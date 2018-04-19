Что такое эмоциональное выгорание и как с ним справиться

Что такое эмоциональное выгорание?

Эмоциональное (профессиональное) выгорание — это психологическое состояние, при котором человек перестает получать удовольствие от любимой когда-то работы. Позитивные эмоции исчезают совсем, остаются только негативные: раздражение, тревога, желание изолироваться, апатия, безразличие, отсутствие энергии.

Термин предложил американский психиатр Герберт Фрейденберг в 1974 году.

Чем опасно эмоциональное выгорание?

Находиться долгое время в состоянии выгорания опасно для человека. Это может повлечь серьезные последствия для его жизни, здоровья и благополучия окружающих. Выгорание приводит к:

клинической депрессии,

физическим недомоганиям: частым простудам, обострению хронических болезней и появлению новых.

ухудшению продуктивности, серьезным ошибкам на работе.

Кому угрожает эмоциональное выгорание?

Эмоциональному выгоранию подвержены пять категорий людей:

Кто постоянно контактирует с другими: врачи, учителя, журналисты, руководители и так далее.

Увлеченные своей работой люди.

Те, у кого сильно развита эмпатия, чуткость, эмоциональная восприимчивость.

Сотрудники, не умеющие определять свои эмоции, принимать их и управлять ими.

Люди, которые постоянно имеют дело с чужой болью или с рутиной без видимого результата: ухаживают за больными членами семьи, малолетними детьми или ведут домашнее хозяйство.

Какие ситуации провоцируют выгорание?

Выгорание может наступить из-за того, что человек не соблюдает режим труда и отдыха или занимается неинтересной ему работой. Часто выгорание провоцирует обстановка в компании. Риск "сгореть на работе" велик, если вы постоянно сталкиваетесь со следующими моментами.

В вашей компании слишком много лиц, принимающих решения. Рабочий вопрос нужно согласовать с пятью руководителями. И так каждый день. Мультизадачность. Вы постоянно делаете несколько дел одновременно. Плохой тайм-менеджмент. В компании плохо с планированием и вы никогда не знаете, в какое время закончите работу. Испытываете постоянный стресс из-за того, что вам кажется, будто вы ничего не успеваете. Вы хороший сотрудник и на вас сваливают слишком много работы. Вы не получаете "положительной обратной связи" о своей работе, у вас нет ощущения успеха.

Как избежать эмоционального выгорания

Чтобы "не сгореть" на работе, нужно соблюдать известные всем правила труда и отдыха, вести здоровый образ жизни:

пить достаточно воды

правильно питаться

2-3 раза в неделю посещать тренировки

спать 7-8 часов

ложиться и вставать в одно и то же время

отдыхать хотя бы один день в неделю

не отказываться от ежегодного отпуска.

Известный психолог Людмила Петрановская считает, что если вы "в зоне риска", то совсем избежать выгорания вряд ли удастся. Нужно уметь его предотвращать.

Стадии эмоционального выгорания

Выгорание развивается постепенно и проходит несколько стадий.

Проблемы с переключением. Даже дома человек не может перестать думать о работе и решать рабочие задачи. Ощущение, что тебя не ценят, усталость. Человеку кажется, что он отдает больше, чем получает (иногда это правда). Потеря интереса к работе, ухудшение здоровья, стремление к одиночеству, проблемы со сном, тревожность. Потеря мотивации, ухудшение памяти, внимания, человек больше не может жаловаться и обсуждать проблемы на работе (на предыдущих стадиях он это делает). Усиление зависимостей: психика включает защитные механизмы борьбы со стрессом. Кто-то злоупотребляет алкоголем, а кто-то ест сладкое в огромных количествах. Депрессия. Ощущение безысходности распространяется с работы на всю жизнь в целом.

Как спастись от эмоционального выгорания

Чем дальше зашло выгорание, тем труднее с ним справиться. Поэтому важно начать замечать его на самых ранних стадиях. Тогда вы потратите значительно меньше ресурсов на восстановление.

Если вы на 1-2 стадии. Справиться с выгоранием можно своими силами. Определите, от чего именно вы устали. Если усталость связана с тем, что вы слишком много работали, то возьмите длительный отпуск (2-4 недели), отключите все гаджеты, не решайте рабочие вопросы совсем.

Если к выгоранию привели системные проблемы в вашей компании, то попробуйте заявить о них и решить. Когда ситуацию поменять нельзя, стоит задуматься о смене работы.

Если вы на 3-6 стадии. Ваше выгорание зашло далеко, и, скорее всего, вам уже требуется помощь психотерапевта. Процесс восстановления будет длительным и может занять несколько месяцев или даже годы. Возможно, вам придется поменять сферу деятельности.

Что еще помогает от выгорания

Крепкие личные связи. Если у вас хорошие отношения в семье и есть пара-тройка настоящих друзей, с которыми вы периодически встречаетесь, то риск "сгореть на работе" снижается.

Домашние животные. Любимцы — отличный способ справиться с негативными переживаниями.

Навыки управления эмоциями и стрессом. Освойте медитацию, дыхательные техники, простые психологические приемы борьбы со стрессом.

Тренировка внимательности к себе. Выработайте привычку наблюдать за своим психологическим состоянием. Научитесь замечать первые признаки выгорания и сразу принимайте меры.