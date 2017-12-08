Работа

Эксперты назвали топ-10 самых дорогих вакансий ноября в Барнауле

Сегодня, 12:17.
Работа и обучение

Специалисты сайта HeadHunter назвали самые высокооплачиваемые вакансии ноября в Барнауле. Эксперты выяснили, что больше всего работодатели готовы платить директору филиала. Зарплата начинается от 180 тыс. рублей. На втором месте вакансия главного инженера — 150 тыс. рублей. Тройку лидеров замыкает вакансия управляющего розничной сети с зарплатой от 100 тыс. рублей.

Зарплата, деньги, карточка.
Зарплата, деньги, карточка. Фото : СС0.

Топ-10 самых дорогих вакансий ноября в Барнауле

  1. Директор филиала — от 180 до 200 тыс. руб.
  2. Главный инженер — от 150 тыс. руб.
  3. Управляющий розничной сети — от 100 тыс. руб.
  4. Менеджер по продажам (сложные машины и механизмы) —  от 80 тыс. руб.
  5. Зернотрейдер — от 80 тыс. руб.
  6. Инженер ПТО — от 80 тыс. руб.
  7. Водитель — от 80 тыс. руб.
  8. Стоматолог-ортопед — от 70 до 100 тыс. руб.
  9. Водитель-экспедитор категории — от 70 тыс. руб.
  10. Шеф-повар ресторана — от 70 тыс. руб.

По данным специалистов, средняя зарплата за месяц в Барнауле — 32 тыс. рублей. В ноябре соискатели указывали ожидаемую зарплату в 35 тыс. рублей.

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