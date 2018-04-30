Из "Аэрофлота" уволили стюардессу, обозвавшую Калининград Кёнигсбергом

На стюардессу пожаловался декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков. Он заявил, что 25 апреля эта женщина в объявлении по-русски, назвала город Калининградом, а когда переводила свое сообщение на английский, произнесла Кёнигсберг.

Виталий Третьяков,

декан Высшей школы телевидения МГУ:

— В самолёте "Аэрофлота" Москва-Калининград по-русски объявляют, что самолёт выполняет рейс Москва-Калининград. А по-английски сразу за этим: рейс Москва-Кёнигсберг. Слышал это собственными ушами в полёте 25 апреля. Разве "Аэрофлот" может именовать города России так, как хочет?

Пост Третьякова об этом в twitter вызвал споры пользователей рунета. В результате авиакомпания решилась на увольнение сотрудницы. Об этом пресс-служба "Аэрофлота" проинформировала декана Высшей школы телевидения также через twitter:

— Виталий, здравствуйте! Провели проверку, информация подтвердилась. Ботпроводница будет уволена. Благодарим Вас за сигнал.

Как рассказали в авиакомпании, обычно такие объявления делает старший бортпроводник. Эта женщина, по данным "Аэрофлота", призналась, что сказала именно "Кёнигсберг".

Напомним, что Кёнигсберг переименовали в Калининград, когда часть территории Пруссии вместе с этим городом была передана под юрисдикцию Советского Союза по решению Потсдамской конференции 1945 года.