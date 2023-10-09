Открыта регистрация на XVI Алтайский ИТ-форум.

Регистрация на XVI Алтайский ИТ-форум открыта и доступна на официальном сайте мероприятия . Процесс занимает буквально минуту.

Что дает регистрация

XVI Алтайский ИТ-форум будет проходить в Барнауле 12-13 октября. Участие абсолютно бесплатное, нужно лишь зарегистрироваться на официальном сайте.

Зарегистрированные участники получают право доступа во все зоны и на все мероприятия форума, могут участвовать в тематических секциях и пленарной сессии.

Почему стоит побывать на Алтайском ИT-Форуме

Алтайский IT-Форум считается крупнейшим мероприятием в отрасли не только в региональном масштабе, но и во всероссийском. На нем прозвучат десятки экспертных докладов, а число участников составит до тысячи человек.

На форуме будут обсуждаться: ИТ-инфраструктура и опыт цифровизации различных отраслей экономики, кадровые проблемы в ИТ-отрасли, вопросы информационной безопасности и перехода на отечественное ПО и многие другие актуальные проблемы и точки роста российской ИТ-сферы.

Как спланировать посещение форума

Не всем участникам время позволяет посетить все мероприятия форума, однако любой легко может составить себе собственный план мероприятий, интересных лично ему. В этом поможет раздел сайта «Программа».

В программе указаны секции, места их проведения, время начала каждого конкретного мероприятия, а также имена спикеров, поэтому любой желающий легко может выбрать ряд лекций, дискуссий или тренингов, на которые хочет сходить.

Ссылка на раздел «Программа» размещена в шапке официального сайта. Там же вы найдете более подробные сведения о целях и задачах форума, его тематике, месте проведения и другую полезную информацию.

Как зарегистрироваться

Регистрация происходит буквально в несколько кликов. На соответствующей странице вам нужно будет ввести свои данные, ввести капчу и вы — уже участник XVI Алтайского ИТ-форума.