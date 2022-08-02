Как после 40 лет найти работу?

Устоявшиеся стереотипы по отношению к тем, кому за сорок:
- неготовность к переработкам;
- обострение хронических и возрастных болезней;
- в приоритете семья, дети, пожилые родственники;
- адаптироваться к новому сложно, восприимчивость к повышенным требованиям снижается.
Отсюда главная проблема — хорошим образованием и высоким уровнем знаний уже никого не удивишь, а имеющиеся вакансии не соответствуют финансовым ожиданиям. На эту тему есть уже много статей в интернете. Поэтому там легко можно узнать подробнее почему после 40 лет сложнее найти работу.
Как преподнести себя в выгодном свете?
Запомните — после сорока лет вы обладаете бесценным опытом и навыками в своей профессии. А значит и работать вы можете намного эффективнее, чем новички. Так что смело заявляйте о своей психологической зрелости, устойчивости к нагрузкам, лояльном отношении к требованиям руководства и развитом чувстве ответственности при выполнении имеющихся обязательств.
Обладатели безупречной личной и профессиональной репутации беспроигрышно повысят свои шансы на успех, несмотря на более молодых и амбициозных конкурентов.
Так что, смело откликайтесь на понравившиеся вакансии с учётом ряда правил:
- при подборе должности исходите из предложенного перечня обязанностей и навыков — это значительно расширит круг поиска;
- резюме должно строго соответствовать профессиональным задачам;
- не бойтесь хвастаться своими достижениями, сопровождая их конкретной статистикой с предыдущей работы (число вновь привлечённых клиентов, процент перевыполнения норм и др.):
- не пишите «воду» в сопроводительных письмах, здесь важно зацепить работодателя за живое;
- никакого самотёка — используйте для поиска вакансий официальные сайты компаний и обязательно продублируйте отклик на их «электронку».
Как заполучить хорошую работу?
Всё намного проще, чем вы думаете:
- не забывайте о хорошей физической форме, здоровом и опрятном внешнем виде (если нужно — сбросьте пару килограммов, поверьте — оно того стоит);
- одевайтесь аккуратно, согласно возрасту (строгий запрет на катышки, мешковатую одежду, растоптанные туфли);
- постоянно совершенствуйте свой профессионализм (после сорока лет он должен быть не ниже среднего) — в этом вам помогут специальные семинары, книги, профессиональные электронные платформы;
- научитесь грамотно общаться с работодателями, руководством, коллегами — будьте вежливы и доброжелательны.
Автор: Алиса Водова