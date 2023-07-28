Прием заявок от организаций Алтайского края на участие в конкурсе "Лучшие практики наставничества" завершился 19 июля. Конкурс ежегодно проводится в рамках реализации национального проекта "Производительность труда".

Итоги конкурса "Лучшие практики наставничества" подводят в Алтайском крае. Источник: ackr22.ru.