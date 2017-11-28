Лишь 4% барнаульцев считают свою зарплату достойной

Опрос показал, что на основные траты зарплаты хватает только 11% барнаульцев. Денег категорически не достает 49% опрошенным, а 39% жителей города с трудом дотягивают до зарплаты. Лишь 4% барнаульцев назвали свою зарплату достойной. Больше всего довольны заработком специалисты из области добычи сырья.

В сравнении с прошлым годом число людей, которым не хватает денег на основные траты, увеличилось на 5%. Чаще всего денег не хватает людям в возрасте от 36 до 45 лет.

Барнаульцы по-разному борются с нехваткой денег. Так, 28% опрошенных подрабатывают, 32% рассчитывают на помощь мужа или жены, 27% помогают родственники. Кроме того, молодых барнаульцев выручают родители.

Большую часть заработанных денег барнаульцы тратят на еду (75%), коммунальные платежи (41%), аренду жилья или ипотеку (34%), автомобили (31%) и детей (37%). По сравнению с данными прошлых лет, выросли траты на одежду, уход за собой и медицинские услуги.