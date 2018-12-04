Как расширить границы и найти новые возможности для развития, обсудили на 5-м Сибирском форуме

Новосибирск уже в пятый раз стал местом встречи ведущих игроков розничного рынка Сибири с мировыми и российскими экспертами в области ритейла: 29−30 ноября в столице Сибири проходил V Сибирский форум «Ритейл будущего: расширяем границы» . Всего в нём приняли участие более 120 владельцев бизнеса, руководителей и топ-менеджеров розничных компаний со всей России. Цель форума: создать в Новосибирске постоянно действующую площадку для профессионального общения участников регионального розничного рынка, обмена опытом и получения актуальной и достоверной информации о состоянии отрасли. Организаторы: ИД «Коммерсантъ.Сибирь» , группа компаний «Обувь России» , Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Клуб первых лиц ритейла Redis Business Class.

Форум в этом году проходил два дня. В первый день участники обсуждали, как развивается розничный рынок, какие стратегии являются успешными, как новые технологии влияют на работу ритейлеров, как расширить рамки розницы и как оставаться конкурентоспособным в долгосрочной перспективе.

Про основные тренды розничного рынка России и Сибири, а также динамике в разрезе форматов торговли и категорий рассказала Мария Гаранина, Regional Retail Development Manager, Nielsen, Новосибирск. «По данным компании Nielsen доля Сибирского региона в денежном выражении от рынка Городской России в периоде MAT’Sep18 (скользящий год с Октября 2017 по Сентябрь 2018) составляет 12%. Что касается рынка в целом, то здесь нужно отметить, что рынок постепенно восстанавливается, в связи с чем наблюдается рост, как в денежном, так и в натуральном обороте, — отметила Мария в своём выступлении. — Наиболее активный рост наблюдается в таких категориях, как: заморозка 12,8%, товары для животных 12,4% и в алкогольной группе 9,0%".

Мария Гаранина. Фото предоставлено организатором

Ирина Шехалай, управляющий партнер, Redis Business Class, Москва поделилась результатами исследования «Ритейл-барометр», которое Клуб проводит уже несколько лет. В рамках проекта были организованы экспертные интервью с владельцами и топ-менеджерами ведущих розничных компаний. Исследовались сети разных размеров и сегментов.

«Если говорить про тренд, то ситуация остается стабильно непростой. Несмотря на то, что ритейлеры уже успели адаптироваться к условиям рынка, при этом покупатели с каждым годом ощущают себя всё менее платежеспособными», — комментирует Ирина Шахалай. Если раньше рынком управляли поставки и ключевыми факторами успеха было умение быстро наращивать сеть, грамотно организовать логистику и обеспечить качество товара, то сейчас рынком управляет спрос, рынок более конкурентный и факторами успеха являются понимание потребителя, умение эффективно управлять затратами и наличие гибкой операционной модели. Поэтому каждый шаг, каждое достижение дается большим трудом и усилиями.

Ирина Шехалай. Фото предоставлено организатором

Среди важных трендов, которые определяют развитие ритейла, эксперты из Nielsen и Redis Business Class, отметили омниканальность. Чтобы быть успешным в онлайн, необходимо предлагать уникальный ассортимент, персонализировать предложения и формировать незабываемый покупательский опыт. Как прокомментировала Мария Гаранина, при этом важно учитывать особенности онлайн-аудитории, что влияет на ассортимент: он отличается в онлайне и в офлайне; на промо: в онлайне скидки всем и на каждый день хуже работают, чем персональные предложения; на взаимодействие с покупателями: нужны другие визуальные материалы, технологии с применением искусственного интеллекта.

Также в первой секции Илья Мартынов, директор по продажам Сибири и Дальнего Востока, DPD в России, Новосибирск, выступил с темой «Е-shopper барометр»; Александр Толокольников, руководитель департамента цифровых интерфейсов Tele2, Москва, рассказал о том, как происходит цифровизация ритейла в телекоме; Сергей Беляков, Председатель Президиума «АКОРТ» (Ассоциации компаний розничной торговли), Москва, обозначил основные направления госрегулирования в сфере торговли.

