Минтруд предлагает штрафовать работодателей за навязанный "зарплатный" банк

Минтруд предлагает штрафовать работодателей, которые не дают сотрудникам выбрать "зарплатный" банк, сообщает "Коммерсантъ".
Проект поправок к КоАП ведомство опубликовало на портале нормативных правовых актов. Для юридических лиц штраф может составить от 30 до 50 тысяч рублей, а для должностных — от 10 до 20 тысяч рублей.
В Минтруде напомнили, что, по действующему законодательству, сотрудник может сменить банк, в который ему приходит зарплата. Для этого он должен сообщить работодателю об изменении реквизитов не позднее, чем за пять рабочих дней до выплаты зарплаты. При этом работодатель не имеет права обязывать работника получать заработную плату через какой-либо конкретный банк, пишет bfm.ru.
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