис для проведения мониторинговых работ по подсчету количества редких и эндемичных объектов. Со страниц «растения и грибы» и «животные» также возможен поиск по названию вида, либо выбор из общепринятой номенклатурной бинарной системы. В разделе «АСЭ» представлен очерк о природных условиях АСЭР, основных чертах растительного покрова и особенностях животного мира. Дополнительно представлены границы АСЭР (карта), фотографии пейзажей Большого Алтая и пр.

Проект Южно-Cибирского ботанического сада АлтГУ. предоставлено компанией Галэкс

Перспективы развития проекта

Проект внедрен в середине 2007 года. За более чем десятилетнюю историю существования он показал свою востребованность и актуальность. Разработка поддержана программой развития ООН (UNDP) и Глобальным экологическим фондом (GEF).

Поскольку процесс изучения животного и растительного мира является непрерывным исследовательским процессом, проект находится в непрерывном обновлении и пополнении актуальными сведениями.

База данных уже взаимно интегрирована с проектами: «Рыбы Енисея» (fish.krasu.ru), базой данных «Rusbiophoto» (www.rusbiophoto.com), открытым иллюстрированным атласом сосудистых растений России и сопредельных стран «Определитель растений On-line» (www.plantarium.ru).

В перспективе разработчики планируют также привлечь к обновлению структуры базы данных более широкий круг заинтересованных специалистов (ботаников, зоологов).

Как отметили проект

По итогам конкурса «Лучшие проекты информатизации на Алтае» — 2018 разработчик проекта награжден дипломом Губернатора Алтайского края и денежной премией от Алтайской торгово-промышленной палаты в размере 34 тыс. руб.

Уникальность проекта также отмечена и специальным спонсором конкурса — филиалом ФГУП «РТРС» Алтайский «КРТПЦ», который является основным оператором цифрового эфирного и аналогового теле- и радиовещания в Алтайском крае.

Алексей Ваганов получил в подарок от спонсора — цифровую приставку, обеспечивающую прием и просмотр телеканалов в цифровом формате без абонентской платы. Конкурсант отметил пользу подарка, поскольку с января 2019 года Алтайский край вместе со всеми регионами Российской Федерации полностью переходят на цифровое вещание.