В рамках второй секции эксперты акцентировали внимание на точках роста в сфере ритейла, а именно: на средствах и способах, которые помогают компаниям постоянно расти и развиваться.

Илья Мартынов. Фото предоставлено организатором

Антон Титов, генеральный директор ГК «Обувь России», Новосибирск рассказал про эволюцию формата стандартного обувного магазина, поделился опытом компании, как можно и нужно выйти за пределы привычного и добиться хороших результатов. «Обувь России» развивает 5 брендов, каждый из которых имеет уникальное позиционирование и собственную аудиторию покупателей. «За счет многоформатности, разного наполнения брендов, обращений к ЦА мы можем локально в каждого регионе, городе занять большую долю рынка. Если взять, например, город Омск с населением примерно 1 млн человек, в котором мы давно работаем, у нас там 30 магазинов. Ни у одного из наших конкурентов такого нет. Нам это даёт преимущество с точки зрения логистики, издержек и др.», — комментирует Антон Титов. Еще один способ выйти за рамки — диверсифицировать ассортимент. Так, «Обувь России» уже не является классическим обувным магазином, сейчас уже почти 35% продаж приходится на не обувной ассортимент (одежда, сумки, аксессуары и т.п.). Развитие направления сопутствующих товаров под СТМ помогает компании поддерживать и наращивать продажи, увеличивать средний чек, повышать лояльность покупателей.

Антон Титов. Фото предоставлено организатором

Тему эффективности затронул Александр Чиркунов, директор гипермаркета АШАН, Новосибирск, рассказав о том, как можно применять принципы бережливого производства в ритейле. «Концептуально мы выделяем три вида деятельности — полезную, необходимую, расточительную. В своём докладе остановлюсь на последней. Одна из ключевых целей бережливого производства — сокращение стока, то есть оборачиваемость стока должна расти постоянно. Второй важный момент — это сотрудники, навыки которых должны в полной мере использоваться. Третий фактор — это работа оборудования. Чтобы снизить риск поломки и затраты на ремонт, мы выбираем качественное оборудование, которое дольше служит», — поделился опытом Александр Чиркунов.

Александр Чиркунов. Фото предоставлено организатором

Дмитрий Полуянов, директор по маркетингу розничной сети «Командор», одной из крупнейших в Красноярске, рассказал о том, как внедряли систему персональных предложений в рамках программы лояльности «Командор». Варианты таких предложений: персональная скидка (бонус) на товар или категорию; персональная коммуникация с покупателем; персональные подарочные бонусы; персональная скидка на чек. Для того чтобы развивать такой подход, важно проводить детальный анализ клиентской базы с применением Big Data, формировать релевантные предложения, использовать разные каналы коммуникации с клиентами и постоянно их совершенствовать; анализировать эффективность.

Дмитрий Полуянов. Фото предоставлено организатором

В первый день форума также проходила питч-сессия фонда Сколково, в рамках которой были представлены инновационные решения для ритейла в сфере программ лояльности, геоаналитики, управления рабочим временем продавцов, развития омниканальноых продаж и предиктивной аналитики.

30 ноября, во второй день форума, состоялся маркетинг-квест «Шоппинг впечатлений». Это новый формат обучающего мероприятия, которое впервые проходило в Новосибирске. Авторы идеи — эксперты компании GfK, одной из ведущих исследовательских компаний в России и мире, Екатерина Степанюк и Екатерина Ленева.

Екатерина Степанюк. Фото предоставлено организатором

,

,

,

,

,

(

,

,

,

,

,

,

,

,

Участники квеста сначала получили теоретическую базуузнав о томчто такое маркетинг впечатленийкакие его основные составляющиекакие потребительские тренды определяют развитие ритейлаа потом уже в реальном торговом пространствена площадке ТРЦ «Галерея Новосибирск») искали проявления маркетинга впечатлений и изучаликак его принципы реализуются на практике. После этого разделись на группы и разработали собственные проектынаправленные на улучшение работы ТРЦ по таким важным направлениямкак локацияработа персоналакачество товаралояльностькоммуникации. Участники квеста получили методикукак разрабатывать и внедрять инструменты шоппинга впечатлений для увеличения продаж. Теперь каждый из участников может адаптировать эти технологии под собственные проекты и бизнесы.