Рособрнадзор обвинил вузы в размывании рынка труда

Российские вузы продолжают набирать самое большое количество студентов по внебюджетному набору на специальности "юриспруденция" и "экономика", что размывает рынок труда. Об этом заявила на совещании с ректорами сибирских вузов в Новосибирске замглавы Рособрнадзора Наталия Наумова, пишут РИА Новости.
По словам Наумовой, Рособрнадзор в 2016-2017 годах реализовал несколько проектов по независимой оценке качества образования. За основу были взяты специальности "юриспруденция" и "экономика", потому что это самый крупный сегмент, по которому сегодня российские вузы продолжают готовить специалистов.
Наталия Наумова,
замглавы Рособрнадзора:
Несмотря на то, что есть контрольные цифры, которыми контролируется бюджетный набор, по внебюджету самое большое количество студентов набираются на юриспруденцию и экономику. Вопрос — для чего размывать рынок труда, когда на сегодня контрольные цифры приема планируются, сверяются регионом и заявляются под конкретную потребность? Для чего выпускать в десять раз больше юристов и экономистов для того, чтобы они потом не нашли себе работу?
При этом Наумова отметила, что качество образования по этим специальностям при этом далеко не всегда соответствуем необходимым критериям.
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