Эксперты назвали топ-10 самых дорогих вакансий ноября в Барнауле

Специалисты сайта HeadHunter назвали самые высокооплачиваемые вакансии ноября в Барнауле. Эксперты выяснили, что больше всего работодатели готовы платить директору филиала. Зарплата начинается от 180 тыс. рублей. На втором месте вакансия главного инженера — 150 тыс. рублей. Тройку лидеров замыкает вакансия управляющего розничной сети с зарплатой от 100 тыс. рублей.

Топ-10 самых дорогих вакансий ноября в Барнауле Директор филиала — от 180 до 200 тыс. руб. Главный инженер — от 150 тыс. руб. Управляющий розничной сети — от 100 тыс. руб. Менеджер по продажам (сложные машины и механизмы) — от 80 тыс. руб. Зернотрейдер — от 80 тыс. руб. Инженер ПТО — от 80 тыс. руб. Водитель — от 80 тыс. руб. Стоматолог-ортопед — от 70 до 100 тыс. руб. Водитель-экспедитор категории — от 70 тыс. руб. Шеф-повар ресторана — от 70 тыс. руб. По данным специалистов, средняя зарплата за месяц в Барнауле — 32 тыс. рублей. В ноябре соискатели указывали ожидаемую зарплату в 35 тыс. рублей.