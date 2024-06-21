Более 100 работодателей, подали заявки на участие в федеральном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей»

На один день 28 июня периметр пруда парка «Изумрудный» превратится в большой «Карьерный движ. Семья. Работа», где можно будет удовлетворить самые смелые карьерные амбиции. Крупные и малые работодатели представят 3500 вакансий, с заработными платами до 100 тысяч рублей.

Представители кадровых служб познакомят соискателей и выпускников с условиями трудоустройства и особенностями работы по той или иной профессии на конкретном предприятии. Корпоративные гарантии в виде различных «бонусных программ» сегодня часто предлагаются как опытным, так и начинающим специалистам, и помогут соискателям принять решение при выборе места для будущего трудоустройства.

Пройти первичное собеседование на ярмарке, сделав первый и очень важный шаг к будущему трудоустройству, сможет любой человек, находящийся в поиске работы.

Традиционный консультационный пункт Кадрового центра «Работа России» г. Барнаул раскроет перед соискателями все возможности, которые сегодня предоставляет служба занятости. Карьерные консультанты помогут составить конкурентоспособное резюме, подготовят к собеседованию с работодателем и выстроят карьерную траекторию с учетом профессионального опыта, навыков и компетенций соискателя. Здесь же гости ярмарки смогут ознакомиться с возможностями портала «Работа России», который расширяет границы развития и построения карьеры для каждого жителя России.

Обучение граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» с каждым годом становится доступнее для граждан различных категорий. О том, как пройти профессиональное обучение, получить дополнительное профессиональное образование, расскажут карьерные консультанты Кадрового центра и представители образовательных организаций — участники национального проекта. Приобретение или развитие имеющихся знаний, компетенций и навыков, обеспечат конкурентоспособность на современном рынке труда и помогут в развитии карьеры.

«Карьерный движ. Семья. Работа» для многих обязательно станет ступенью к развитию и построению карьеры, получению достойной оплаты труда, созданию благополучия семьи и развитию новых партнерских отношений!

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