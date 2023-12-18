Крупный барнаульский завод «Межрегионэнергосервис» расширяет штат: чем он привлекает сотрудников

Барнаульское производственное объединение «Межрегионэнергосервис» (ПО «МЭС») производит котельное оборудование для большой энергетики. Потребность в его продукции все время растет — растет и само производство и, значит, открываются новые вакансии. Altapress.ru побывал на предприятии и поговорил с его сотрудниками о том, почему они пришли сюда, советуют ли работать здесь друзьям и почему стоит заглянуть на сайт компании и внимательно изучить раздел «Вакансии».

Удачный выбор

Владислав и Виктор, выпускники алтайского политеха, пришли в конструкторский отдел в 2023 году — после окончания вуза. Сегодня они — часть команды предприятия.

Да, мы принимаем молодых людей без опыта. Им назначается наставник, сильный специалист, пишется план адаптации специалиста на три месяца, в соответствии с которым он работает и проходит проверку. Эти ребята себя проявили, специалисты перспективные, — объяснил Александр Маракулин, заместитель технического директора.

Александр Маракулин. Фото: Анна Зайкова.

Недавние выпускники, подав резюме в ПО «Межрегионэнергосервис», хотели найти не просто оплачиваемое место, но и интересную работу с хорошей и стабильной зарплатой. Собеседник altapress.ru уверен: с выбором они не ошиблись.

Растущие заказы

Имя и репутацию на рынке предприятие нарабатывает 16 лет. Оно осуществляет полный цикл работ – от разработки проектов паровых котлов и их производства, до монтажа на объектах заказчиков.

Монтаж энергетического оборудования — сложная и ответственная работа. Высококвалифицированные специалисты ПО «Межрегионэнергосервис» качественно и в сжатые сроки выполняют весь комплекс работ, — отметили собеседники altapress.ru.

За время работы предприятием реализовано более тысячи контрактов. Заказчики и давние партнеры — поставщики электрической и тепловой энергии России и ряда других стран и промпредприятия: более 35 крупнейших компаний.

Все это время мы ежедневно решали сложнейшие практические задачи. Это очень непростой интеллектуальный труд, требующий постоянного повышения квалификации персонала, развития самого предприятия, обновления станочного парка, — продолжает Александр Маракулин.

В этом постоянном развитии и залог стабильности предприятия, считает наш собеседник. Сегодня государство развернуло большие программы модернизации и техперевооружения электростанций. И предприятие имеет все возможности, чтобы удовлетворить растущий спрос.

В самом деле, заказы у него растут ежегодно.

Предприятие стоит на пути устойчивого развития, мы наращиваем объемы, что ведет к расширению рабочих мест. Уже сегодня у нас порядка тысячи работников, и мы набираем новых специалистов, — констатирует Анна Каредина из отдела по работе с персоналом.

Анна Каредина. Фото: Анна Зайкова.

Дружелюбная атмосфера

То, что ПО «Межрегионэнергосервис» находится в стадии роста, видно и сторонним наблюдателям вроде корреспондентов altapress.ru. Конструкторский отдел, к примеру, трудится в помещении, где недавно прошел ремонт.

В светлой комнате на столах — большие мониторы.

Все наши сотрудники работают на современных мощных компьютерах. Большие мониторы особо удобны для проектирования, — объясняет Александр Маракулин.

Атмосфера здесь, к слову, дружелюбная: несмотря на занятость, сотрудники успевают перекинуться шутками.

В день визита корреспондентов на площадке предприятия разгружали новое оборудование для производства газоплотных панелей. Производственные площади, где разместят новые участки — рядом, через дорогу, объяснил Роман Туголуков, главный сварщик. Запустить их планируют в мае 2024 года, а сейчас они уже строятся.

Я пришел сюда работать ведущим инженером-технологом, потому что это была стремительно развивающаяся компания, — вспоминает Роман Туголуков.

Роман Туголуков. Фото: Анна Зайкова.

Сегодня компания продолжает динамично расти.

Это первое, на что следует обратить внимание при выборе места работы: темпы развития самого предприятия, — считает Александр Маракулин.

