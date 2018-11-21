В Барнауле на ИТ-Форуме рассказали, как проходит цифровизация образования

В Барнауле 18 и 19 октября на региональном ИТ-Форуме работала площадка «Цифровая школа Алтайского края», объединившая педагогов, ученых, библиотекарей, руководителей образовательных организаций региона во время круглого стола, мастер-классов, открытых уроков, семинаров, секции для специалистов школьных библиотек «Электронные ресурсы в школьной библиотеке», а также ведущие технологические компании Российской Федерации с их образовательными продуктами — Яндекс. Учебник, Яндекс. Лицей, Новый Диск, Мобильное образование, Ростелеком, DEPO.

Организаторами мероприятия выступили Министерство образования и науки Алтайского края и Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования. Специалисты этих компаний продемонстрировали участникам круглого стола свои образовательные программы и проекты, которые позволят задать направления анализа потенциала цифровизации разных сегментов образования.

Участники круглого стола «Цифровая школа Алтая» обсудили актуальные вопросы реализации национального проекта «Цифровая образовательная среда». Дискуссия затронула критерии качества различных аспектов образовательной среды физического, цифрового, коммуникационного, также шла речь о структуре образовательного процесса и инструментах цифровой образовательной среды, которые позволяют оценивать и изменять школьную среду.

В Алтайском крае наработана база эффективных кейсов для развития проекта «Цифровая школа» в регионе: повышение квалификации педагогических работников, создающих свои уроки на платформе СДО АКИПКРО, Яндекс. Учебник, Российская электронная школа. Проектная деятельность в духе формирования цифровых компетентностей в Алтайском крае осуществляется также детским технологическим парком Кванториум 22. Это стало возможным благодаря участию в 2016—2018 годах в государственной программе «Развитие образования».

Евгения Дюкова , начальник сектора информатизации министерства образования и науки Алтайского края на ИТ-Форуме во время работы площадки «Цифровая школа Алтайского края». Барнаул , октябрь 2018 года. Софья Герасимова ( АКИПРО)

Министр просвещения Ольга Васильева неоднократно отмечала, что одним из главных направлений работы министерства станет цифровизация школ. Также она сообщила, что в школах России могут появиться смешанные типы уроков, программа которых будет включать активное применение цифровых технологий и традиционное взаимодействие на уроках учеников и педагогов.

Александра Бускина,

заведующий лабораторией цифровой педагогики:

Цифровизация действительно в первую очередь снимает часть нагрузки с учителя в рутинных процессах, высвобождает время для творчества. Ему не нужно проверять тетрадки с контрольными работами, так как они в виде тестов и кейсов зашиты в образовательную оболочку. Динамика успеваемости каждого ученика фиксируется в электронном портфолио. У родителей не остается повода упрекать педагога в субъективизме, «придирается — не придирается». Потому что все прозрачно, очевидно, удобно. Именно сельские педагоги первыми оценили достоинства системы. Стоит открыть профайл, и сразу видно, кто из детей как работал дома. В этот сегмент вписывается и тема внеурочной работы, требующая от педагога больших эмоциональных и душевных затрат. Но теперь можно общаться с учениками в школьных чатах или создать свой собственный учительский проект.

В течение двух лет Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования выстраивает свой маршрут по поддержке педагогического сообщества края в цифровизации школьного образования. В основе — проект «Электронная школа Алтая».

Над проектом в АКИПКРО работают профильные подразделения — лаборатория цифровой педагогики, отдел медийных и электронных проектов, 3D-лаборатория проектной деятельности. Цифровизация процессов в самом институте происходит с использованием возможностей онлайн-конструктора рабочих программ, собственной вебинарной среды, видеопроизводства, за счет работы образовательного портала института «СДО АКИПКРО» (LMS MOODLE), совместных веб-проектов преподавателей и учителей края.

Реализация всех профессиональных программ повышения квалификации осуществляется в рамках модели смешанного обучения. Для обучения педагогов разработаны новые модульные обучающие программы «Цифровой контент и мобильные технологии в образовании» (модуль цифровых технологий для учителей начальных классов, предметников), а также «Электронный контент и медийные технологии в образовании». При тьюторской поддержке АКИПКРО педагоги края создают цифровые уроки в новом учебном году на образовательном портале СДО АКИПКРО.

Также учителя Алтайского края намерены присоединиться к бета-тестированию заданий онлайн-платформы, в котором уже участвуют более 1100 классов в пяти регионах Российской Федерации. С целью подготовки учителей к работе в формате «Цифровая школа» Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования организовал межрегиональный проект «Цифровые каникулы». Семинар прошел в июне 2018 года при экспертной поддержке представителей международной технологической компании Яндекс. Учебник, научно-производственной компании «Научные развлечения», ведущих российских проектных платформ КосмОдис, ГлобалЛаб, Стемфорд, технологических компаний Фриматик, Компьютерная галактика.

Марина Суслова , директор академических программ Яндекс. Лицей на ИТ-Форуме во время работы площадки «Цифровая школа Алтайского края». Барнаул , октябрь 2018 года. Софья Герасимова ( АКИПРО)

С представителями технологических компаний также были достигнуты предварительные договоренности о сотрудничестве. Совместные проекты помогут учителям края в организации обучения с помощью сервиса Яндекс. Учебник, цифровых образовательных платформах проектной деятельности, освоению международной проектной методологии, поспособствуют эффективному внедрению цифровых лабораторий в деятельность школьных научно-инженерных центров и переходу к экспериментальным формам проектной работы.

Площадка «Цифровая школа Алтайского края» уже начала активно использоваться для привлечения профессиональной аудитории, экспертов и молодых ученых к обсуждению проблем развития, обучения современных детей и подростков в условиях цифровой школы. При участии НИУ Высшая школа экономики и компании Яндекс Алтайский края включился в работу в направлении мониторинга системных эффектов цифровых инструментов на когнитивные стратегии учащихся на уровне школьного образования, который еще ни разу не был проведен в нашей стране — международное исследование качества IPIPS+. До конца 2019 года пройдет около шести образовательных событий с участием экспертов технологической компании Яндекс, платформы Яндекс. Учебник, GlobalLab и педагогов края.