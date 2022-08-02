Как после 40 лет найти работу?

Опыт и мудрость — это, конечно, хорошо. Но в современный век компьютерных технологий работодателю важно, чтобы претендент на вакантную должность стремился к приобретению новых знаний, был творческим и энергичным по своей природе.

Устоявшиеся стереотипы по отношению к тем, кому за сорок:

неготовность к переработкам;

обострение хронических и возрастных болезней;

в приоритете семья , дети , пожилые родственники;

дети пожилые родственники; адаптироваться к новому сложно , восприимчивость к повышенным требованиям снижается.

Отсюда главная проблема — хорошим образованием и высоким уровнем знаний уже никого не удивишь, а имеющиеся вакансии не соответствуют финансовым ожиданиям. На эту тему есть уже много статей в интернете. Поэтому там легко можно узнать подробнее почему после 40 лет сложнее найти работу.

Как преподнести себя в выгодном свете?

Запомните — после сорока лет вы обладаете бесценным опытом и навыками в своей профессии. А значит и работать вы можете намного эффективнее, чем новички. Так что смело заявляйте о своей психологической зрелости, устойчивости к нагрузкам, лояльном отношении к требованиям руководства и развитом чувстве ответственности при выполнении имеющихся обязательств.

Обладатели безупречной личной и профессиональной репутации беспроигрышно повысят свои шансы на успех, несмотря на более молодых и амбициозных конкурентов.

Так что, смело откликайтесь на понравившиеся вакансии с учётом ряда правил:

при подборе должности исходите из предложенного перечня обязанностей и навыков — это значительно расширит круг поиска;

резюме должно строго соответствовать профессиональным задачам;

не бойтесь хвастаться своими достижениями , сопровождая их конкретной статистикой с предыдущей работы ( число вновь привлечённых клиентов , процент перевыполнения норм и др.):

сопровождая их конкретной статистикой с предыдущей работы число вновь привлечённых клиентов процент перевыполнения норм и др.): не пишите «воду» в сопроводительных письмах , здесь важно зацепить работодателя за живое;

здесь важно зацепить работодателя за живое; никакого самотёка — используйте для поиска вакансий официальные сайты компаний и обязательно продублируйте отклик на их «электронку».

Как заполучить хорошую работу?

Всё намного проще, чем вы думаете:

не забывайте о хорошей физической форме , здоровом и опрятном внешнем виде ( если нужно — сбросьте пару килограммов , поверьте — оно того стоит);

здоровом и опрятном внешнем виде если нужно — сбросьте пару килограммов поверьте — оно того стоит); одевайтесь аккуратно , согласно возрасту ( строгий запрет на катышки , мешковатую одежду , растоптанные туфли);

согласно возрасту строгий запрет на катышки мешковатую одежду растоптанные туфли); постоянно совершенствуйте свой профессионализм ( после сорока лет он должен быть не ниже среднего) — в этом вам помогут специальные семинары , книги , профессиональные электронные платформы;

после сорока лет он должен быть не ниже среднего) — в этом вам помогут специальные семинары книги профессиональные электронные платформы; научитесь грамотно общаться с работодателями , руководством , коллегами — будьте вежливы и доброжелательны.

Автор: Алиса Водова