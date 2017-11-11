Кудрин анонсировал увольнение 700 тысяч чиновников в ближайшие годы

"Прогнозисты говорят, что через 10 лет треть профессий отомрет. Уйдет часть экономистов и юристов, за которых начнут работать роботы", — заявил экономист на форуме Calvert forum Siberia 2017, передает "Газета.ру".

Кудрин помечтал, что "налоговая служба не выходила на предприятия, а в удаленном режиме проводила аудит".

Бывший министр финансов также предположил, что за шесть лет можно сократить количество чиновников на треть. По данным Росстата, в 2016 году госсужащих насчитывалось 2,146 млн человек. Соответственно, если по прогнозам Кудрина за 6 лет численность государственных работников сократится на треть, то под сокращение попадут примерно 700 тысяч человек, пишет mk.ru.

Ранее сообщалось, что исходя из разработок "стратегии Кудрина", доля расходов на обеспечение работы госаппарата в общих государственных расходах упадет с 2,5% до 1,74%. А уровень цифровизации процессов в госуправлении, наоборот, возрастет — с 5-10% до 50%.

Также проект предполагает снижение стоимости госуправления с 2844 рублей в год на гражданина до 1990 рублей.

Программа предлагает централизовать управление госкадрами в Федеральном кадровом агентстве. Госслужба при этом станет "смешанной", в ней предполагается ввести срочные контракты. Ожидается, что это поможет повысить уровень престижности государственной службы для населения