Квест на выживание: как и зачем жители Алтайского края уезжают работать «на вахту»

Почти в каждой деревне Алтайского края есть жители, которые уезжают работать на «вахту»: чаще на север и Дальний Восток. «Вахтовики» неплохо зарабатывают (до 250 тысяч за 3 месяца), но местные бюджеты от них не видят ни копейки. Многие перебираются в отдаленные район насовсем — в итоге, целые села остаются, например, без сотрудников ППС и ДПС. И это при том, что работа на «вахте» чаще всего — квест на выживание.

Краткое содержание

Масштаб проблемы

Главы районов говорят: в каждом селе вахтовым методом уезжают работать от 2−3 до 10−15 человек — в зависимости от экономического состояния самой деревни. В селах часто работа либо сезонная, либо малооплачиваемая, либо ее вообще нет. В крае, напомним, около 1,5 тысяч населенных пунктов.

Кадровое агентство «Вакансия22», специализирующееся в том числе на трудоустройстве людей на «вахту», каждое лето отправляет на работы около 300−400 человек, зимой — около 150. И это только одно агентство, в крае их несколько. Кроме того, многие жители устраиваются самостоятельно — по объявлениям или по рекомендациям.

Почему уезжают?

Жителю Барнаула Ивану 29 лет. Он сварщик и монтажник. Работал на барнаульских заводах. Говорит, что знакомый, уже работавший на севере раньше, предложил ему поехать на «вахту». Первый раз Иван отправился туда в начале 2017 года. В этом году он был дома в общей сложности лишь три месяца (подробнее его впечатления читайте ниже).

Он говорит, что одна из причин, по которой отправляются на заработки, — огромная закредитованность людей. Нужно возвращать кредит или платить по ипотеке, а денег нет. Он и сам поехал, чтобы закрыть долг перед банком. Закрыл. Больше на «вахту» не собирается.

Иван,

«вахтовик»:

В кого не ткни — все с детьми, семьями, ипотеками. На север не едут просто так. Если у тебя ни ребенка, ни котенка — незачем ехать. На север едут заработать денег — все.

Этим, в частности, объясняется то, что большая часть «вахтовиков» — деревенские жители. По словам Натальи Улановой, директора компании «Вакансия22», около 15% клиентов их агентства — барнаульцы, остальные — сельские жители.

Наталья Уланова,

директор кадрового агентства «Вакансия22»:

Бывает, приходят люди, просят «мне бы сейчас поехать». Другую работу найти не могут, особенно в деревнях. А если она там и есть, то зарплата 6−7 тысяч. Как на это жить?

Она подчеркивает: именно работа вахтовым методом позволила многим семьям не только закрыть финансовые проблемы, но и улучшить свое благосостояние. Впрочем, главы районов говорят, что на селе не все так однозначно с работой.

Александр Пластеев,

глава Залесовского района:

У нас есть рабочие места в сельской местности. Но они могут быть непостоянными. Например, хозяйство занимается растениеводством, работает весна-осень. С мая по сентябрь мужики зарабатывают по 30−40 тысяч в месяц. А зимой хорошо если сохраняют место, а чаще сельхозпроизводители вынуждены отправлять работников в центр занятости, где можно получить максимум 5 тысяч. А если у человека две руки, две ноги да еще детей полный дом, он вынужден искать работу.

Пластеев признает, что некоторые квалифицированные кадры, пару раз съездив на «вахту», потом в поля и не выходят.

По словам главы другого района, у них возник дефицит сотрудников ДПС и ППС — те стали перебираться на север, на такие же должности. Там и зарплата выше, и стаж идет год за полтора или даже за два. Некоторые увозят семьи.

Работа на севере. Вахта. СС0

Куда ездят?

По официальным данным краевого управления по труду и занятости населения, самые популярные для «вахты» регионы — Сахалинская, Кемеровская, Новосибирская области, республики Алтай и Якутия, Камчатский край, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

Например, некоторые жители Залесовского района ездят в Новосибирскую область в Линево, «возят антрацит», как сказал глава района. Жители нескольких районов регулярно работают на угольных разрезах в Кузбассе.

Работа на Дальнем Востоке — это в основном рыбопереработка. Заводы работают преимущественно на Камчатке. Спрос на работников в последние годы там растет: запускаются новые производства. На Курильских островах наши жители строят военные объекты, рассказала Наталья Уланова.

Строительство газопровода «Сила Сибири» www.gazprom.ru/

На Ямале строят нефтегазоперерабатывающие заводы. В Тюменской области работают на возведении предприятий для компании «Сибур». В европейской части России жители края тоже работают, но там рисков значительно больше, говорят эксперты.

Из известных объектов алтайские строители возводили Керченский мост, сейчас работают на газопроводе «Сила Сибири». По словам Натальи Улановой, работников из Алтайского края ценят — они обучаемые и в целом дисциплинированные.

Есть также и внутрирегиональная «вахта». Скажем, жители нескольких районов работают на рудных шахтах на юго-западе края в компании «Сибирьполиметаллы».

Строительство газопровода «Сила Сибири» www.gazprom.ru/

Кто уезжает?

Контингент людей, которые отправляются на «вахту», очень пестрый. Но в целом его можно разделить на две основные части.

1. Специалисты с «рабочим» образованием, имеющие опыт в профессии. Если человек не пьющий, то это практически элита. Они могут найти работу на северных стройках, претендовать на фиксированные зарплаты, превышающие 50−60 тыс. рублей в месяц. Но таких в крае, как говорят в кадровых агентствах, не так уж и много.

2. Люди, не имеющие профессий, запрашиваемых работодателем, с низкой квалификацией. Такие жители края чаще всего едут разнорабочими, рыбопереработчиками.

