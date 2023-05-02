Большой бизнес — это всегда большая ответственность. Любое крупное предприятие в силу привлечения работников вольно или невольно становится не только экономическим, но и социальным фактором, влияющим на жизнь целых населенных пунктов. Предприниматели Алтайского края, как правило, вполне это осознают и принимают на себя миссию социально ориентированного работодателя. Ярким примером может послужить алтайский пищекомбинат «Меленка», известный такими брендами, как «Большая кастрюля», «Бийские традиции», «Вари вареники» и «4 сочных порции».

Внимание к сотрудникам с самого первого этапа

Коллектив «Меленки» составляет порядка 340 человек. 58 из них трудятся в компании свыше 10 лет, однако другие время от времени меняются, поэтому потребность в кадрах существует всегда. И при решении таких вопросов компания не ограничивается одним лишь стандартным набором инструментов привлечения сотрудников, но активно участвует и в расширенных программах.

Сотрудники алтайского пищекомбината «Меленка». Источник: алтайский пищекомбинат «Меленка».

Так «Меленка» тесно сотрудничает со службой занятости населения, а также учебными заведениями, участвует в программе «Государственная поддержка в 2023 году юридических лиц, включая некоммерческие организации, и индивидуальных предпринимателей в целях стимулирования занятости отдельных категорий граждан» (в просторечии — программа молодого специалиста). По ней на предприятие трудоустроены свыше 20 человек.

Не остаются без внимания и люди с ограниченными возможностями. «Меленка» успешно интегрирует их в производственные цепочки — в настоящее время на предприятии практически полностью закрыта квота по данной категории граждан. В частности, по упомянутой выше программе трудоустроены пять сотрудников из числа лиц с ограниченными возможностями.

Сотрудники алтайского пищекомбината «Меленка». Источник: алтайский пищекомбинат «Меленка».

Комфортная среда

Подход, который практикует «Меленка», предусматривает не только трудоустройство граждан, но и дальнейшее сопровождение. Предприятие обеспечивает комфортную среду для обучения на рабочем месте. Здесь внедрена и успешно используется система TWI (ТВИ), в рамках которой опытные шефы-наставники помогают новым сотрудникам быстрее освоить профессиональные тонкости и легче пройти адаптацию на предприятии.

К услугам работников действует служебный транспорт, каждый «новенький» получает приветственную пачку пельменей. В компании практикуется поздравление сотрудников с праздниками и вручение подарков их детям. Частично компенсируются затраты на отдых детей в оздоровительных и спортивных лагерях.

Продукция алтайского пищекомбината «Меленка». Источник: алтайский пищекомбинат «Меленка».

Бережливое производство

Большое внимание к рабочему коллективу подразумевают также действующие в «Меленке» механизмы бережливого производства. При поддержке экспертов Федерального центра компетенций предприятие оптимизирует производственные процессы в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». В ближайшие годы «Меленка» намерена увеличить производительность труда на 30%.

Одной из отличительных особенностей производства является сохранение ручной лепки полуфабрикатов, несмотря на то, что автоматическая, в целом, выгоднее с точки зрения скорости и трудозатрат. Тем не менее, «Меленка» производит около 2300 тонн замороженных полуфабрикатов ручной лепки в год. Поэтому на повышении мастерства сотрудников делается особый акцент. Образовательным процессом занимается отдельный человек — внутренний тренер.

Благодаря обучению сотрудников основам бережливого производства, за полгода выработка отдельного работника увеличилась на 10% — с 219 до 250 килограммов пельменей в сутки. При этом скорость лепки выросла на 15%, срок изготовления партии пельменей сократился с 14,5 до 12 часов. Избыточные запасы ингредиентов и полуфабрикатов также сократились на 15%.