Итоги конкурса "Лучшие практики наставничества" подводят в Алтайском крае.

Целью конкурса является выявление и распространение передового опыта наставничества для повышения производительности труда.
Важной отметить, что в 2023 году в состав номинаций конкурса внесены изменения в части расширения категорий участников. В частности, свои заявки подали предприятия, не являющиеся участниками национального проекта "Производительность труда", а также организации социальной сферы.
Всего в текущем году подано 22 заявки для участия в четырех номинациях. В данный момент проходит рассмотрение представленных материалов специальной комиссией — экспертным советом по рассмотрению заявок для участия в конкурсе.
В текущем году у нас действительно много заявок за счет расширения категорий участников. Оценка еще не завершена, но уже сейчас можно утверждать, что у организаций, не являющихся участниками нацпроекта, есть хороший опыт наставничества, которым можно поделиться, — рассказал заместитель начальника управления инновационного развития и кластерной политики, начальник отдела развития инновационной деятельности Минэкономразвития Алтайского края Александр Косарев.
СПРАВКА
2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Соответствующий Указ был подписан Президентом России Владимиром Путиным 27 июня 2022 года.
СПРАВКА
Национальный проект «Производительность труда» имеет главной целью обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.
Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).
Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.