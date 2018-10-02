В «Цифровую экономику» Алтайского края планируют вложить 2 млрд рублей

Около 2 млрд рублей потребуется на реализацию проекта цифровой экономики в Алтайском крае, который рассчитан до 2024 года. Об этом рассказал на пресс-конференции по подготовке IT-форума в Алтайском крае врио начальника управления связи и массовых коммуникаций региона Максим Герасимюк.

Национальная программа «Цифровая экономика» одобрена правительством РФ 28 июля 2017 года. Ключевой задачей в программе стало трехкратное увеличение инвестиций в сферу IT.

Региональный проект сейчас находится на оценке в Минкомсвязи, в ноябре его должны представить на утверждение в правительство края. 2 млрд рублей планируют получить через софинансирование задач региональной программы из федерального, краевого, муниципального бюджетов с привлечением потенциальных инвесторов.

По словам Максима Герасимюка, региональная программа имеет три главных задачи.

1. Развитие инфраструктуры

Алтайское село Лосиха дождалось подключения к сотовой связи. Анна Зайкова

За ближайшие три года нужно добиться значительных качественных улучшений в сфере оказания информационных услуг: 100% охват населения интернетом, 100% охват качественной сотовой связью, 97% охват цифровым телевещанием. По предварительным подсчетам, только на этот пункт потребуется около 900 млн рублей.

Одному региональному бюджету решить эту проблему не под силу. IT-форум должен стать площадкой для контакта с инвесторами. Сейчас готовится ряд соглашений с крупными госкорпорациями и операторами связи.

2. Развитие системы кадров и образования

Студенты АлтГТУ. Олег Богданов

По словам Максима Герасимюка, IT-системе сегодня явно не хватает специалистов: по некоторым оценкам, примерно 1500 человек. Поэтому в проект региональной программы «Цифровая экономика» внесено ежегодное увеличение бюджетных мест в вузах по IT-специальностям на 100 единиц в год в течение шести лет.

Бороться с утечкой кадров планируют увеличением заработной платы и привлечением молодежи к масштабным проектам цифровизации, в том числе в сельском хозяйстве.

Максим Герасимюк,

врио начальника управления связи и массовых коммуникаций региона:

Уровень наших специалистов очень высокий. Они даже иногда не уезжают, а просто дистанционно реализуют большие проекты, которых не хватает на местном уровне. Грех не реализовывать этот потенциал. Мы говорим об IT-аутсорсинге, об IT-предпринимателях, IT-консультантах.

Примеры сотрудничества с IT-корпорациями в сфере подготовки кадров есть: в АлтГТУ работает центр информационной безопасности «Лаборатории Касперского». Сейчас ведутся переговоры с Cisco, Microsoft, Schneider Electric. Эти проекты образовательного сотрудничества обещают представить в 2019 году.

3. Цифровизация сельского хозяйства

Комбайн Анна Зайкова

Алтайский край стал одним из 12 регионов, получивших право реализовать пилотный цифровой проект в аграрной сфере. По словам Максима Герасимюка, в крае планируется создать центр компетенций, где будут проверять, обсуждать и предлагать проекты и технологии для дальнейшего использования с сфере АПК.

Важной частью IT-форума в Алтайском крае станет День Роскосмоса в крае. «Российские космические системы» на днях подтвердили свое участие. в ходе форума представители власти, бизнеса и науки смогут познакомиться с самыми современными разработками компании, например, с Национальной системой космического мониторинга Земли, которую представили в мае в Москве.

«Впервые День Роскосмоса проводится у нас, раньше этим правом обладала республика Башкортостан. Для нас участие этой компании важно с точки зрения именно цифровизации сельского хозяйства. Мы видим Роскосмос как одного из партнеров программы», — рассказал Герасимюк.

Справка

Организатором мероприятия выступает комитет АлтТПП по информационным технологиям при поддержке Правительства Алтайского края в лице управления связи и массовых коммуникаций Алтайского края, Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий России, клуба ИТ-директоров Алтая и Ассоциации поддержки инноваций.

Партнеры и спонсоры ИТ-форума

Генеральный партнер ИТ-Форума: компания Huawei.

Стратегические партнеры: Cisco, DellEMC, Microsoft, Xerox.

Официальные спонсоры: CyberPower Systems, NetApp, Schneider Electric.

Официальный оператор: Алтайский филиал ПАО «Ростелеком».

Спонсоры секций: DEPO Computers, ДИАНЭТ, ИнфоТеКС, Конфидент, Кортэл, ТОНК, Центр Информационной Безопасности; технический партнер: НТЦ Галэкс.

Партнеры экспо: FUJITSU, 1С-Галэкс, Soft-logic, ГК Ритейл Сервис.

Следить за новостями форума можно на официальном сайте.