Нередко среди «вахтовиков» встречаются «закодированные», судимые — не сумевшие найти работу в крае.

Все чаще на «вахту» стали ездить женщины. По данным Натальи Улановой, в ее агентстве среди клиентов женщин — около 20%. Они ездят не только на рыбоперерабатывающие заводы.

«Мы работаем с крупной клининговой компанией, которая обслуживает золотодобывающие предприятия, — говорит Уланова. — Отправляем уборщиц, работниц на кухню, некоторые становятся кассирами».

По ее словам, те, кто ездит на «вахту», ведут себя по-разному. Одни четко понимают, зачем едут, настроены на работу, дисциплинированны. Другие проявляют легкомысленность.

Наталья Уланова,

директор кадрового агентства «Вакансия22»:

Мы, например, отправляем группу людей от нашего офиса, доставляем до Новосибирска, там они организованно садятся в самолет. Но кто-то просто не доезжает. Их мамы-жены остаются здесь, а им срочно нужно выпить «на посошок». Некоторые делают это по дороге, не понимая, что кто-то рядом едет закодированный.

Бывает, рассказывает Уланова, что человек, отработав 2 месяца, получает расчет, причем нередко крупную сумму, — и начинает отмечать завершение смены: «А потом работодатель звонит мне и говорит: „Ваш, видел, уже валяется — без денег, нос разбитый“. Что такой человек скажет дома? Что ему не заплатили».

Вахта. Работа на севере. СС0

Сколько получают?

Оплата, как правило, зависит от характера работы, места и выработки.

Самая низкая зарплата — в европейской части на низкоквалифицированной работе, например, у фасовщиков, упаковщиков. Здесь зарплата, говорит Наталья Уланова, максимум 25−30 тыс. Все обещания больше этой суммы — от лукавого.

Но большинство отправляются на север или Дальний Восток. Там можно заработать за 2−3 месяца от 100 до 250 тысяч в зависимости от выработки. В рыбопереработке, например, оплата зависит от тоннажа. На северных стройках, рассказал Иван, есть фиксированная сумма тысяч в 20, остальное — премия. Бывали случаи, когда люди зарабатывали и до 350−400 тысяч, но платили за это, как правило, своим подорванным здоровьем.

В любом случае, говорят и те, кто ездил на «вахту», и те, кто отправляет туда, главное — много работать, соблюдать дисциплину, не пить, по минимуму болеть. Тогда шансы заработать — действительно высокие. И чем дольше человек подтверждает свои лучшие качества, тем ценнее становится.

Какие риски?

Могут обмануть Если трудоустраиваешься самостоятельно, большой шанс нарваться на контору, которая возьмет деньги как агент и оставит ни с чем. Иван,

вахтовик: Из 10 контор восемь — обман. Это бич. Ты можешь пройти собеседование, приехать — и не нужен никому. То есть ты собираешь деньги по родственникам, покупаешь недешевый билет и остаешься ни с чем.

Могут не заплатить Можно «попасть» на недобросовестного работодателя, который либо плохо расплачивается, либо вообще не платит. Иван,

вахтовик: Приступаешь к работе, тебе начинают авансы раздавать. Вот вам, ребята, аванс 10 тысяч, через две недели дадим еще. Две недели проходят. «Где деньги?» — спрашиваем. «Ой, мужики, вот еще 5 тыщ». И так можно работать 2−3 месяца. А потом «сливается» контора — и все. Бывает другой вариант, когда работаешь, а тебе не платят вовсе. Я знаю контору, которая три раза меняла название, три раза не платила рабочим. Часто платят меньше, чем обещали, — например, не 60 тысяч, а 50. Лучше идти туда, где дают регулярно 55 тысяч, чем туда, где обещают 80, а в итоге «кидают». И ладно, если где-нибудь в Тобольске «кинут». А если в тайге на кусту? Самая рискованная с точки зрения оплаты — Москва. Особенно если едешь туда самостоятельно по объявлению. Глава Красногорского района Андрей Вожаков рассказал, что несколько их жителей пострадали: работали в столице, но расчет не получили, теперь судятся. Гарантий больше, если у тебя есть опыт, рекомендации или ты отправлен агентством по его договору с крупными компаниями. Многое зависит и от квалификации: если ты зарекомендовал себя как ценный работник, шансов, что тебе заплатят полностью и вовремя, больше. «Если ты сбоку припеку, тебя будут постоянно „греть“ на деньги», — говорит Иван.

Можно не потянуть физически Условия работы на «вахте», как правило, жесткие — и в климатическом плане, и с точки зрения режима труда. «Мы всегда говорим клиентам: оцените свои физические возможности», — говорит Уланова. Скажем, на рыбопереработке режим жесткий: 8 часов работаешь, 8 отдыхаешь. И так 1,5−2 месяца. Климат недружелюбный: холодно и ветренно. Люди, особенно опытные, отправляясь на «вахту», берут с собой лекарства (включая инъекции и антибиотики), бандажи, теплые пояса и т. д. Если заболел, фиксировать заболевание у врача обязательно, говорит Наталья Уланова. Наталья Уланова,

директор кадрового агентства «Вакансия22»: Многие привыкли, что в деревне можно пару дней поболеть, пропустить работу и выйти как ни в чем не бывало. Там этот номер не проходит. Докажи, что ты вообще болел, а не пьянствовал, например. Если не можешь, увольняют сразу. По словам главы одного из районов, за последние годы пять или шесть жителей умерли на «вахте» — в основном мужчины старше 50 лет с сосудистыми проблемами.

«Настаивать на своем и не болтать лишнего»

Иван, «вахтовик» со стажем, рассказал altapress.ru, о своем опыте работы на севере.

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