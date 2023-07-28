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Работа и обучение

Итоги конкурса "Лучшие практики наставничества" подводят в Алтайском крае

Прием заявок от организаций Алтайского края на участие в конкурсе "Лучшие практики наставничества" завершился 19 июля. Конкурс ежегодно проводится в рамках реализации национального проекта "Производительность труда".

Итоги конкурса "Лучшие практики наставничества" подводят в Алтайском крае.
Итоги конкурса "Лучшие практики наставничества" подводят в Алтайском крае.
Источник: ackr22.ru.

Целью конкурса является выявление и распространение передового опыта наставничества для повышения производительности труда.

Важной отметить, что в 2023 году в состав номинаций конкурса внесены изменения в части расширения категорий участников. В частности, свои заявки подали предприятия, не являющиеся участниками национального проекта "Производительность труда", а также организации социальной сферы.

Всего в текущем году подано 22 заявки для участия в четырех номинациях. В данный момент проходит рассмотрение представленных материалов специальной комиссией — экспертным советом по рассмотрению заявок для участия в конкурсе.

В текущем году у нас действительно много заявок за счет расширения категорий участников. Оценка еще не завершена, но уже сейчас можно утверждать, что у организаций, не являющихся участниками нацпроекта, есть хороший опыт наставничества, которым можно поделиться, — рассказал заместитель начальника управления инновационного развития и кластерной политики, начальник отдела развития инновационной деятельности Минэкономразвития Алтайского края Александр Косарев.

СПРАВКА

2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Соответствующий Указ был подписан Президентом России Владимиром Путиным 27 июня 2022 года.

СПРАВКА

Национальный проект «Производительность труда» имеет главной целью обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.

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