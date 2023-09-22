На Алтае 67 человек сели за парты «Школы фермера».

В Алтайском крае и Республике Алтай в 3-й раз стартовало обучение в «Школе фермера». 67 человек, подавших заявки на участие в проекте, узнают, как строить эффективный аграрный бизнес по направлениям «Растениеводство» и «Пчеловодство».

Аграрный университет открывает третью волну «Школы фермера». Обучение построено так, чтобы вам было максимально удобно, используются современные дистанционные цифровые форматы учебной платформы Россельхозбанка Свое Фермерство. В ближайшие дни вас ждут поездки на передовые специализированные предприятия по отраслям, где сможете подробно расспросить практиков, задать любые вопросы, найти единомышленников и подружиться друг с другом. Наши преподаватели готовы делиться с вами своими знаниями и научными наработками. Вас ждет интересное и увлекательное время, — сказал, открывая «Школу фермара», ректор АГАУ Николай Колпаков

Здорово, когда, не взирая на возраст, люди продолжают учиться новому, в том числе коммуницировать друг с другом и с цифровыми системами. Опыт и знания, которые вы здесь приобретете позволят вам не только успешно производить свою продукцию, но и с выгодой реализовывать ее на рынке, что сегодня немаловажно. Россельхозбанк является основным профильным банком для наших аграриев, по финансированию отрасли, ее техническому перевооружению. Как представитель министерства сельского хозяйства скажу, что мы заинтересованы в том, чтобы вы стали успешными в своем деле, развивались и создавали новые рабочие места на селе, — обратился к слушателям заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края Николай Халин.

О «Школе фермера» я узнала из группы в соцсетях «Пчеловоды Алтая», в которой состою, и сразу решила, что пойду учиться. В первом потоке мой муж и его мама учились в Школе фермера по направлениям растениеводство и молочное животноводство. Очень много взяли в работу, применяют. То, что я занялась пчелами, получилось случайно: мы обнаружили у нас на участке бесхозный рой. Стала разбираться что к чему сама. Вот полтора года поразбиралась, и, наконец-то, смогу поучиться как это делать правильно и системно. Еще меня привлекает, что можно получить знания не только по пчеловодству, но и по ведению бизнеса, — поделилась своим настроем участница проекта из Шипуновского района Есения Морару.

31 год я руковожу крестьянским хозяйством, это была моя 31 уборочная компания. В стенах аграрного университета вы получите базовые знания, которые вам помогут правильно организовать свое крестьянское хозяйство и потом все будет зависеть только от вас. Больше задавайте вопросов, чтобы не «наступать на грабли», и не совершать стандартных ошибок. Вникайте, добивайтесь хороших результатов. Сельское хозяйство — это хороший бизнес, который приносит удовольствие от достигнутых результатов и труда на земле. Земля всегда прокормит и вас, и вашу семью, и детей, и внуков. Успехов! — поделился своим опытом успешный руководитель крестьянского хозяйства из Косихинского района Анатолий Иванов, в чьем хозяйстве растениеводы пройдут практику.

«Школа фермера» — это совместный проект Министерства сельского хозяйства, Россельхозбанка и аграрных вузов. Особенность обучения — в интенсивности. Начав курс в сентябре, уже в декабре студенты будут защищать бизнес-проекты перед экспертной комиссией и получат дипломы государственного образца, а затем приступят к претворению замыслов в жизнь. За 3 месяца слушатели приобретают теоретическую подготовку, изучают правовые аспекты работы фермерских хозяйств, финансовые бизнес-модели, основы маркетинга, знакомятся с новейшими агротехнологиями, проходят обучение на ведущих предприятиях отрасли, учатся кооперироваться с крупными холдингами.

Образовательный проект Россельхозбанка «Школа фермера» реализуется на базе Алтайского государственного аграрного университета при поддержке Министерства сельского хозяйства Алтайского края и Российской Федерации. Первый раз мы ее запускали по инициативе Союза крестьянских фермерских формирований Алтайского края. За первые две волны выпускниками проекта стали 70 человек, а на третью мы получили более 90 заявок, зачислено 67 слушателей. Это говорит о востребованности программы для фермеров, — рассказал слушателям третьего потока Школы фермера на Алтае директор регионального филиала РСХБ Николай Бойко.

Впервые «Школа фермера» в России открылась в сентябре 2020 года. За предыдущие 7 потоков проект подготовил свыше 4300 дипломированных аграриев, которые уже меняют к лучшему сельское хозяйство, создают рабочие места и повышают престиж сельских территорий. С учётом двух новых регионов 8-го потока — Якутии и Сахалинской области — общее число охваченных проектом субъектов страны выросло до 58.

Хочу поблагодарить Россельхозбанк за отличную идею и создание возможностей для ее реализации в таком масштабе. Это на самом деле очень важно. Предыдущие два выпуска были довольны программой обучения, мы получили большой позитивный отклик от наших людей, — прокомментировал открытие «Школы фермера» исполнительный директор Союза КФФ Алтайского края Александр Вайс.

АО «Россельхозбанк»