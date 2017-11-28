Лишь 4% барнаульцев считают свою зарплату достойной

Служба исследований сайта HeadHunter выяснила, считают ли барнаульцы свою зарплату достойной и хватает ли им этих средств.
Опрос показал, что на основные траты зарплаты хватает только 11% барнаульцев. Денег категорически не достает 49% опрошенным, а 39% жителей города с трудом дотягивают до зарплаты. Лишь 4% барнаульцев назвали свою зарплату достойной. Больше всего довольны заработком специалисты из области добычи сырья.
В сравнении с прошлым годом число людей, которым не хватает денег на основные траты, увеличилось на 5%. Чаще всего денег не хватает людям в возрасте от 36 до 45 лет.
Барнаульцы по-разному борются с нехваткой денег. Так, 28% опрошенных подрабатывают, 32% рассчитывают на помощь мужа или жены, 27% помогают родственники. Кроме того, молодых барнаульцев выручают родители.
Большую часть заработанных денег барнаульцы тратят на еду (75%), коммунальные платежи (41%), аренду жилья или ипотеку (34%), автомобили (31%) и детей (37%). По сравнению с данными прошлых лет, выросли траты на одежду, уход за собой и медицинские услуги.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.