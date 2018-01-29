Рособрнадзор обвинил вузы в размывании рынка труда

По словам Наумовой, Рособрнадзор в 2016-2017 годах реализовал несколько проектов по независимой оценке качества образования. За основу были взяты специальности "юриспруденция" и "экономика", потому что это самый крупный сегмент, по которому сегодня российские вузы продолжают готовить специалистов.

Наталия Наумова,

замглавы Рособрнадзора:

Несмотря на то, что есть контрольные цифры, которыми контролируется бюджетный набор, по внебюджету самое большое количество студентов набираются на юриспруденцию и экономику. Вопрос — для чего размывать рынок труда, когда на сегодня контрольные цифры приема планируются, сверяются регионом и заявляются под конкретную потребность? Для чего выпускать в десять раз больше юристов и экономистов для того, чтобы они потом не нашли себе работу?

При этом Наумова отметила, что качество образования по этим специальностям при этом далеко не всегда соответствуем необходимым критериям.