Стабильная зарплата

Первое, но, конечно, не единственное. Роман Туголуков говорит, что еще одним мотивом прийти сюда работать для него была зарплата: она здесь, во-первых, высокая, а, во-вторых, выплачивают ее всегда вовремя.

Плюс — перед тобой здесь открываются новые возможности для развития.

У нас, например, применяется не одна технология сварки, а пять-шесть видов. И ты все это можешь освоить, — приводит пример главный сварщик.

О возможностях для развития упоминает в беседе и Александр Маракулин.

Мой принцип: помогать становлению не узконаправленного специалиста, а конструктора широкого профиля. Поэтому задачи я ставлю разные. Такая работа интересная. И она кормит. Я вижу, что наши сотрудники покупают квартиры и автомобили, у них есть уверенность в завтрашнем дне, и это радует, — продолжает он.

Условия труда

ПО «МЭС», как мы уже рассказали, много лет производит продукцию для большой энергетики, а требования в этой отрасли к ее качеству высочайшие. Отсюда — высокие требования самого завода к условиям труда персонала.

Еще в начале 2019 года предприятие стало участником нацпроекта «Производительность труда». Роман Омельченко, начальник цеха, руководил проектом на заводе.

Роман Омельченко. Фото: Анна Зайкова.

Он вспоминает: ему удалось поучиться у отличных профессионалов из Федерального центра компетенций, знакомых с лучшими практиками.

Роман побывал на заводе компании «Тойота», увидел, как работает бережливое производство. И понял, почему правильная организация труда — путь к росту производительности и успеху на рынке.

Все, что оказалось применимо в наших условиях, постарались применить на площадках ПО «Межрегионэнергосервис».

Безопасные рабочие места

По ходу участия в нацпроекте на заводе разобрали скопление материалов, организовали рациональное хранение инструментов, выявили неэффективные затраты времени в каждом технологическом процессе, оптимизировали внутризаводскую логистику.

Не сразу, но вскоре в проектную работу активно включился производственный персонал. Мы занимались организацией рабочих мест под разумные требования наших сотрудников. И сформировали стандартизированные и безопасные рабочие места, — говорит Роман Омельченко.

По его словам, условия, в которых трудится персонал, — предмет постоянной заботы. Зимой в производственных помещениях поддерживается комфортная температура.

Естественно, безопасность рабочих мест контролируют и госорганы — Роспотребнадзор регулярно делает замеры загрязненности, шума и освещенности.

Конкурентоспособное предприятие

В целом же предприятие стремится поддерживать максимально комфортные условия труда, предоставлять своим сотрудникам и возможности для развития и повышения квалификации, и мотивацию, объясняет Виктор Черкесс, директор по корпоративному развитию и управлению персоналом.

Работников здесь стараются поощрять наградами — причем не только внутризаводскими, но и краевыми, городскими и районными.

Роман Омельченко объясняет: на заводе для работников есть и места для переодевания, и душевые, и служебный транспорт, организовано питание персонала.

А еще у нас есть своя футбольная команда. Она принесла нам далеко не одну победу, — добавляет Анна Каредина.

Развивается предприятие, развиваются и наши люди — у них постоянно растет зарплата, и улучшаются социальные условия. Сегодня «Межрегионэнергосервис» — конкурентоспособное предприятие как на рынке энергетического оборудования, так и на рынке труда, — говорит Виктор Черкесс.

Какие специалисты нужны ПО «Межрегионэнергосервис»?

Предприятие будет радо видеть в своих рядах:

инженера-технолога по сварке

инженера-дефектоскописта

контролеров ОТК

слесарей-котельщиков

слесарей-ремонтников

электромонтеров

токарей

фрезеровщиков

электросварщиков РАД и РД

шеф-инженера по монтажу котельного оборудования.

Актуальны также вакансии в других городах, на которых можно работать вахтовым методом:

электросварщики РАД и РД

слесари по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов

изолировщики

мастера участков

инженеры ПТО

Как связаться с предприятием

ООО Производственное Объединение «Межрегионэнергосервис»

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