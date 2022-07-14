14 июля
﻿
Работа и обучение

«Это поможет молодёжи найти себя в АПК»: ректор Алтайского ГАУ — о запуске сервиса «Я в агро»

«Учись, живи, работай в агро!» — девиз новой платформы Россельхозбанка «Я в агро», созданной для продвижения в России аграрного образования и поиска работы в АПК. Ресурс предназначен для широкой аудитории от школьников и абитуриентов до опытных профессионалов. Сейчас в Алтайском крае и Республике Алтай представлено более 200 вакансий. О том, что сервис может дать соискателям, рассказал ректор Алтайского государственного аграрного университета (АлтГАУ) Николай Колпаков.

Россельхозбанк запустил новую платформу «Я в агро».
Россельхозбанк запустил новую платформу «Я в агро».
АО "Россельхозбанк"

— Аграрное производство сегодня на подъеме. Высокие технологии и цифровизация уверенно продвигаются в сельском хозяйстве. Работать в АПК становится престижно. Уверен, что каждый выпускник нашего вуза может найти себе дело по душе, найти себя в АПК, самореализоваться как специалист или создать свое дело. То, что Россельхозбанк в очередной раз предложил современную цифровую платформу для решения конкретных задач, стало уже добрым знаком времени. Совсем недавно в нашем вузе состоялся очередной выпуск молодых специалистов. Уверен, что платформа «Я в агро» станет хорошим подспорьем для поиска работы, отвечающей их запросам о достойной оплате, месте жизни, работы и перспективах, — отметил Николай Колпаков.

Кому и чем полезен сервис «Я в агро»

Для профессионалов в области АПК на «Я в агро» доступен сервис по поиску работы во всех субъектах России по направлению АПК и в смежных отраслях. Подобрать вакансии поможет фильтр по региону и населённому пункту, зарплате, опыту и т.д.

А пользователи, которые планируют повысить свою квалификацию, смогут найти программы повышения квалификации, курсы для переквалификации по различным направлениям, информацию о получении второго высшего образования.

Студенты и выпускники вузов смогут найти производственную практику или временную подработку у лучших работодателей отрасли и, в перспективе, работу в АПК с помощью сервиса поиска работы, на котором размещено более 13 тысяч вакансий по всей стране.

На платформе «Я в агро» можно узнать об используемых в АПК технологиях, перспективах отрасли, профессиях будущего, посетить курсы развития по выбранной профессии и получения необходимых навыков, а также спланировать карьерный путь по выбранной специальности: посетителям ресурса доступен выбор конкретной профессии, вуза или колледжа, в котором есть требуемая специальность для обучения и выбор будущего работодателя.

На платформе можно получить помощь в выборе профессии, пройдя тесты на профессиональную ориентацию, выбрать лучшие предложения учебных заведений страны и получить всю необходимую информацию о поступлении, узнать мнения профессионалов о развитии в агропромышленной отрасли, познакомиться с историями успеха и принять участие в различных конкурсах и семинарах. Кроме того, «Я в агро» предоставляет информацию о стажировках и летней подработке на крупнейших агропредприятиях России с возможностью начать карьеру.

Россельхозбанк запустил новую платформу «Я в агро».
Россельхозбанк запустил новую платформу «Я в агро».
АО «Россельхозбанк»

Почему работать в АПК — это классно

Россельхозбанк провёл исследование и выяснил, что в сельском хозяйстве хотели бы работать около 20% опрошенных. Наибольшей популярностью среди предложенных областей АПК пользуются растениеводство (20%) и животноводство (17%). Последнее больше популярно у возрастной группы от 45 до 54 лет (27%), а первое — у группы от 55 до 64 (26%). Виноградарство пользуется успехом у более молодой аудитории (19% в группе от 18 до 24 и 17% в группе от 25 до 34).

За последние пять лет отрасль сельского хозяйства существенно трансформировалась, появились новые профессии, технологии, компании. Работать в АПК становится интересно и перспективно, в современных компаниях созданы все предпосылки для творческого развития молодых и опытных специалистов. Задача новой платформы Россельхозбанка «Я в агро» — помочь школьникам и студентам расширить знание о профессиях в АПК и сформировать положительный имидж занятости в сельском хозяйстве, а молодым и опытным специалистам — найти интересную и перспективную работу. Уже сейчас в сельском хозяйстве востребованы такие специалисты будущего, как генетики, биотехнологи, операторы дронов, сити-фермеры, агроэкологи.

— В последние годы агропромышленный комплекс демонстрирует уверенный рост, оказывая непосредственное влияние на социально-экономическое развитие страны. Наша платформа уникальна, она не имеет аналогов в России и мире. Ее особенность состоит в том, что пользователям предоставляется возможность построить свое будущее в агропромышленной отрасли, выстраивая взаимосвязь между обучением и будущей работой, обеспечивая доступ к целому комплексу сервисов, направленных на получение качественного образования и достойной работы в одном из самых перспективных направлений. Мы продолжим развивать «Я в агро» как часть экосистемы банка, — отмечает директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

Ознакомиться с платформой можно по адресу www.svoevagro.ru

АО «Россельхозбанк»

  • Реклама
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость