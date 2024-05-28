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Работа и обучение
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Получение рабочей специальности: актуальность в 2024 году

Сегодня в России наблюдается серьезный дефицит специалистов рабочих профессий (подробнее о их видах можно узнать на сайте https://ncpo-education.ru/rabochie-spetsialnosti/). Причин этому несколько: «старение» среднестатистического представителя такой профессии, снижение числа трудоспособного населения, в целом, отсутствие квалифицированных кадров вследствие того, что долгое время молодежь предпочитала выбирать другие специальности.

Сварщик.
Сварщик.
Фото: ru.freepik.com, автор aleksandarlittlewolf.

Что такое рабочая специальность?

В специальном классификаторе от Министерства труда, насчитывается порядка 5,5 тысяч рабочих специальностей. Таким собирательным термином называют должности, предполагающие наличие специальных навыков, а также требующих применения физического труда.

Сегодня получить рабочую специальность стало намного более престижно, чем 10-20 лет назад. Во-первых, государство заинтересовано в том, чтобы молодежь выбирала такие профессии, поскольку без рабочих рук не подчинить станок, не проложить дорогу и не настроить оборудование на производстве, даже самом суперсовременном. Во-вторых, благодаря всесторонней модернизации и автоматизации, ручной труд стал более простым, от представителей многих рабочих специальностей уже не требуется изматывающего труда. Вырос и уровень зарплат, что также привлекает будущих получателей профессии.

Виды рабочих специальностей

К представителям самых востребованных рабочих профессий сегодня относят: каменщиков, бетонщиков, маляров, слесарей, водителей, техников, автомехаников, электромонтажников, станочников, поваров и кондитеров, грузчиков, монтажников, сварщиков, плотников и уборщиков.

Преимущества получения рабочей специальности

Сегодня государство и бизнес активно поддерживает молодежь, делая профессиональное обучение рабочим профессиям доступным, а будущее трудоустройство — простым и быстрым. На что может рассчитывать специалист, прошедший обучение:

  • широкий выбор вакансий, отсутствие проблем с поиском работы в любом регионе страны;
  • карьерный рост;
  • надбавки к зарплате (особенно актуально для представителей «редких» рабочих профессий).

Быстрый старт карьеры еще один весомый плюс. Подготовка рабочих специалистов и их последующее трудоустройство занимает немного времени. Для сравнения: сегодня рынок перенасыщен выпускниками с высшим образованием, которые, потратив 5-6 лет на обучение, могут искать хорошую работу месяцами.

Где и как можно получить рабочую специальность

Подготовка кадров рабочих специальностей – задача техникумов, колледжей и других среднеспециальных учебных заведений. Если образование уже есть, но есть необходимость сменить профессиональную сферу или повысить квалификацию, достаточно пройти специальные курсы. Сегодня доступны сотни их видов.

В специализированном центре обучения рабочим профессиям «НЦПО» можно получить образование «с нуля», а также повысить разряд или квалификацию. Благодаря использованию современных учебных программ и практических пособий, прошедшие курсы легко осваивают новые знания и навыки и быстро адаптируются в реальной рабочей среде. Прохождение обучения подтверждается необходимыми удостоверениями и сертификатами.

ООО «НЦПО», Регистрационный номер лицензии: № Л035-01298-77/00656750

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