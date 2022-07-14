«Учись, живи, работай в агро!» — девиз новой платформы Россельхозбанка «Я в агро», созданной для продвижения в России аграрного образования и поиска работы в АПК. Ресурс предназначен для широкой аудитории от школьников и абитуриентов до опытных профессионалов. Сейчас в Алтайском крае и Республике Алтай представлено более 200 вакансий. О том, что сервис может дать соискателям, рассказал ректор Алтайского государственного аграрного университета (АлтГАУ) Николай Колпаков.

— Аграрное производство сегодня на подъеме. Высокие технологии и цифровизация уверенно продвигаются в сельском хозяйстве. Работать в АПК становится престижно. Уверен, что каждый выпускник нашего вуза может найти себе дело по душе, найти себя в АПК, самореализоваться как специалист или создать свое дело. То, что Россельхозбанк в очередной раз предложил современную цифровую платформу для решения конкретных задач, стало уже добрым знаком времени. Совсем недавно в нашем вузе состоялся очередной выпуск молодых специалистов. Уверен, что платформа «Я в агро» станет хорошим подспорьем для поиска работы, отвечающей их запросам о достойной оплате, месте жизни, работы и перспективах, — отметил Николай Колпаков.

Кому и чем полезен сервис «Я в агро»

Для профессионалов в области АПК на «Я в агро» доступен сервис по поиску работы во всех субъектах России по направлению АПК и в смежных отраслях. Подобрать вакансии поможет фильтр по региону и населённому пункту, зарплате, опыту и т.д.

А пользователи, которые планируют повысить свою квалификацию, смогут найти программы повышения квалификации, курсы для переквалификации по различным направлениям, информацию о получении второго высшего образования.

Студенты и выпускники вузов смогут найти производственную практику или временную подработку у лучших работодателей отрасли и, в перспективе, работу в АПК с помощью сервиса поиска работы, на котором размещено более 13 тысяч вакансий по всей стране.

На платформе «Я в агро» можно узнать об используемых в АПК технологиях, перспективах отрасли, профессиях будущего, посетить курсы развития по выбранной профессии и получения необходимых навыков, а также спланировать карьерный путь по выбранной специальности: посетителям ресурса доступен выбор конкретной профессии, вуза или колледжа, в котором есть требуемая специальность для обучения и выбор будущего работодателя.

На платформе можно получить помощь в выборе профессии, пройдя тесты на профессиональную ориентацию, выбрать лучшие предложения учебных заведений страны и получить всю необходимую информацию о поступлении, узнать мнения профессионалов о развитии в агропромышленной отрасли, познакомиться с историями успеха и принять участие в различных конкурсах и семинарах. Кроме того, «Я в агро» предоставляет информацию о стажировках и летней подработке на крупнейших агропредприятиях России с возможностью начать карьеру.

Россельхозбанк запустил новую платформу «Я в агро». АО «Россельхозбанк»

Почему работать в АПК — это классно

Россельхозбанк провёл исследование и выяснил, что в сельском хозяйстве хотели бы работать около 20% опрошенных. Наибольшей популярностью среди предложенных областей АПК пользуются растениеводство (20%) и животноводство (17%). Последнее больше популярно у возрастной группы от 45 до 54 лет (27%), а первое — у группы от 55 до 64 (26%). Виноградарство пользуется успехом у более молодой аудитории (19% в группе от 18 до 24 и 17% в группе от 25 до 34).

За последние пять лет отрасль сельского хозяйства существенно трансформировалась, появились новые профессии, технологии, компании. Работать в АПК становится интересно и перспективно, в современных компаниях созданы все предпосылки для творческого развития молодых и опытных специалистов. Задача новой платформы Россельхозбанка «Я в агро» — помочь школьникам и студентам расширить знание о профессиях в АПК и сформировать положительный имидж занятости в сельском хозяйстве, а молодым и опытным специалистам — найти интересную и перспективную работу. Уже сейчас в сельском хозяйстве востребованы такие специалисты будущего, как генетики, биотехнологи, операторы дронов, сити-фермеры, агроэкологи.

— В последние годы агропромышленный комплекс демонстрирует уверенный рост, оказывая непосредственное влияние на социально-экономическое развитие страны. Наша платформа уникальна, она не имеет аналогов в России и мире. Ее особенность состоит в том, что пользователям предоставляется возможность построить свое будущее в агропромышленной отрасли, выстраивая взаимосвязь между обучением и будущей работой, обеспечивая доступ к целому комплексу сервисов, направленных на получение качественного образования и достойной работы в одном из самых перспективных направлений. Мы продолжим развивать «Я в агро» как часть экосистемы банка, — отмечает директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

Ознакомиться с платформой можно по адресу www.svoevagro.ru

АО «Россельхозбанк»